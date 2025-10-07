Josip doživio u Vatikanu neopisiv trenutak: 'Papa je to rekao pred gomilom Hrvata!'

Između 8 i pol i 10 tisuća Hrvata je u Rimu na Nacionalnom hodočašću. Brojni su stigli u organizaciji nadbiskupija i putničkih agencija. Hodočašće je počelo u nedjelju i trajat će tjedan dana.

Večeras se održava i sveta misa za Hrvate, a uživo iz Vatikana tijekom večeri javila se reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak koja je izvijestila da je misa kasnila jer se pozdrav s Papom oduljio. Trenuci susreta s Papom bili su dirljivi, on je kružio s papamobilom, primio je mnoštvo hrvatskih zastava i šalova. Trgom svetog Petra odjekivalo je „Papa, Papa!“.

Oko njega, na oltaru, bili su okupljeni hrvatski biskupi, nadbiskupi, ali i predstavnici vjernika. Održao je govor i molitvu, kratko se obratio na hrvatskom jeziku rekavši „Hvaljen Isus i Marija“. Svoj boravak na Trgu svetog Petra završio je tako da se pozdravio s osobama s invaliditetom.

Najljepši trenutak života

Josip Horvat iz Đakova za RTL Danas je rekao da je susret s Papom bio najljepši trenutak njegova života: "Ljubav, vjera i ufanje, i nadam se da ću opet doživjeti ovakav trenutak u životu. Najupečatljivije je bilo kad je na oltaru, pred gomilom Hrvata, rekao ‘Hvaljen Isus i Marija’! Taj predivan, neopisiv i neizbrisiv pozdrav iz našeg jezika i vjere".

Suzana Vuletić, predstavnica nadbiskupskih vodiča, priznaje da je još pod dojmom.

"Zajedništvo je najupečatljivije", rekla je Martina Kuveržanin, predstavnica Tiskovnog ureda Đakovačko-osječke nadbiskupije. "Osjetilo se zajedništvo svih Hrvata i hrvatskih hodočasnika. Svi smo odmah digli ruke u zrak, zapljeskali, pokazali veliko oduševljenje koje je zagrlilo vjernike, Papu, a i naša srca. Papa je prošao pokraj nas, vikali smo da dođe u Hrvatsku, bio je jako blizu", navela je. Vjeruje kako će Rim sigurno ostati upisan u srcu.

Biskup iz Krašića Papi su darovali Stepinčev kip, a časne sestre iz Đakova darovale su mu čipku od školjaka iz Jadranskog mora.