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KOALICIJSKI ODNOSI /

Je li zaiskrilo između HDZ-a i DP-a? Iz Vlade uvjeravaju: 'Štimamo kao urica'

Koalicija tako, barem prema porukama iz Vlade i Domovinskog pokreta, nastavlja funkcionirati bez većih potresa

27.8.2026.
21:58
Dajana Šošić
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Susret Ivana Penave i slovenskog premijera Janeza Janše u Ljubljani ponovno je otvorio pitanja unutar vladajuće koalicije. Posebnu pozornost izazvalo je to što se o sastanku u Vladi nije unaprijed govorilo.

Penava je u Ljubljani s Janšom razgovarao o vraćanju posmrtnih ostataka žrtava iz grobnice u Teznom, no o sastanku unaprijed nije obavijestio premijera ni Vladu.

"Nema ništa sporno. Mi smo DP, dio većine, i imamo svoju glavu, međunarodne odnose i teme koje otvaramo. Ne vidim tu ništa sporno. S partnerima se surađuje besprijekorno po svakoj temi", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Penava: Premijer nije bio upoznat

Na pitanje RTL-a Danas je li Plenković znao za sastanak s Janšom, Penava je ranije odgovorio da nije.

"Mi surađujemo oko svega. Nije bio upoznat, ne, ali sve dogovaramo i na istom smo tragu", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta.

Ni iz HDZ-a danas nisu vidjeli problem u Penavinu odlasku u Ljubljanu.

"Mi vidimo samo mogućnost kako Slovenija može pomoći oko grobišta gdje su zakopani i pobijeni Hrvati. Nije tu ništa sporno, nema se tu ništa usuglašavati", rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Ipak, među koalicijskim partnerima i ranije je bilo neslaganja oko sličnih tema. Penava je, primjerice, bio u Bleiburgu, ali nije bio službeni izaslanik državnog vrha, dok je Stipo Mlinarić ranije kritizirao Ministarstvo branitelja zbog načina na koji se bavi iskapanjem masovnih grobnica i utvrđivanjem sudbine žrtava poraća.

Neslaganja i oko drugih tema

Razlike među partnerima pojavile su se i oko drugih pitanja. DP je, kao i dio oporbe, tražio hitnu sanaciju otpada u Gospiću, dok premijeru nije odgovarao ni prvi prijedlog njihove Deklaracije o Bosni i Hercegovini.

Unatoč povremenim javnim nesuglasicama, iz Vlade poručuju da koalicija funkcionira.

"Nema trzavica. Kad imate dvoje ili više partnera, u poslovnom ili privatnom životu, uvijek postoji neka rasprava. To je potpuno normalno", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Grlić Radman odnose s partnerima opisao je još slikovitije. "Vidjeli ste u Saboru, mi štimamo kao urica", poručio je.

Koalicija tako, barem prema porukama iz Vlade i Domovinskog pokreta, nastavlja funkcionirati bez većih potresa.

Ivan PenavaDomovinski PokretHdzJanez JanšaLjubljanaAndrej PlenkoivćGordan Grlić RadmanDamir HabijanOdnosi Političara
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