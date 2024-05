Snimka paljenja hrvatske zastave u šumi na području Općine Trpinja kod Vukovara proširila se društvenim mrežama. Osamnaestogodišnji mladić je zbog ovog uhićen i završio iza rešetaka.

Ministar branitelja događaj je oštro osudio.

"To treba biti jasna poruka svima koji se osude paliti obilježja, zastava je krvlju plaćena, vjerujem da će pravosuđe naći odgovarajuću sankcije koja će biti odvraćajuća za sve oni koji bi u budućnosti pomislili na oskvrnjene državnih obilježja i simbola", rekao je Tomo Medved.

Na taj je način navode iz policije zastavu Hrvatske javno je izvrgnuo ruglu i omalovažavanju. Javnosti je učinio dostupnom videosnimku tog čina, kojim se poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove nacionalne ili etničke pripadnost.

Događaj je komentirao i Stipo Mlinarić iz DP-a.

"Nije bio 18 godišnjak bilo je i ljudi od 20 - 25 godina nisu to djeca, to je nastalo na 1. svibnja u Trpinju gdje je pretežito srpsko stanovništvo naseljeno i to je plod koalicije SDSS-a i sudjelovanja u vlasti. Zato smo mi inzistirali da ne budu više u vlasti", rekao je Mlinarić.

Rekao je i da smatra da se ne radi o mladenačkom nestašluku već o politici.

I SDP-ov Predrag Matić osudio je ovaj čin kao i svaku vrstu nasilja. Iz SDSS-a prozivke iz DP-a nisu htjeli komentirati.