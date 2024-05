Donald Trump postao je prvi bivši američki predsjednik, koji je osuđen za kazneno djelo. Trump je proglašen krivim za krivotvorenje poslovne dokumentacije i plaćanje za šutnju porno glumici. Uslijedila je njegova bijesna reakcija. Kaos ispred Trumpova tornja u New Yorku dan nakon presedanske presude. Pred medije je izašao prije nekoliko sati.

"Ovo je slučaj u kojem ako to mogu učiniti meni, mogu to učiniti bilo kome. To su loši ljudi. To su, vjerujem, u mnogim slučajevima bolesni ljudi", rekao je Trump. Jučerašnju presudu bez medija i javnosti - slušao je ne trepčući. Presudu nazvao sramotnom i politički motiviranom - optužuje suce i predsjednika Bidena. "Ja sam pod zabranom, gadnom zabranom u kojoj sam morao platiti tisuće dolara novčane kazne i prijetilo mi se zatvorom. Ja sam vodeći kandidat. Ja sam pod zabranom od strane čovjeka koji ne može spojiti dvije rečenice i oni su u potpunoj sprezi s Bijelom kućom Bidena i njegovih ljudi", rekao je bjesni Trump.

Za porotnike nakon petotjedanog suđenja - nije bilo dileme. Trump je kriv. Pornozvijezdi uoči izbora 2016. platio je da ne govori o njihovu odnosu, pa uplatu nedopušteno proknjižio kao poslovni trošak. "12 svakodnevnih porotnika zaklelo se da će donijeti odluku temeljenu na dokazima i zakonu, i samo na dokazima i zakonu. Njihovo razmatranje dovelo ih je do jednoglasnog zaključka izvan razumne sumnje, da je optuženi Donald J. Trump kriv za 34 točke optužnice", rekao je Alvin Bragg. Kaznu će doznati naknadno - moguća i do 4 godine zatvora iako se to ipak ne očekuje, u tom slučaju tamo bi ga kao bivšeg predsjednika čuvala tajna služba.

Isplatu novca Steffanie Clifford, poznatijoj kao Stormy Daniels priznao je Trumpov tadašnji odvjetnik - i na sud donio dokaze. "Danas odboru dajem kopiju bankovne doznake od 130.000 dolara koju sam dao odvjetniku gđe. Clifford tijekom završnih dana predsjedničke kampanje 2016., a koju je gđa Clifford zahtijevala da šuti o svojoj aferi s g. Trumpom", rekao je Michael Cohen, bivši odvjetnik Donalda Trumpa. Njezin je odvjetnik rekao je da je Davis presudu dočekala vrlo emotivno. Protiv Trumpa vode se još tri teža postupka - dva za osporavanje izbornih rezultata 2020. kada je izgubio.

Trump tvrdi - raste mu podrška. Od jučerašnje presude kaže prikupio je rekordnih 39 milijuna dolara donacija. "Ako se to dogodilo njemu, može se dogoditi bilo kome od nas", rekla je Heather Dowling. "Ovo je lažno, lažno suđenje, samo poput lažnih vijesti, lažnih izbora prije nekoliko godina", rekao je Rocco. Iz Bidenove administracije poručuju - Trumpa se izvan bijele kuće može zadržati samo izlaskom na izbore. Peti studenog amerikanci dočekuju u nikad neizvjesnijoj atmosferi - s osuđenim kadidatom, čija će se kazna doznati 11. srpnja, 4 mjeseca prije izbora.

