Banke povećavaju naknade i do 40 posto: 'Na temelju čega ih dižu, imaju enormne dobiti'

HNB-ov poziv bankama da odustanu od povećanja svojih naknada - nije urodio plodom. Iz Hrvatske udruge banaka poručuju da je njihova analiza troškova pokazala kako treba doći do određenih korekcija, pa će pojedine usluge biti skuplje i do 40 posto. I dok banke pravdaju poskupljenja rastom troškova poput energenata, poštarine i radne snage - građani će nezadovoljstvo pokazati u četvrtak 5 do 12 ispred HNB-a te u drugim gradovima. Bit će to kažu petominutna šutnja upozorenja jer HNB nije ništa poduzeo u zaštiti građana.

"Cijene se nisu dosta vremena mijenjale, došlo je vrijeme da se na neki način one usklade s tržišnim uvjetima. Važno je reći da su te cijene i dalje niže u odnosu na većinu drugih europskih država uz visoku kvalitetu usluge i kontinuirani razvoj usluga", rekao je Ivan Hrvoje Maljković, glasnogovornik Hrvatske udruge banaka.

"Banke su jedan od generatora poskupljenja i nekontroliranog rasta cijena. banke su te koje su najavile da će podizati svoje naknade i to do čak preko 40 posto. S druge strane i teleoperateri su isto najavili povećanje cijena poziva, podatkovnog prometa i slanja poruka. Niko još dosad nije dao odgovor, unazad pet godina, na temelju čega će banke podići te svoje naknade ako znamo da su imale enormne dobiti", smatra Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo, inspektore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa