ROGLIČ OSVOJIO VUELTU: Slovenski biciklist obranio naslov pobjednika slavne utrke

Slovenski biciklist Primož Roglič (Jumbo Visma) obranio je naslov pobjednika Vuelte, jedne od tri najveće višednevne utrke koja je završila u nedjelju u Madridu.

SVJETSKI PRVAK U KRONOMETRU POZITIVAN NA KORONU: Ima blage simptome i nalazi se u karanteni

Slovenac je u zadnjoj, 18. ravničarskoj etapi od 140 kilometara voženoj po Madridu i okolici kontrolirao utrku i suparnike, a u cilj je ušao kao 39. u vremenu pobjednika.

Your winner of the 2020 #LaVuelta:

Primoz Roglič

Presumably also his last ride on a Bianchi. Cervélo next season. pic.twitter.com/ERJn1MWlMS

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) November 8, 2020