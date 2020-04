ROGLIĆ KOMENTIRAO IZJAVE VILIMA RIBIĆA: ‘On nas poziva da se vratimo u sustav koji smo jedva preživjeli’

‘Meni se čini da nas te izjave gospodina Ribića pozivaju da se vratimo u sustav koji smo jedva preživjeli’, govori Roglić

Poduzetnik i vlasnik Orbica Branko Roglić, u N1 Studiju, komentirao je nove mjere pomoći poduzetnicima pogođenima koronavirusom, a osvrnuo se i na izjavu sindikalista Vilima Ribića koji nije zadovoljan mjerama Vlade.

Rekao je kako niti jedna firma na svijetu neće ostati “neokrznuta” te da će se puno toga promijeniti, ali da je vlada reagirala promptno.

“Neke grane će sigurno biti teško pogođene, u prvom redu turizam. On će u ovoj sezoni vjerojatno teško da će moći raditi, teško da će se moći realizirati bilo kakav promet. To je 20 posto hrvatskog gospodarstva i to će osjetiti i mislim da to vlada zna”, govori.

Kazao je i kako očekuje da se javni sektor solidarizira s privatnim.

O povratku u komunizam

“Ja mislim da su to izjave žalosne. Svi mi osjećamo krizu i svi znamo u kakvom smo mi sustavu živjeli prije dolaska u Europu, dakle prije pada Berlinskog zida. Meni se čini da nas te izjave gospodina Ribića pozivaju da se vratimo u sustav koji smo jedva preživjeli i te ljude bi trebalo upozoriti da danas u takvom sustavu žive samo ljudi na Kubi i u Sjevernoj Koreji. Pa ako je nekome drago da pođe u taj sustav, nitko njemu ne brani. Ali ja nisam vidio da baš ljudi hrle prema te dvije države”, komentirao je za N1 Roglić.

Na pitanje voditeljice smatra li dakle da Vilim Ribić zagovara komunizam, kazao je:

‘Pa tu mi se čini da je to takva izjava. To mi se čini. Ne znam je li od drugačije mislio, ali ja sam ga tako razumio.’