RODITELJI MALOG GABRIJELA JOŠ TRAŽE ISTINU: ‘Znam da vrana vrani oči ne kopa, ali sin mi je umro zbog nemara liječnika. Netko je kriv!’

“Najgore je kad se redoslijed umiranja poremeti, kada dijete umre prije svojih roditelja”, kaže Gabrijelova majka

Maleni Gabrijel Bebić preminuo je prošlog prosinca u KBC-u Split nakon što su metkovski liječnici učinili mnogo propusta. Rezultati vještačenja još nisu došli jer nije završeno zato što je ono u Hrvatskoj postalo neželjeno, odnosno, nitko ga nije htio napraviti. Ivana i Mišo Bebić, roditelji mališana, ogorčeni su jer gotovo godinu dana državi treba da obavi vještačenje. Ono što oni žele jest da odgovorni liječnici budu privedeni pravdi.

O “neželjenom” vještačenju pisala je već Slobodna Dalmacija jer je bio nepoželjan za sve medicinske fakultete u Hrvatskoj. Na kraju ga je “po kazni” dobio Medicinski fakultet u Zagrebu. Isti fakultet je odbio vještačenje jer je članica Povjerenstva za vještačenja bila ujedno vještakinja u Metkoviću kada je Ministarstvo zdravstva poslalo svoje vještake u inspekcijski nadzor. Zato je i nastupilo izuzeće zagrebačke Medicine.

POTRESENI RODITELJI ISPRIČALI KAKO SU MOLILI LIJEČNIKE DA POMOGNU GABRIJELU: ‘Riječi pedijatrice nikada neću zaboraviti…’

S vještačenjem se dodavali kao s lopticom

Nakon izuzeća Medicinskog fakulteta u Zagrebu, DORH je poslao spis u Osijek gdje je stajao mjesec i pol dana. “Nemamo dovoljan broj vještaka specijalista da udovolje traženju DORH-a”, argument je Osječana koji nisu obavili vještačenje. Poslije Osijeka, spis je “otputovao” u Rijeku na Medicinski fakultet, a tamo su rekli istu stvar kao i na osječkoj Medicini – ne mogu provesti vještačenje zbog manjka vještaka specijalista. Nakon Rijeke, spis stiže u Split gdje također odbijaju vještačenje uz obrazloženje kako se mališan liječio u Splitu i da zato nije preporučljivo da se vještačenje tamo provede. U lipnju je spis opet došao u Zagreb. Naloženo je da se vještačenje obavi, no ono još nije završeno.

“Ja znam da vrana vrani oči ne kopa i da će liječnik teško ići protiv kolege. Ali moj je sin umro zbog nemara metkovskih liječnika i netko za to mora odgovarati. Zahvaljujući njihovu nemaru, nestručnosti i onome ‘lako ćemo’, moj suprug Mišo, ja, naša sedmogodišnja Gabrijela i petogodišnji sin Mihael moramo za Sve svete i Dušni dan odlaziti na metkovsko groblje kako bismo obišli svojeg malog anđela Gabrijela. Znaju li oni koji su svojom neodgovornošću krivi za smrt našeg Gabrijela kako je majci i ocu odlaziti na grob svog djeteta? To je strašno i nikome takvo što ne želim. Najgore je kad se redoslijed umiranja poremeti, kada dijete umre prije svojih roditelja”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju kroz suze Gabrijelova majka Ivana Bebić.

PEDIJATRICA KOJU KRIVE ZA SMRT DJEČAKA: ‘Kolege s Hitne više mi se ne javljaju, ali ja gradom hodam uzdignuta čela’

PEDIJATRICA KOJOJ PRIJETI KAZNA ZBOG MALOG GABRIJELA: ‘Ovo je strašna uvreda, samo tražim pravdu’

KOLEGE STALI IZA DOKTORICE KOJA JE JEDINA POMOGLA MALOM GABRIJELU: ‘Kod nje nema propusta’

Vještačenje gotovo proveli Slovenci

Odvjetnik obitelji Bebić, Jakša Cvitković, prije par mjeseci je “bacio” spekulaciju da će neželjeno vještačenje biti provedeno u Sloveniji ili u nekoj drugoj državi EU-a. To se na kraju nije dogodilo jer je netko valjda u Hrvatskoj shvatio da bi bila sramota da se ovakav slučaj vještači izvan Hrvatske.

Podsjetimo, mali Gabrijel je u prosincu 2018. prekasno doveden iz Metkovića u splitski KBC na liječenje. Tada je već bio životno ugrožen, a veliki napori liječnika u Splitu ipak nisu bili dovoljni za spašavanje nesretnog dječaka. Iz DORH-a kažu da su učinili sve što su mogli kako bi se vještačenje što prije provelo.

REZULTATI NADZORA U SLUČAJU SMRTI MALOG GABRIJELA: Tri liječnika napravila su propuste

‘Da bih koliko-toliko bila mirna u dubini svoje duše, želim istinu i odgovor na pitanje zašto je moj Gabrijel umro’

“Ne znam što nam je više činiti. Ne želimo čekati više ni minute, želimo da to vještačenje bude završeno odmah kako bi oni zbog kojih je preminuo naš Gabrijel bili kažnjeni. Moj suprug i ja više nikada u svojem životu nećemo vidjeti naše najstarije dijete, više nikada nećemo čuti njegov smijeh i više nikada nećemo imati svoj unutarnji mir. Da bih koliko-toliko bila mirna u dubini svoje duše, želim istinu i odgovor na pitanje zašto je moj Gabrijel umro. Netko je kriv što su on i moj suprug danima odlazili na Hitnu pomoć u Metković i molili pomoć. Netko je kriv što je moje dijete dovedeno u bezizlazno zdravstveno stanje i, na kraju krajeva, netko je kriv što je naš Gabrijel umro u KBC-u Split, unatoč tome što su splitski liječnici uložili sve svoje znanje i ljubav kako bi mu spasili život. Da nije bilo dr. Ksenije Kaleb u Metkoviću, koja je 10. prosinca 2018. prepoznala u kakvom je stanju i koja je rekla liječnicima s Hitne pomoći u Metkoviću, koji tri dana nisu znali prepoznati simptome, da mora hitno za Split, tko zna bi li on uopće i stigao u Split. Želimo istinu i istinu ćemo dobiti”, rekla je majka za Slobodnu Dalmaciju.

Roditelji malog Gabrijela vrlo su razočarani i frustrirani jer slučaj njihova sina pokazuje da je sustav ponovno zakazao i da u Hrvatskoj treba proći godina dana da se vještačenje obavi. Zbog svega navedenog postavlja se legitimno pitanje: do kada će se čekati rezultati vještačenja slučaja Gabrijela Bebića?

ČLAN INSPEKCIJSKOG TIMA O SMRTI MALOG GABRIJELA: ‘Pregledalo ga je nekoliko liječnika. To je njihova odgovornost’