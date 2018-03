RIMAC NAJAVIO: ‘Želim dovesti i druge proizvođače, da guramo Hrvatsku pravom smjeru, teško je se sam boriti’

Rimac je najavio da će u Hrvatsku pokušati privući i druge proizvođače automobila, a rekao je i što ga najviše koči.

Mate Rimac nedavno je u Ženevi predstavio C_Two. Prvi primjerci kupcima bit će isporučeni za dvije godine, no koliko god je Rimčev najbrži električni auto na svijetu spektakularan, temeljni Rimčev proizvod je ipak baterijski sustav.

“C-Two je nama važan kao zaseban biznis, a glavni proizvod naše tvrtke je baterijski sustav za druge proizvođače i tu mi pokazujemo što sve možemo”, komentirao je za HRT.

DOGOVOREN POVIJESNI POSAO U KINI: Rimac otvara tvornicu baterija i električnih motora vrijednu milijardu kuna



Rimac Automobili i Camel grupa ugovorili da će do kraja godine u Kini sagraditi tvornicu električnih motora i baterija vrijednu milijardu kuna. Rimac je izjavio kako je ovo važan poslovni iskorak za tvrtku, jer će nova tvornica biti usmjerena isključivo na kinesko tržište. Dio novca osigurava i kineska vlada – Kina je najveće tržište električnih automobila i autobusa, jer se tamošnja vlada opredijelila za taj put, pojašnjava Rimac.

Da sam otišao van možda bih bio 10 puta veći, a možda…

No poduzetnik koji je često kritičan prema birokratskim i svim ostalim preprekamam ne odustaje i želi pokazati kako je i u Hrvatskoj moguće uspjeti i to visokom tehnologijom. “Prije sedam godina bio sam sam u garaži, a danas nas je 350 u dvije tvrtke. Imamo ljude iz 25 zemalja, na što sam posebno ponosan. Od početka nam je bio cilj da se to može postići ovdje – da se otvaraju vrhunska radna mjesta. Želimo se širiti, imamo urede u Osijeku i Splitu i tražimo lokacije za novi pogon”, rekao je.

U TVRTKI MATE RIMCA SADA RADE LJUDI IZ 25 ZEMALJA: Pogledajte koga je s drugog kraja svijeta doveo u Svetu Nedjelju

No ne želi stati samo na širenju svojih pogona. “Želim pomoći Hrvatskoj da dovedemo druge proizvođače automobila tu – da skupa guramo fakultete, da guramo državu u pravom smjeru. Kad si sam teško se boriti. Pitam se što bi bilo da sam otišao van – možda bi bio deset puta veći, a možda me ne bi bilo”, rekao je.