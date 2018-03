‘Hrvati, branit ćemo se do posljednjeg daha!’

Richard Dunne, igrač Aston Ville, na Europskom će prvenstvu biti stožerni obrambeni igrač irske reprezentacije, koja prvu utakmicu igra protiv Hrvatske. Iako u svojoj dugogodišnjoj karijeri ima više od 400 premijerligaških nastupa, Dunne još nikada nije nastupio na EURO-u.

“Napokon ću dobiti priliku zaigrati na Europskom prvenstvu. Zaista sam presretan i ne mogu dočekati da EURO napokon počne. Uzbuđen sam kao i svi moji suigrači i vjerujemo da možemo svoje navijače učiniti sretnima. Irci su po prirodi vječni optimisti i to nam nitko nikada neće moći izbiti iz glave. Vjerujemo u svoje sposobnosti i uvijek se nadamo najboljem”, rekao je Dunne u razgovoru za irske medije.

Komentirao je i protivnike u skupini.

“Sudeći po stilu naše igre i igre protivnika, sigurno je da nećemo imati posjed lopte na svojoj strani. I Hrvatska, a pogotovo Španjolska i Italija imaju tehnički puno potkovanije igrače, ali na to smo spremni od prvog dana. Branit ćemo se do posljednjeg daha, u to budite uvjereni, a ne treba sumnjati u to da ćemo i mi imati svoje prilike. Budemo li pravovremeni i ubojiti, sve je moguće.”

Irska je pod Trapattonijem doživjela pravi uzlet i nitko ih ne smije podcijeniti. Neporaženi su u posljednjih 14 utakmica.

“Imamo i mi svoje adute. Prvenstveno to je Robbie Keane, jedan od najboljih europskih strijelaca u posljednjih 10 godina, a imamo i nekolicinu igrača koji mu lijepo znaju dodati loptu. Više nam ne treba”, zaključio je Dunne.