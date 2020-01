RIBAR ‘ULOVIO’ MISTERIOZNI UREĐAJ PA GA VRATIO AMERIKANCIMA: ‘Rekao sam im da sam Hrvat, a ne somalijski pirat’

Darko Kunac Bigava u svoje je mreže kod Mljeta ‘ulovio’ uređaj koji pripada NASA-i

Ribar iz Podgore Darko Kunac Bigava, ribar iz Podgore ploveći svojim brodom Marian II u moru je pronašao tajanstveni vojni uređaj pristigao iz NASA centra u Americi. Uređaj je vratio Amerikancima, ali to nije želio napraviti prije nego mu plate štetu prouzročenu na ribarskoj opremi, piše Morski.hr.

“Došao sam do broda USNS Bruce Heezen koji se i dalje nalazi u akvatoriju Mljeta, nakon obećanja da će mi platiti štetu. Primopredaju smo napravili tako da sam uređaj bacio u more, a oni su došli gumenjakom, zakačili ga i odvukli na brod. Potpisali smo izjavu da su mi platili štetu, a ja njima vratio uređaj. Nisu dali da se išta fotografira i više puta su mi rekli da su oni prijateljski narod i da ne žele nikome nikakvo zlo. Posadu čine dvojica američkih vojnika, znanstvenici i dvojica su naših članova obalne straže tamo, od čega jedan poručnik fregate.

Rekli su da ne žele da se radi fama od ovog slučaja, jer je od objave na vašem portalu to buknulo u sve medije. Ja sam im na to odgovorio da se to ne može zaustaviti kad krene i da su na vrijeme ljude obavijestili o svojoj prisutnosti, sve bi bilo ok”, rekao je Darko Kunac Bigava za Morski.hr.

Misteriozni uređaj pronađen kod Mljeta

“Najprije su zahtijevali da im se vrati uređaj, ali sam im onda rekao da sam ja hrvatski građanin i da nisam pirat iz Somalije i da sa mnom tako ne mogu razgovarati. Tada su mi rekli da sam tvrd pregovarač, pa su pristali odraditi primopredaju na ovakav, pošten način. Pitali su me i kako ja znam da se uređaj može aktivirati, jer sam vidio sonde na njemu. Onda sam im na to odgovorio da danas svi imaju internet i YouTube”, rekao je Kunac. Ovih je dana u hrvatskim vodama i američki brod USNS.

Misteriozni uređaj pronađen je između Mljeta i otočića Svetog Ante u dubrovačkim Elafatima. Izvučen je u mrežama, a radi se plutači s lancima i utegom te elektroničkom opremom bez natpisa i jasnog identiteta pripada li plovilu, institutu ili naciji.

Kunac Bigava je potvrdio za Morski.hr kako su ga jutros vezom kontaktirali preko VHF kanala 16 s američkog vojnog broda te su tražili uređaj natrag. Kazao je kako je s Amerikancima bila i Hrvatska obalna straža. Kunac Bigava je upozoravao kako uređaj neće vratiti dok mu ne plate štetu, no u međuvremenu su postigli dogovor.

Morski.hr je objavio dokument za koji tvrde da potvrđuje kako je uređaj u Hrvatsku stigao u studenome s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e. Izvor spomenutog portala je rekao kako se radi o HIPAP uređaju.

Amerikanci su navodno upoznati zašto je uređaj tamo, ali to ne mogu komentirati za medije.