REZERVIRALI VILU NA HVARU ZA 6500 EURA, A EVO ŠTO IH JE DOČEKALO: Gradilište… A to je tek početak agonije

Julie, 22-godišnja turistica, doživjela je šok kada je došla na Hvar na svoje “putovanje iz snova”.

Preko poznatog servisa Booking.com rezervirala je vilu sa 10 osoba na Hvaru te je za to platila 6420 eura. No, umjesto vile dočekalo ju je gradilište, a to je bio samo početak agonije.

@bookingcom Arrivés en Croatie ce jour 18/08/19. La villa que nous avons réservé et payé 6420€ pour un groupe de 10 personnes, située sur l’île de Hvar s’avère être une arnaque. Après avoir contacté le service client et s’être fait raccrocher au nez une première fois, — Julie (@JulieFelice_) August 18, 2019

“Došla sam u Hrvatsku 18. kolovoza 2019. Vila koju smo rezervirali i platili 6420 eura za grupu od 10 osoba, smještena na otoku Hvaru, bila je prijevara”, napisala je Julie na Twitteru.

Kontakt služba booking servisa može im vratiti novac tek kroz 10 dana, a u međuvremenu se grupa prijatelja našla u Splitu bez ikakvog prenoćišta i bez ikakvog rješenja.

À la porte d’un terrain vague quand on est arrivé à l’adresse donné par @bookingcom suite à 5h d’appel avec le service client de @bookingcom aucune aide ni geste commercial. pic.twitter.com/WpLCw7Hg8Y — Julie (@JulieFelice_) August 19, 2019

“Neprihvatljivo je da je rezervacija bila moguća i nakon što smo saznali od susjeda da se nedavno ista stvar dogodila i drugim ljudima. Užasna služba za korisnike u Bookingu. Jedan zaposlenik Bookinga nam je objasnio da ‘nije njihov problem što spavamo vani’. Neprihvatljivo”, nastavila je Julie na Twitteru, razočarana zbog propalog ljetovanja.