REAKCIJA GOSPODINA KORUNIĆA NA NAŠ TEKST: Nije stalno na kavama, ne poznaje cijelu elitu i intervju koji je dao Jutarnjem nije pokajnički

Tonći Korunić je preko odvjetnika reagirao na naš tekst, a njegovu reakciju prenosimo u cijelosti

Dana 17.svibnja 2018. godine na internet portalu “net.hr” objavili ste članak autorice Đurđice Klancir s nadnaslovom “ČLAN GRUPE BORG i naslovom: OMILJEN DALIĆKIN BROKER: Poznaje cijelu elitu, organizira luksuzna skijanja, a upravo je otkrio nešto uznemirujuće o premijeru.” U članku se iznosi niz netočnih tvrdnji čime su povrijeđena prava i na zakonu utemeljeni interesi gospodina Tonćija Korunića, na štetu njegove časti, osobnog i poslovnog ugleda, koja prava su zajamčena čl. 19. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i temeljem čl. 40. st. 1. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13) zahtijevamo objavu ispravka, kako slijedi:

Gospodin Korunić nije broker, niti je to ikada bio, on je ovlašteni investicijski savjetnik što se može utvrditi uvidom u javne registre dostupne na stranicama HANFE. Ova distinkcija je važna jer brokeri djeluju u sferi javno dostupnih informacija, dok gospodin Korunić kao djelatnik u odjelu investicijskog bankarstva djeluje u sferi privatnih i povlaštenih informacija. Netočnim predstavljanjem zanimanja implicira se sukob interesa i moguća zlouporaba povlaštenih informacija, što je vrlo teška kvalifikacija i kazneno djelo.

Gospodin Korunić nikada nije, kako se tvrdi u tekstu, organizirao luksuzna skijanja niti je na njima sudjelovao, bilo privatno bilo službeno. Pretjerana je tvrdnja iz teksta da “poznaje cijelu elitu”. Iz te tvrdnje ne može se niti zaključiti na koga je autorica teksta pod “elitom” uopće mislila. Stavljena je pod navodnike tvrdnja da društvo Interkapital , kojeg je gospodin Tonći Korunić suvlasnik, dobiva poslove zahvaljujući svojoj “kvaliteti”. Time se insinuira da ih dobiva na nekorektne i nelegalne načine, što nije istina. Tvrdnja autorice teksta da u intervjuu kojega je objavio Jutarnji list gospodin Korunić “ne želi otkriti po kojoj je liniji upravo on izabran da sudjeluje u operaciji.” a pod “operacijom” autorica misli na problem Agrokora d.d., promašena je. Iz pitanja koje je postavljao novinar Jutarnjeg lista vidljivo da ga o tome novinar nije ništa niti pitao, pa se tom tvrdnjom autorice teksta gospodin Korunić neopravdano dovodi pod sumnju i insinuira se da je nešto htio zatajiti.

Tekstom se obezvrjeđuje profesionalni ugled gospodina Tonćija Korunića i omalovažava ga se retoričkim pitanjem tko je on, te tko je on uopće da bi po pozivu iz Vlade sudjelovao u rješavanju problema Agrokora d.d. u sl. Autorica teksta je odgovor na to pitanje mogla dobiti ne samo od relevantnih osoba iz struke kojom se gospodin Tonći Korunić bavi, nego i od samog gospodina Tonćija Korunića, no ti izvori informacija uopće nisu konzultirani. Ukratko, gospodin Korunić bavi se financijama preko 20 godina, radio je u najvećim, multinacionalnim kompanijama na velikim transakcijama, trenutno je partner u vodećoj investicijskoj kući u zemlji i regiji (Interkapital d.d.) i u svojem poslu djeluje etično i nezavisno i kao takav je poznat u poslovnom svijetu. G. Korunić sa svojim timom savjetuje čitav niz najvećih i najboljih hrvatskih i regionalnih tvrtki, te je kao takav iznimno kvalificiran po prirodi stvari i za savjetovanje Vlade RH.

Za cijelo vrijeme svog profesionalnog obrazovanja i rada, gospodin Korunić je primio čitav niz nagrada i priznanja što svjedoči o njegovoj izvrsnosti, kao i izvrsnosti kompanija za koje radi – primjerice od više Dekanovih i Rektorovih nagrada za vrijeme studija, Nagradu PLIVE d.d. za iznimna postignuća, do niza nagrada za najboljeg člana Zagrebačke burze, najbolje investicijske banke u Hrvatskoj i regiji koje je društvo u kojem je on zaposlen dobio od niza uglednih stručnih časopisa već nekoliko godina.

Dakle profesionalnosti, referenci i ugleda mu zasigurno ne nedostaje, pa novinarka pri pisanju članka nije smjela zanemariti navedene činjenice.

Nasuprot imaginaciji iz teksta, kojom se stvara u javnosti pogrešna slika o gospodinu Koruniću, gospodin Korunić nije, kako to piše u tekstu, “stalno na kavama ili ručkovima” i riječ je o lošem stereotipu u koji autorica teksta pokušava “ugurati” gospodina Korunića.

U pogledu tvrdnje da bi on bio ili se nalazi s guvernerom HNB-a na “redovnim kavama” gospodin Korunić mora napomenuti da se ne sjeća kada je uopće bio na kavi s guvrenerom HNB-a, a lako je moguće da i nikad nije bio s njim na kavi.

Netočna je tvrdnja da se gospodin Korunić “bavio trgovinom dionicama INE” jer se on time nikada nije bavio jer nije broker, a on kao ni društvo u kojemu gospodin Korunić radi nije dobilo posao savjetovanja Vlade u prodaji dionica INE.

Promašeno je i povezivanje gospodina Korunića sa Miroslavom Šeparovićem, predsjednikom Ustavnog suda RH, i Brankom Bačićem, predsjednikom Kluba zastupnika HDZ-a stoga što bi mu “dio obitelji poticao iz Blata na Korčuli” jer njegova obitelj pa niti njezin dio ne potječe iz Blata Korčuli. G.Korunić navedenu gospodu uostalom niti ne poznaje.

Netočna je tvrdnja da je da je gospodin Korunić postao “utjecajni tajni kreator odluka države” jer tome nije tako, kao što je netočna tvrdnja da je dao “pokajnički” intervju Jutarnjem listu, čime se implicira da je radio nešto pogrešno pa se eto zbog toga kaje budući on nije radio ništa pogrešno ili nezakonito.

Tvrdnja iz teksta da su mediji shvatili kako je u usporedbi s Agrokorom d.d. skupina Martine Dalić također “organizam koji crpi energiju iz drugih da bi narastao” jest zamjena teza koja nema utemeljenja u činjenicama. Radna skupina oko tadašnje Ministrice Dalić okupila se “ad hoc” oko problema tvrtke Agrokor d.d., a prije i poslije toga nije surađivala međusobno po bilo kojem pitanju, niti se je u tom razdoblju savjetovanja Vlade pa i kasnije organizirala po bilo kojoj osnovi da bi se mogla smatrati “organizmom”.