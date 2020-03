RAVNATELJ ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO UPOZORAVA: ‘SARS i MERS su male bebe naspram ovoga. Život više nikada neće biti isti’

‘Ne treba misliti da će život biti isti nakon ovoga. Ovo je pokazalo da se ovo može dogoditi. SARS i MERS su male bebe napram ovoga’, zaključio je Capak

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ne boji se koronavirusa ali se pridržava svih mjera koje su propisane te upozorava da su SARS i MERS za koronavirus “male bebe”.

Capek je za 24sata otkrio da se nadao kako će više ministara zdravstva u državama Europske unije biti za strože mjere, no to se nje dogodilo.

INFEKTOLOG SA ‘ZARAZNE’ OTKRIO NEUGODNU ISTINU: ‘Ulazimo u kritičnu fazu epidemije, a već sad osoblje koristimo do maksimuma’

“Kad smo imali prvi slučaj smo putovali u Rim. Na sastanak su došli i ministri zdravstva susjednih zemalja i nadali smo se dogovoru o strožim mjerama. Razgovarali smo i s Talijanima oko toga što su poduzeli. Mislili smo da će reći da su za strože mjere, ali to se nije dogodilo. Tada smo samostalno počeli postavljati mjere. Mi smo prva zemlja Europe koja je uvela takve mjere, prvi smo se odlučili za njih i te mjere smo kasnije postrožili”, ispričao je Capak.

Kazao je i kako je Hrvatska planove pravila prema kineskom i talijanskom scenariju te da su svi ostali poprilično iznenađeni žestinom epidemije u Italiji.

“Pokazalo se da jako, jako zaostajemo za Italijom što znači da smo dobro aplicirali mjere i time se ponosimo. Hrvatskoj se neće dogoditi što i Italiji, daleko smo mi od toga”, optimističan je.

Stanje u Hrvatskim bolnicama

Upozorio je i kako je nabava opreme globalni problem, a samim time i hrvatski.

“Sada već imamo velike kapacitete i nadamo se da ćemo ih proširiti puno više u idućim danima. Sad bi već bilo dobro da imamo veće kapacitete testiranja da zaštitimo osoblje u bolnicama”, govori.

Naime u bolnicama su sada dosta koncentrirani na to da se sve pripremi za koronavirus kako bi se pacijenti bili zaštićeni.

“Ovo je težak period za zdravstveni sustav, ali izaći ćemo iz toga”, kaže Capek.

Nova Italija

Poručio je i da će korona virus sigurno ostaviti nekakav imunitet, no da se ne zna koliko će potrajati.

“Stavljanje kolektivnog imuniteta je epidemiološka stvar i to postoji – cijepimo djecu da se stvori kolektivni imunitet, oni koji nisu mogli biti cijepljeni budu okruženi onima koji su imuni. I ovdje je kolektivni imunitet stvarnost, iako je još virus nepoznat. Međutim, to je jedan neoliberalan stav koji su na početku imali Trump i nekoliko epidemiologa. No, poslije kada su vidjeli posljedice što se tiče teškog obolijevanja, su brzo promijenili taj stav”, upozorava Capek.

I dok misli da će naše susjedne zemlje ostati poprilično zaštićene zbog mjere, smatra da će New York postati nova Italija.

“Ne treba misliti da će život biti isti nakon ovoga. Ovo je pokazalo da se ovo može dogoditi. SARS i MERS su male bebe napram ovoga”, zaključio je Capak.