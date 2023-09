Amerikanci šalju Ukrajincima kontroverzno streljivo s osiromašenim uranijem

Rusi su oborili dronove u blizini Moskve

Rusi nastavljaju s raspoređivanjem nuklearnog oružja u Bjelorusiji

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ukrajinci osvajaju teritorij

9.47 - Ukrajinci "preuzimaju teren" usred protuofenzive koju su započeli ranije ove godine, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Obraćajući se zastupnicima u Europskom parlamentu, Stoltenberg je rekao: "Ukrajinci postupno osvajaju teren. Uspjeli su probiti obrambene linije ruskih snaga i idu naprijed." Podsjetimo, Ukrajina je započela svoju protuofenzivu u lipnju ove godine u nastojanju da povrati teritorij koji su zauzele ruske snage. Međutim, posljednjih tjedana neki su kritizirali tempo njihovog kretanja i količinu teritorija koji su vratili, piše Sky News.

Zima će 'ograničiti' rusku vojsku usred problema s opskrbom

9.38 - Ruska vojna industrija bori se kako bi zamijenila precizno oružje ili osnovne zalihe, prema američkom think tanku. Krijumčarenje optičke opreme, elektronike, čipova i sklopova da bi se zaobišle ​​sankcije ne može zadovoljiti potrebe ratnih napora zemlje, rekao je Institut za proučavanje rata, pozivajući se na ukrajinsku vojnu obavještajnu službu, prenosi Sky News. Rečeno je da moskva čak ne može proizvesti dovoljno gume da zamijeni istrošene gume za svoje operacije na prvoj liniji. "Loša kvaliteta i nedovoljan broj guma nametnut će sve veća ograničenja ruskoj mobilnosti u blatnoj sezoni i zimi", rekao je ISW te citirao ruske izvore koji tvrde da su vlasti rekle da će pronaći rješenje do sredine kolovoza, ali situacija se nije promijenila.

Rusi nastavljaju s raspoređivanjem nuklearnog oružja u Bjelorusiji

8.46 - Nastavljaju se radovi na raspoređivanju ruskog taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji prema utvrđenom rasporedu, rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov. "Raspoređivanje [ruskog] taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji provodi se u skladu s rasporedom koji je spomenuo ruski predsjednik. Sada je dovršeno nekoliko faza u smislu stvaranja relevantne infrastrukture, ponovnog opremanja relevantnih nosača", rekao je novinarima na marginama regionalnog seminara Jačanje režima nuklearnog neširenja. "Taj posao se nastavlja", istaknuo je visoki diplomat. Rjabkov se suzdržao od daljnjih komentara o prirodi priprema koje se provode i rokovima za izvršenje dodijeljenih zadataka, navodeći kao razlog nedostatak relevantnih uputa. "Ako rukovodstvo smatra mogućim i primjerenim iznijeti detalje onoga što se događa, to će biti učinjeno. Danas nemam što dodati onome što je ranije najavljeno o ovom pitanju", zaključio je diplomat, javlja TASS.

Rusi oborili dronove u blizini Moskve

7.18 - Ukrajinske bespilotne letjelice oborene su u blizini Moskve, južne regije Rostov i regije Brjansk na jugozapadu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, citirala je novinska agencija RIA ruske vlasti.

Prema drugoj novinskoj agenciji, TASS, tri su zgrade oštećene u gradu Rostovu na Donu, a jedna je osoba ozlijeđena kada se jedan od dronova srušio u središtu grada. Drugi dron u regiji Rostov pao je izvan grada. U Brjansku su krhotine jednog od dva uništena drona razbile prozore na zgradi željezničke stanice i oštetile automobile u blizini, izvijestila je novinska agencija Interfax.

Eksplozije u Rostovu zabilježene su u blizini sjedišta zapovjedništva južnog vojnog okruga, koje igra ključnu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu i bilo je jedno od mjesta koje je zauzeo pokojni vođa Wagnera Jevgenij Prigožin tijekom njegove prekinute pobune u lipnju, piše The Guardian.

Rostov je dom zapovjedništva ruskog južnog vojnog okruga, čija se 58. kombinirana armija bori protiv kijevske protuofenzive u južnoj Ukrajini, prema istraživačkom centru Instituta za proučavanje rata (ISW). U Rostovu se također nalazi zapovjedni centar za rusku združenu skupinu snaga u Ukrajini kao cjelini i stoga je ključno logističko središte za rusku vojsku, piše The Guardian.

Amerikanci šalju Ukrajincima streljivo s osiromašenim uranijem

6.54 - Pentagon je u srijedu najavio novi paket vojne pomoći za Ukrajinu u vrijednosti do 175 milijuna dolara, uključujući streljivo za tenkove Abrams s osiromašenim uranijem, što je prvi put da Washington Kijevu šalje kontroverznu protutenkovsku municiju. Pentagon je u srijedu rekao da će vojna pomoć sadržavati protuoklopne sustave, sustave taktičke zračne navigacije i dodatno streljivo za raketne sustave HIMARS.

Najava se poklapa s posjetom šefa američke diplomacije Antonyja Blinkena ukrajinskom glavnom gradu Kijevu, kamo je došao iskazati podršku Ukrajini i njezinoj protuofenzivi protiv ruskih snaga koja traje tri mjeseca te nije uspjela ostvariti znatnije pomake. Pomoć u vrijednosti od 175 milijuna dolara dio je većeg paketa pomoći većeg od milijardu dolara koji je Blinken najavio u Kijevu. Također uključuje preko 665 milijuna dolara vrijedne civilne i vojne sigurnosne pomoći te milijune dolara podrške za ukrajinsku protuzračnu obranu i druga područja.

Iako je Velika Britanija ranije ove godine Ukrajini poslala streljivo s osiromašenim uranijem, ovo će biti prva američka pošiljka takvog streljiva te će vjerojatno izazvati kontroverze. Pentagon je to objavio nakon ranije odluke Washingtona da će Ukrajini poslati kazetno streljivo opasno za civile. Uporaba streljiva s osiromašenim uranijem predmet je žestoke rasprave, a protivnici poput međunarodne koalicije za zabranu takvog oružja tvrde da postoji opasni zdravstveni rizici od gutanja ili udisanja prašine osiromašenog uranija, uključujući rak i mane kod novorođenčadi. Osiromašeni uranij je nusproizvod obogaćivanja uranija, a koristi se za streljivo zato što mu njegova velika gustoća omogućava da s lakoćom probija zaštitnu oplatu.