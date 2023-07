Turska više ne priječi pristupanje Švedske NATO-u

Australija šalje špijunski zrakoplov u Europu kako bi pomogao Ukrajini

Milanović će sudjelovati na samitu NATO-a

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Samit NATO-a u Litvi

7.14 - Danas je samit NATO na kojem sudjeluje predsjednik Zoran Milanović. Šef diplomacije Gordan Grlić Radman i ministar obrane Mario Banožić sudjelovat će na ministarskim sastancima NATO-a.

Australija šalje špijunski zrakoplov

7.03 - Australija će poslati vojni zrakoplov za nadzor u Europu kako bi pomogao pomogli Ukrajini, a koji će djelovati izvan granica te ratom razorene zemlje, stoji u priopćenju ureda australskog premijera u ponedjeljak. Kraljevske australske zračne snage rasporedit će zrakoplov E-7A Wedgetail u Njemačkoj u listopadu, gdje će ostati šest mjeseci kako bi pomogle u "zaštiti vitalnog prolaza međunarodne humanitarne i vojne pomoći Ukrajini", stoji u priopćenju, prenosi CNN. "Zrakoplov će davati rana upozorenja u slučaju bilo kakvih prijetnji izvan Ukrajine prema ulazu za humanitarnu i vojnu pomoć." Misija uključuje do 100 članova posade i pomoćnog osoblja. E-7A Wedgetail specijaliziran je za obavještavanje, nadzor i izviđanje, navodi se na web stranici Ratnog zrakoplovstva. Zrakoplov kombinira "radar za nadzor dugog dometa, sekundarni radar i taktičke/strateške glasovne i podatkovne komunikacijske sustave za pružanje platforme za rano upozorenje i kontrolu u zraku", kaže se. Raspoređivanje će se "integrirati s naporima naših partnera, uključujući Sjedinjene Države, i poduprijeti višeslojnu zaštitu koja postoji za pomoć Ukrajini", stoji u priopćenju iz ureda premijera.

Reakcije svjetskih čelnika na odluku Turske

7.01 - Nakon turske odluke da više ne priječi pristupanje Švedske Sjevernoatlantskom savezu, zaredale su pozitivne reakcije svjetskih čelnika, prenose agencije. Joe Biden koji je u ponedjeljak doputovao u Vilnius na summit NATO-a, pozdravio je pristanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana na švedsko članstvo u savezu, koje je blokirao više od godinu dana. "Spreman sam surađivati s predsjednikom Erdoganom i s Turskom u jačanju obrane i odvraćanja u euro-atlantskoj zoni", rekao je Biden u priopćenju, istaknuvši da "jedva čeka" da Švedska postane 32. članica NATO-a. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pohvalila je u ponedjeljak odluku turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da odobri pristupanje Švedske NATO-u. Baerbock je u poruci na Twitteru nazvala Erdoganovu odluku "dobrim vijestima koje dolaze iz Vilniusa". "Napokon je otvoren put turskoj ratifikaciji švedskog članstva u NATO-u", rekla je. "Danas je u Vilniusu načinjen povijesni korak. Švedskoj je otvoren put u NATO! To je dobra vijest za švedski narod i za našu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Što je snažniji NATO, to je Europa sigurnija", napisao je na Twitteru Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i za sigurnosnu politiku Josep Borrell. Francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna objavila je poruku na istoj mreži u kojoj kaže da "Pozdravlja tursku najavu da kani ratificirati protokol o švedskom pristupanju NATO-u i nadam se da će se to dogoditi ubrzo. Švedska će osnažiti naš savez". Na Twitteru se oglasio i britanski premijer Rishi Sunak, poručivši da je "ovo povijesni trenutak za NATO koji nas sve čini sigurnijima. Švedska, veselimo se vašem ulasku u savez".