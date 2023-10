Rusi smijenili generala Sičevoja zbog loših rezultata?

09.05 - Rusija je tijekom noći lansirala 31 dron i najmanje jednu krstareću raketu na područja Mikolajeva i Dnjepropetrovska, kazali su iz ukrajinskih zračnih snaga. Dolazili su u nekoliko valova, a cijeli napad trajao je oko tri sata. Zračne snage objavile su da je Ukrajina uništila 29 bespilotnih letjelica i jednu raketu.

09.00 - Na najopasnije dijelove bojišnice u takozvanim odredima Oluja Z poslani su ruski pijani novaci, neposlušni vojnici i osuđenici. Vojnike Oluje Z tretira se kao "samo meso" od strane Kremlja, otkrio je jedan borac iz vojne jedinice 40318. Zapovjednik mu je naredio, dodao je, da ne pruža medicinsku pomoć ranjenim borcima Oluje Z. Drugi je pak kazao da su svi osim 15 od 120 ljudi u njegovoj jedinici ubijeni ili ranjeni u blizini ukrajinskog grada Bahmuta.

“Ako zapovjednici uhvate nekoga s mirisom alkohola u dahu, odmah ga šalju u postrojbe Oluja”, rekao je vojnik postrojbe 40318. Rusko ministarstvo obrane nikada nije priznalo stvaranje jedinica Oluja Z, što je neslužbeni izraz koji koriste ruske trupe.

08.55 - Guverner ruske regije Briansk otkrio je da su ukrajinske snage kazetnim streljivom gađale rusko selo blizu ukrajinske granice, piše Sky News. Nekoliko kuća je oštećeno, no nema ljudskih žrtava, potvrdio je guverner Aleksandar Bogomaz. Kazetnu municiju, inače, Ukrajinci su dobili od Sjedinjenih Država, no obavezali su se koristiti je samo za napade na neprijateljske vojnike. To oružje je zabranjeno u više od 100 zemalja. Opasne su, između ostalog, zato što ispuštaju stotine malih eksplozivnih naprava koje se rasprše na jako velikom području, a one koji ne eksplodiraju predstavljaju opasnost još dugo vremena nakon završetka sukoba.

08.45 - Rusko Ministarstvo obrane smijenilo general-pukovnika Andreja Sičevoja s njegove dužnosti zapovjednika Bahmuta, nagađaju ruski ratni blogeri, a piše Institut za proučavanje rata (ISW). Razlog tomu su loši rezultati na bojištima južno od grada. Instruktor 'Oluje Z' sugerirao je 1. listopada da se Sičevoj smijeni zbog loše pripreme i podrške protunapadima u blizini Andriivke i Kliščiivke. Naime, do svoje smjene u rujnu 2022. general Sičevoja zapovijedao je Zapadnom skupinom snaga u Harkivskoj oblasti.

08.40 - Ukrajinski časnik kodnog imena Kočevnik odlučio je nazvati rusku tehničku službu kako bi mu pomogli s poteškoćama oko upravljanja zaplijenjenim ruskim tenkom. Te snimke objavio je Militarnyi na YouTubeu - inače, ukrajinski medij koji izvještava o ratu, prenosi Business Insider. Kočevnik je, naime, imao problema s ruskim tenkom modela T-72B3 koji je vrlo čest u ruskoj vojsci. Ipak, ne navodi se gdje su i kada časnik i njegovi suborci osvojili tenk, a Insider nije uspio potvrditi koga je točno Kočevnik zvao i kada se poziv dogodio. Vjeruje se kako je prvo razgovarao sa zaposlenikom Uralvagonzavoda (tvrtkom koja proizvodi tenkove) imena Aleksandar Anatolevič. Iznio mu je čitav niz pritužbi na tenk - da on pušta ulje i ima pokvarene kompresore.

“Ja sam zapovjednik oklopne skupine, problem je u tome što jednostavno ne možemo njime upravljati", kazao je Kočevnik. Osoba s druge strane nije bila svjesna da razgovara s Ukrajincima pa je rekla kako će prenijeti njegove pritužbe uredu za dizajn i proizvođaču motora, izvijestio je Forbes. Kočevnik je onda nazvao direktora Uralvagonzavoda, Andreja Abakumova, a on mu je kazao da probleme s tenkom prijavi putem WhatsApp poruke.

Na kraju oba poziva, ukrajinski časnik se predstavio - "gledajte, ja sam zapovjednik oklopne skupine K-2. Ovo je drugi mehanizirani bataljun ukrajinske 54. mehanizirane brigade".

"Mi skupljamo ove tenkove kao trofeje, dajte napravite ih bolje kako bismo lakše mogli njima upravljati. Slažemo se? Puno vam hvala. Čuvajte se. Slava Ukrajini", kazao je Kočevnik. A osim što tenkove uništavaju, Ukrajinci ih prenamjenjuju za vlastite potrebe.