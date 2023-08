Ukrajinci su tijekom noći izveli veliki napad dronovima na Rusiju

Loš moral u ruskoj vojsci

9.16 - Ruske trupe odbijaju se boriti, a vojska pati od "lošeg morala", prema britanskim obavještajnim službama. U najnovijem izvješću o ratu, ministarstvo obrane je reklo da odbijanje borbe "vjerojatno odražava nedostatak obuke, motivacije i visoke stresne situacije s kojima se ruske snage suočavaju duž cijele ukrajinske bojišnice". Dvojica vojnika osuđena su posljednjih dana na najmanje dvije godine zatvora jer su odbili poslušati naredbe da se vrate u Ukrajinu. Oni su među gotovo 100 vojnika koji se tjedno zatvaraju zbog odbijanja sudjelovanja u borbama, navodi ruska novinska kuća. Ministarstvo obrane priopćilo je da Rusija ublažava gubitak "upućujući masu slabo obučenih vojnika na prvu crtu". "Od djelomične mobilizacije u rujnu 2022., Rusija je prilagodila svoj pristup ratovanju koristeći čistu masu za ofenzivne i obrambene operacije", izvijestilo je Ministarstvo obrane, prenosi Sky News.

7.21 - Najmanje dvoje ljudi ubijeno je u Kijevu nakon što je Rusija pokrenula "masivni kombinirani napad" koristeći bespilotne letjelice i projektile, rekao je čelnik vojne uprave. Dvojica muških zaštitara, u dobi od 26 i 36 godina, poginula su nakon što su krhotine pale na njih, priopćila je uprava. Još troje je ozlijeđeno. Sve se dogodilo kada su krhotine pale na komercijalnu zgradu u četvrti Ševčenkivskji. "Kijev nije doživio tako snažan napad od proljeća. Neprijatelj je pokrenuo masivan, kombinirani napad koristeći bespilotne letjelice i projektile", rekao je Serhij Popko na Telegramu, prenosi Sky News.

7.14 - U glavnom gradu Ukrajine Kijevu došlo je do niza eksplozija, rekao je gradonačelnik grada Vitalij Kličko. Gradonačelnik Kličko kaže da su krhotine ciljeva koje je uništila protuzračna obrana oštetile nekoliko zgrada u glavnom gradu Ukrajine, uključujući skladište i upravnu zgradu, a obje su u plamenu. Jedna osoba je ozlijeđena staklom koje je letjelo.

Najveći koordinirani napad od početka rata

7.01 - Ukrajinski dronovi gađali su šest ruskih regija u najvećem koordiniranom napadu dronovima od početka rata. U Pskovu, gdje su oštećena četiri vojna zrakoplova, regionalni guverner Mihail Vedernikov otkazao je sve letove u i iz zračne luke dok se ne procijeni šteta. Nepotvrđena izvješća medija govore da je između 10 i 20 dronova moglo napasti zračnu luku. Više bespilotnih letjelica oboreno je iznad Orjola, Brjanska, Rjazanja, Kaluge i moskovske regije koja okružuje glavni grad Rusije, prema Ministarstvu obrane, javlja Sky News.

Kako navodi ruski TASS, Zračna luka Pskov nakon noćnog napada dronovima neće imati ​​civilne letove 30. kolovoza. U priopćenju Federalne agencije za zračni promet navodi se da sustavi zračnih luka uključeni u osiguranje letova rade normalno.

Napad Ukrajinaca dronovima na rusko tlo

6.50 - Ruska vojska objavila je u srijedu da je oborila više ukrajinskih dronova na svom teritoriju. Ruska vojska objavila je na Telegramu da je oborila tri ukrajinska drona iznad južne regije Brjansk, jedan iznad središnje regije Orlov i jedan u regiji Kaluga južno od Moskve. Ruski dužnosnici objavili su da je napadnuta zračna luka Pskov u blizini granice s Latvijom i Estonijom. "Ministarstvo obrane odbija napad dronom na zračnu luku Pskov", napisao je guverner Pskova Mihail Vedernikov na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Prema prvim izvješćima nema ozlijeđenih, rekao je. "Kao rezultat napada dronom oštećena su četiri zrakoplova Il-76. Izbio je požar i dva aviona su se zapalila", objavila je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na hitne službe.

Ruski mediji objavili su snimke na kojima se vidi gusti i crni dim iznad zračne luke. Nakon izvješća o napadu dronom, TASS je objavio da je kratko bio zatvoren zračni prostor iznad moskovske zračne luke Vnukovo. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko u međuvremenu je pozvao stanovnike glavnog grada Ukrajine da budu u skloništima nakon što su se čule eksplozije u Kijevu u jutarnjim satima.

Ruska vojska, pišući u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, objavila je noćas da je jedan od njezinih zrakoplova uništio četiri brza ukrajinska broda s do 50 padobranaca u operaciji na Crnom moru. "Dana 30. kolovoza, oko ponoći po moskovskom vremenu, zrakoplov mornaričke avijacije Crnomorske flote u Crnom moru uništio je četiri brza vojna čamca s desantnim skupinama pripadnika ukrajinskih snaga za specijalne operacije u ukupnom broju do 50 ljudi", priopćeno je.

Brazil želi sudjelovati u istrazi zrakoplovne nesreće

6.47 - Brazilski Centar za istraživanje i prevenciju zrakoplovnih nesreća (CENIPA) preporučio je Rusiji da otvori istragu o padu zrakoplova brazilske proizvodnje u kojem je poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin prema međunarodnim pravilima, ali je Rusija odgovorila da to neće učiniti "u ovom trenutku", objavio je Reuters u srijedu. CENIPA je navela da je voljna pridružiti se Rusiji u istrazi pada privatnog zrakoplova Embraer Legacy 600. Ruske zrakoplovne vlasti nemaju obvezu pristati na to pošto se radi o domaćem letu od Moskve do Sankt Peterburga, ali neki istražitelji smatraju da bi Rusija to trebala učiniti pošto Sjedinjene Države i druge zapadne vlade sumnjaju da Kremlj stoji iza te zrakoplovne nesreće. "Nemaju obvezu, samo im je preporučeno da to učine", rekao je za Reuters šef CENIPA-e Marcelo Moreno nakon što je brazilska agencija poslala upit ruskim vlastima. "Ali ako kažu da će otvoriti istragu i pozvati Brazil, mi ćemo sudjelovati izdaleka", dodao je Moreno.

Američki konzultant za sigurnost zračnog prometa i bivši istražitelj John Cox rekao je da će se interna ruska istraga dovoditi u pitanje bez sudjelovanja Brazila, zemlje u kojoj je zrakoplov proizveden. "Mislim da to šteti transparentnosti ruske istrage", rekao je Cox o ruskom odgovoru Brazilu. Jeff Guzzetti, bivši američki istražitelj zrakoplovnih nesreća, rekao je da bi Rusija trebala prihvatiti pomoć Brazila, čak i ako CENIPA može sudjelovati samo na daljinu. "Ako to ne učine, onda je to siguran znak da istraga neće biti transparentna", rekao je Guzzetti.

Prigožin je poginuo 23. kolovoza u padu privatnog aviona u Tverskoj oblasti, nedaleko od Moskve. Kremlj poriče bilo kakvu umiješanost u Prigožinovu smrt. Do nesreće je došlo dva mjeseca nakon što su on i njegovi plaćenici pokrenuli pobunu protiv ruskih vojnih zapovjednika u kojoj su preuzeli kontrolu nad južnim gradom Rostovom na Donu i napredovali prema Moskvi, prije nego što su se vratili u svoje baze. Bio je to najveći izazov vladavini ruskog predsjednika Vladimira Putina od preuzimanja vlasti 1999. godine.