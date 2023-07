PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Smijenjen ruski general

17.17 - Na Telegramu se pojavila vijest da je još jedan ruski general smijenjen nakon smjene general bojnika Ivana Popova. Prema jednom ruskom računu na Telegramu, general bojnik Vladimir Seliverstov smijenjen je s mjesta zapovjednika 106. zračno-desantne divizije. Kao vođa skupine, general bojnik Seliverstov sudjelovao je u bitkama oko Bahmuta od početka ove godine. Razlog navodne smjene još nije jasan, stoji u izvješću. Prema vojnim analitičarima, smjene generala pokazatelj su podjela unutar ruskih snaga nakon neuspjele pobune Jevgenija Prigožina i Wagnerove skupine.

Prigožin fotkan u gaćama

16.46 - Na internetu se pojavila fotografija vođe Wagnerove privatne vojne skupine Jevgenija Prigožina u donjem rublju. Fotografija se čak pojavila na jednom ukrajinskom kanalu s naslovom "Šojgu, Gerasimov, gdje su hlače?!", ismijavajući tako Prigožinovu svibanjsku tiradu da poveća opskrbu svojih trupa streljivom. Slika je navodno snimljena 12. srpnja, a lokacija je nepoznata.

Najviši ukrajinski zapovjednik priznao napade na ruski teritorij

16.36 - Glavni zapovjednik ukrajinskih snaga Valerij Zalužni je u intrervjuu za američki Washington Post priznao da je bilo ukrajinskih napada na ruski teritorij. "To je naš problem, a na nama je da odlučimo kako uništiti ovoga neprijatelja. U ratu je moguće, a i potrebno ubijati na neprijateljevu teritoriju", rekao je. Topničkom vatrom i vatrom iz bespilotnih letjelica iz Ukrajine najčešće se i opetovano gađaju ruska pogranična područja. Novinar američkog lista primijetio je da dužnosnici Kijeva obično ne priznaju prekogranične napade. Zalužni je rekao da se u čestim prekograničnim napadima koristi oružje proizvedeno u Ukrajini. "Ako se naši partneri boje upotrijebiti svoje oružje, mi ćemo ubijati vlastitim", rekao je Žaluzni, aludirajući na uvjet koji su nametnuli zapadni saveznici, a taj je da se isporučeno savezničko oružje ne smije koristiti za napade na ruski teritorij. "Zašto, da bih spasio svoj narod moram nekoga pitati za dopuštenje o tomu što da radim na neprijateljskom teritoriju?", upitao se Zalužni. U tekstu objavljenom u Washington Postu piše i kako Žaluzni želi vratiti ukrajinskom teritoriju crnomorski poluotok Krim koji je Rusija anektirala 2014. godine. "Čim budem imao sredstava, učinit ću nešto. Nije me briga - nitko me u tome neće zaustaviti", odlučno je kazao.

Ruski pokrenuli napade

13.09 - Rusija je u posljednja 24 sata pokrenula baražne napade minobacačkim, topničkim, dronovima i raketnim bacačima. U pokrajini Zaporižja na jugu Ukrajine bilo je 45 zračnih i topničkih napada između petka i subote, rekao je guverner Jurij Malaška. Susjedna pokrajina Herson napadnuta je 70 puta u istom razdoblju, uz upotrebu minobacača, topništva, bespilotnih letjelica, tenkova, zrakoplovstva i višecevnih bacača raketa, rekao je guverner Oleksandr Prokudin. U ruskom granatiranju ubijen je jednan civil u istočnoj ukrajinskoj pokrajini Donjeck, izvijestio je guverner Pavlo Kirilenko. Dodatnih 10 napada bespilotnim letjelicama bilo je usmjereno na jug i istok, rekle su ukrajinske zračne snage, javlja Sky News.

Vojni blogeri kritiziraju vodstvo Rusije

10.05 - Vojni blogeri optužili su ministarstvo obrane za "štetno potiskivanje mišljenja" o stanju na bojišnici nakon što je general Popov smijenjen zbog kritiziranja ruskog Ministarstva obrane, priopćio je Institut za proučavanje rata.

Blogeri vjeruju da je rusko zapovjedništvo "zaboravilo" da bi njihov prioritet trebao biti očuvanje života njihovih vojnika, izvijestio je američki think tank. "Popovljevo otpuštanje razotkrilo je novu razinu zabrinutosti oko frakcijske dinamike i degradiranih zapovjednih struktura u ruskoj vojsci nakon Prigožinove pobune 24. lipnja", rekao je ISW.

Među kritikama su bile tvrdnje da je civilno vodstvo vojske "rutinski zataškavalo" izvješća da se ruska obrambena industrija nije uspjela pravilno mobilizirati za ratne napore, rekao je ISW. Jedan ruski vojni dopisnik optužio je čelnike da su dopustili interesima elita i poslovnih ljudi da opstruiraju vojne ciljeve i sugerirao da bi spriječili napade na grad ako bi ruski poduzetnik tamo posjedovao imovinu. ISW je rekao da kritike podsjećaju na komentare čelnika Wagnera Jevgenija Prigožina, koji je optužio ruske oligarhe da su prevarili Putina da napadnu Ukrajinu kako bi međusobno podijelili njezine teritorije, piše Skynews.

Teški napori Ukrajinaca

10.00 - Ukrajinski pokušaji da probiju rusku obranu na jugu i razdvoje svoju vojsku na dva dijela pokazali su se "vrlo teškima", rekao je vojni analitičar. Serhiy Hrabskyi rekao je za ukrajinski NV radio da se trupe bore u svojim naporima da dođu do Berdjanska, luke na Azovskom moru.

"Kreću se prema selu Robotyne. Neprijatelj pruža otpor kako bi zaustavio naše napredovanje prema jugu." Zapovjednik ukrajinskih snaga na jugu, general Oleksander Tarnavskyi, rekao je da njegove trupe "sustavno pomiču neprijatelja sa svojih položaja" u najnovijem izvješću o protuofenzivi. Rusija je tamo izgubila najmanje 200 vojnika u posljednja 24 sata, napisao je na Telegramu.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njegove snage odbile 16 ukrajinskih napada na istočnoj bojišnici, uključujući u blizini dugo osporavanog grada Maryinka i u strateškom selu Klishchiivka, na južnom rubu Bakhmuta, piše Skynews.

Rusija smjenila zapovjednika zbog kritika

9.00 - Rusija je smijenila zapovjednika zbog "oštrog napada" na svoje vrhove vojske, što je ponovilo riječi Jevgenija Prigožina prije Wagnerove pobune. General bojnik Ivan Popov optužio je rusko ministarstvo obrane da je "zlobno obezglavilo vojsku u najtežem i najintenzivnijem trenutku", piše SkyNews.

Njegovi komentari, izneseni u procurelom videu namijenjenom njegovim vojnicima, skreću pozornost na "ozbiljno nezadovoljstvo koje mnogi časnici vjerojatno gaje prema višem vojnom vodstvu", prema britanskom Ministarstvu obrane.

"Pritužbe uvelike ponavljaju one koje je iznio vlasnik Wagner Group Jevgenij Prigožin prije njegove pobune u lipnju 2023.", navodi se. "Izravna kritika od strane podređenih vjerojatno će postati sve veći problem za ministra obrane Sergeja Šojgua i načelnika Glavnog stožera generala Gerasimova."