Podaci o ruskim gubicima

8.01 - Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da je Rusija također izgubila 4329 tenkova, 8398 oklopnih borbenih vozila, 7641 vozilo i spremnik goriva, 5169 topničkih sustava, 714 višecevnih raketnih sustava, 486 sustava protuzračne obrane, 315 zrakoplova, 314 helikoptera, 4272 bespilotne letjelice i 18 čamaca.

Rusi predstavili udarni dron

7.30 - Dron udarni bombarder Granat-PG prvi je put predstavljen na međunarodnom forumu Armija-2023, rekao je TASS-u dizajnerski biro Astron. "Ovo je prvi put da prikazujemo bespilotni sustav udarnih bombardera Granat-PG. Naprava je dizajnirana za izvođenje napada pomoću protutenkovske granate PG-7VL. To je dobro staro streljivo, uvijek dostupno ruskim snagama; Prednost sustava je u tome što vojnici neće imati problema s pronalaženjem streljiva. Granat-PG se uspješno koristi u zoni specijalnih operacija", priopćio je projektni biro. Ured je istaknuo da dron pripada obitelji pogleda iz prvog lica (FPV). "Termalna kamera visoke rezolucije instalirana na letjelicama omogućuje prepoznavanje ljudskog oblika udaljenog 200 metara i automobila udaljenog do 500 metara", rekao je izvor. Dron ima domet do 5 km, maksimalnu brzinu od 140 km/h i nosivost do 1,6 kg tereta. "Letjelica se kontrolira putem zaštićenih komunikacijskih kanala, što ga čini otpornim na neprijateljske sustave elektroničkog ratovanja", priopćio je projektni biro.

Rusija i SAD koriste 'učinkoviti kanal' za razmjenu zarobljenika

7.25 - Ruski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Anatolij Antonov izjavio je u srijedu kako Moskva i Washington koriste učinkovit kanal za razmjenu zatvorenika. Veleposlanik Antonov je to izjavio komentirajući slučaj dvojice Amerikanaca, reportera Wall Street Journala Evana Gershkovicha i Paula Whelana, koji su zatvoreni u Rusiji. “Pitanje razmjene zatvorenika rješavaju ovlaštena tijela o kojima su se predsjednici dogovorili 2021.”, citirao je Antonov na svom službenom kanalu u aplikaciji Telegram. "Posebni kanal se pokazao učinkovitim", rekao je govoreći o razmjenama zarobljenika ruskog trgovca oružjem Viktora Bouta i ruskog pilota Konstantina Jarošenka u zamjenu za američku košarkašku zvijezdu Brittney Griner i bivšeg američkog marinca Trevora Reeda prošle godine.

Rusi građali ukrajinske luke

7.22 - Napad bespilotnim letjelicama u srijedu u ukrajinskoj južnoj regiji Odesa označio je sedmi put da je Rusija gađala ukrajinske luke otkako se Moskva povukla iz crnomorskog sporazuma o žitu, prema predsjedniku Volodimiru Zelenskom. "Ruski teroristi opet su gađali naše luke. Našu infrastrukturu, koja je uključena u osiguravanje ne naše, već zajedničke — globalne — sigurnosti hrane", rekao je Zelenski u srijedu tijekom svog večernjeg obraćanja. “U samo mjesec dana od pokušaja Rusije da uništi Crnomorsku inicijativu žitarica, ovo je bio sedmi masovni ruski napad danas. Luka Reni, luka Izmail, luka Pivdennyi, luka Odesa, luka Chornomorsk, Mikolaiv — svaki ruski napad na njih je udar na globalne cijene hrane, udar na društvenu i političku stabilnost u Africi i Azije." U napadu dronom na Reni oštećena su skladišta i žitnice, rekao je Oleh Kiper, šef regionalne vojne uprave Odese. Nema izvještaja o žrtvama, rekao je, javlja CNN.