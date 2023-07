Rusija pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Rusi pokrenuli zračne napade

7.02 - Rusija je tijekom noći pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine koristeći bespilotne letjelice i balističke rakete, priopćile su rano u utorak ukrajinske zračne snage. Južna luka Odesa i regije Mikolajiv, Donjeck, Herson, Zaporižje i Dnipro bile su pod prijetnjom napada ruskih bespilotnih letjelica, objavile su zračne snage u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Dodaje se da Rusija možda koristi balističko oružje za napad na regije Poltava, Čerkasi, Dnipro, Harkiv i Kirovograd. Načelnik vojne uprave regije Odesa Oleh Kiper rekao je kako su tamošnji sustavi protuzračne obrane bili angažirani u odbijanju napada ruskih bespilotnih letjelica. "Postoji vjerojatnost za nekoliko valova napada", rekao je Kiper na Telegramu.

Putin najavio odgovor Rusije na napad na Krimski most

7.00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je u ponedjeljak da se pojačaju sigurnosne mjere na Krimskom mostu, strateškoj infrastrukturi po drugi put oštećenoj u ukrajinskom napadu, za koji je najavio "odgovor". "Budući da je ovo drugi teroristički napad na Krimski most, očekujem konkretne prijedloge za poboljšanje sigurnosti te važne i strateške prometne infrastrukture", rekao je Putin na vladinoj sjednici koju je prenosila televizija. Putin je rekao da je jedna djevojčica ozlijeđena, a njezini roditelji su poginuli u tom ukrajinskom napadu na mostu koji Rusiju povezuje s Krimom, poluotokom koji je anektirala 2014. "Obitelj je putovala na Krim iz (ruske) Bjelgorodske oblasti", rekao je predsjednik. "Odgovor Rusije sigurno neće izostati. Ministar obrane priprema odgovarajuće prijedloge", rekao je Putin. Napad je prouzročio znatnu štetu na cestovnom dijelu mosta kojim se doprema vojna oprema ruskoj vojsci koja se bori u Ukrajini. Napad su izvele ukrajinske specijalne službe i pomorske snage pomoću "pomorskih dronova", rekao je u ponedjeljak za AFP izvor u ukrajinskoj sigurnosnoj službi (SBU). "Ovo je novi teroristički čin kijevskog režima", poručio je Putin.

Betonski most dug 18 km, izgrađen uz velike troškove po naredbi Vladimira Putina koji ga je pustio u promet 2018., sastoji se od dvaju paralelnih dijelova, jedan je namijenjen cestovnom, a drugi željezničkom prometu. Potpredsjednik ruske vlade Marat Husnuljin rekao je da temelji Krimskog mosta nisu oštećeni u eksploziji, što je Putin nazvao "dobrom vijesti". Husnuljin je rekao da će se most do 1. studenog u cijelosti otvoriti za cestovni promet.