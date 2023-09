Rusija napala Kijev i druge ukrajinske gradove

Poljska će prestati slati oružje Ukrajini

Bijela Kuća daje Ukrajini novi paket pomoći?

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Poljska najava koristi Rusiji

10.50 - Ruslan Tradis, stalni suradnik za sigurnosna istraživanja u Laboratoriju za digitalna forenzička istraživanja Atlantic Councila, jedan je od brojnih analitičara koji sugeriraju da će Kremlj pozdraviti razvoj događaja nakon što je Poljska najavila prestanak opskrbljivanja oružjem Ukrajini. "Politika krajnje desnice poljske vlade dugoročno koristi Rusiji", rekao je. "Nedavne nesretne izjave iz Varšave pokazuju koliko lako Kremlj može steći prednost sve dok se koristi strahom, kao što se dogodilo s temom ukrajinskog žita koja je postala središte lokalne politike." Kao što je već spomenuto, neki su sugerirali da su izjave o političkoj odluci koju je Varšava objavila preko noći potaknute pritiskom krajnje desnih političkih protivnika vladajuće stranke - koji su kritizirali nastavak isporuke oružja susjednoj zemlji, piše Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki ruski napad na ukrajinske gradove

9:19 - Rusija je u četvrtak pokrenula veliki zračni napad na prijestolnicu Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu je ubijeno dvoje, ozlijeđeno najmanje 18 ljudi te su oštećeni infrastrukturni objekti diljem zemlje, rekli su dužnosnici. Eksplozije su se čule u Kijevu i okolnoj regiji nakon upozorenja o zračnom napadu, rekli su Reutersovi svjedoci. Vlasti su izvijestile o slanju spasilačkih timova na nekoliko lokacija u glavnom gradu.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko rekao je da u napadima, koji su se dogodili rano ujutro, ima ozlijeđenih u regijama Kijev i Čerkasi te u gradu Harkivu na istoku zemlje. "Nemirno je jutro. Čule su se eksplozije u različitim regijama Ukrajine", napisao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je u Kijevu ozlijeđeno sedam osoba, uključujući devetogodišnju djevojčicu. Krhotine projektila pale su u središte grada, a oštećen je infrastrukturni objekt i nekoliko nestambenih zgrada, što je izazvalo požar, rekao je. Klimenko kaže da su hotel i nekoliko kioska oštećeni u Čerkasiju u središnjoj Ukrajini, dok je sedam osoba ozlijeđeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hitna služba objavila je video na Telegramu na kojem se vidi kako spasioci na nosilima iznose ozlijeđenog čovjeka dok bjesni požar. Ministarstvo unutarnjih poslova i regionalni dužnosnici izvijestili su o eksplozijama u regijama Čerkasi, Harkiv, Hmeljnicki, Rivne, Vinicja, Lavov i Ivano-Frankivsk. Maksim Kozickij, guverner Lavova, rekao je da su tri ruske rakete pogodile grad Drohobič na zapadu, oko 60 kilometara od poljske granice. Kozickij je rekao da su pogođeni infrastrukturni objekt i skladišta. U odvojenom noćnom napadu dvije su osobe poginule u ruskom granatiranju u južnom gradu Hersonu, rekao je guverner Oleksandr Prokudin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Maksim Kamenjecki iz Kijeva za Net.hr o trenutnom stanju u Ukrajini

Ukrajina bi mogla izgubiti vojnu potporu još jednog ključnog saveznika?

8:44 - Dok Kijev razmišlja kako odgovoriti na izjavu Poljske da će prestati isporučivati ​​oružje, raste strah da bi Ukrajina mogla izgubiti vojnu potporu jednog od svojih najjačih pristaša, prenosi Sky News. Bivši slovački populistički premijer Robert Fico čini se favoritom za pobjedu na nacionalnim izborima sljedećeg tjedna, a što bi moglo navijestiti veliku promjenu u njezinom odnosu s istočnim susjedom. On je tijekom političkog skupa prošlog tjedna obećao da će zaustaviti slovačku opskrbu Kijeva oružjem ako pobijedi na izborima. "Mi smo miroljubiva zemlja", rekao je pristašama. "Nećemo poslati ni jedan metak u Ukrajinu." Do sada je Bratislava Kijevu isporučivala oružje i nudila snažnu političku podršku unutar Europske unije i NATO-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali Fico je rekao: "Ionako će morati sjesti i pronaći dogovor. Rusija nikada neće napustiti Krim, nikada neće napustiti teritorije koje kontrolira". Nije sigurno da će Fico pobijediti, jer ni jedna stranka ne vjeruje da će osigurati većinu, a izgledi za formiranje koalicijske vlade smatraju se teškima. Zapadni diplomati i dužnosnici u Kijevu također kažu da mala zemlja poput Slovačke može ići samo do jedne mjere u prkošenju politici EU-a i NATO-a. Ali 59-godišnjak je podigao obrve u Bruxellesu i šire kritizirajući sankcije protiv Rusije, pozivajući na približavanje Moskvi kada rat završi i obećavajući staviti veto na članstvo Ukrajine u NATO-u. Ponavljajući naširoko odbačenu i redovito ponavljanu retoriku iz Moskve, on je ranije rekao da je rat "počeo 2014. kada su ukrajinski nacisti i fašisti počeli ubijati ruske građane u Donbasu i Lugansku". Više zapadnih diplomata kaže da su njegovi komentari izazvali značajnu zabrinutost među slovačkim saveznicima. "Ruske trupe na vašoj granici i narušen odnos s vašim saveznicima, je li to ono što želite?", rekaoi je Reutersu diplomat. Drugi diplomat je rekao da bi Fico oklijevao u smanjivanju opskrbe Ukrajine oružjem, osim onoga iz već iscrpljenih vojnih zaliha, s obzirom na ekonomsku važnost proizvođača streljiva i baze za popravke.

Rusija napala Harkiv i Kijev

7:30 - Ruske snage pokrenule su šest napada na sjeveroistočni grad Harkiv. Ima oštećenja na civilnoj infrastrukturi, informacije o žrtvama se provjeravaju. Gradonačelnik Harkova Ihor Terekhov rekao je da se u gradu čulo nekoliko eksplozija. "Informacije o šteti i žrtvama se razjašnjavaju", rekao je. Napadi na Harkiv, drugi po veličini grad u Ukrajini, uslijedili su nakon što su dužnosnici u Kijevu rekli da je glavni grad također bio pod ruskim napadom u četvrtak rano.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Devetogodišnja djevojčica je među sedam osoba koje su ozlijeđene nakon što je Rusija izvela zračni napad u Kijevu u četvrtak, rekao je gradonačelnik grada. U objavi na Telegramu, gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da su ozlijeđeni u okrugu Darnicki u glavnom gradu. Dijete i 18-godišnjakinja hospitalizirani su nakon što su krhotine pale s infrastrukturnog objekta na stambenu zgradu, rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sirene za zračnu uzbunu u Kijevu oglasile su se više od 1000 sati otkako je započela ruska invazija punog opsega u veljači prošle godine, rekao je ukrajinski dužnosnik nakon najnovijeg napada Moskve na prijestolnicu, prenosi CNN.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poljska će prestati slati oružje Ukrajini

7:25 - Poljska je u srijedu rekla da će prestati isporučivati ​​oružje Ukrajini dok rastu napetosti između Kijeva i Varšave zbog privremene zabrane uvoza ukrajinskog žita u neke zemlje EU. "Više ne prenosimo oružje Ukrajini jer sada naoružavamo Poljsku", rekao je poljski premijer Mateusz Morawiecki na društvenim mrežama. Zabrana žitarica prvobitno je uvedena ranije ove godine kako bi se zaštitili sredstva za život lokalnih poljoprivrednika koji su zabrinuti da će biti potkopani niskim cijenama ukrajinskog žita.

Prošloga tjedna, nakon što je EU najavio planove za suspenziju zabrane, Poljska je - zajedno s Mađarskom i Slovačkom - poručila da namjerava zadržati zabranu. To je izazvalo prosvjede Ukrajine, koja je ovog tjedna podnijela tužbe protiv sve tri zemlje zbog tog pitanja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij također je govorio protiv zabrane u srijedu obraćajući se Općoj skupštini UN-a, rekavši da je "alarmantno vidjeti kako neki u Europi, neki od naših prijatelja u Europi, igraju solidarnost u političkom kazalištu - praveći triler od žito.” Dodao je da se "možda čini da uključene nacije igraju vlastitu ulogu, ali zapravo pomažu postaviti pozornicu za moskovskog glumca". Komentari Zelenskog odmah su izazvali osudu Poljske, a ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je ukrajinskog veleposlanika u Varšavi kako bi mu prenijelo svoj "snažan prosvjed".

Biden od Zelenskog želi čuti o 'perspektivi na bojnom polju'

7:15 - Američki predsjednik Joe Biden želi čuti "perspektivu bojnog polja" od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom njegova posjeta Washingtonu, DC, u četvrtak, priopćila je Bijela kuća. Ukrajinski predsjednik moli za dodatnu pomoć zemlji, a američki Kongres ostaje podijeljen oko toga kako postupiti. Biden će također ponoviti podršku SAD-a "da ćemo nastaviti biti uz njih koliko god bude potrebno", rekao je koordinator za strateške komunikacije Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bijela kuća će dati Ukrajini novi paket pomoći?

7:10 - Bijela kuća planira dati novi paket pomoći Ukrajini kada predsjednik Volodimir Zelenskij posjeti Ukrajinu u četvrtak, rekao je američki dužnosnik za CNN. Paket će — temeljen na postojećim ovlastima za povlačenje — uključivati ​​dodatne mogućnosti topništva, protuoklopne, protuzračne i protuzračne obrane koje će bolje opremiti zemlju za tekuću protuofenzivu i dalje. Zelenskij će "napustiti Bijelu kuću sa značajnim paketom dodatnih sposobnosti za pomoć kratkoročnoj i dugoročnoj obrani", rekao je ovaj dužnosnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne očekuje se da paket uključuje taktičke raketne sustave vojske, poznate kao ATACMS, koji bi ukrajinskim vojnicima omogućili da napadaju mete većeg dometa. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da ATACM-ovi "nisu isključeni", ali agencije koje razmatraju treba li osigurati oružje nisu donijele odluku.

Zelenski pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da Rusiji ukine pravo veta

7:05 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da Rusiji ukine pravo veta. "Nemoguće je zaustaviti rat jer je agresor stavio veto na sve napore", rekao je Zelenski tijekom govora na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u srijedu. Ukrajinski vojnici rade na bojnom polju "na račun svoje krvi" ono što bi Vijeće sigurnosti UN-a "svojim glasovanjem trebalo učiniti", rekao je. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov branio je pravo veta tijekom sastanka Vijeća sigurnosti. "Zapadna agresivna klika pedalira temu zlouporabe prava veta s netočnim fokusom na članice UN-a", rekao je Lavrov. "Pravo na veto je apsolutno legitiman instrument koji je predviđen u povelji Ujedinjenih naroda kako bi se spriječilo donošenje odluka koje bi podijelile organizaciju."

Zabrana uvoza žitarica košta Ukrajinu više od 175 milijuna dolara mjesečno

7:00 - Zabrana ukrajinskog žita od strane susjednih zemalja košta Kijev više od 175 milijuna dolara mjesečno, rekao je visoki dužnosnik. Ukrajinski susjedi — Bugarska, Mađarska, Poljska, Slovačka i Rumunjska - protive se uvozu ukrajinskih žitarica, a u nekim zemljama poljoprivrednici su prosvjedovali tražeći prestanak uvoza. "Ako se zabrane nastave, gubici bi mogli doseći oko 600 milijuna eura do kraja godine", rekao je Denis Marčuk, zamjenik predsjednika Sveukrajinskog agrarnog vijeća. Marčuk je rekao da embargo "ide na ruku" Rusiji. Otkako se u srpnju povukla iz ugovora o crnomorskom žitu, Moskva je mogla "utjecati na smjer brodova u Crnom moru, ne dopuštajući Ukrajini potpuni izvoz", rekao je. "Zabrana u Crnom moru i nemogućnost potpunog izvoza kopnenim rutama izazvat će pogoršanje prehrambene krize, što je korisno za Rusiju", rekao je Marčuk.