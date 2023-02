Prošlo je točno godinu dana otkako je Rusija počela svoju invaziju na Ukrajinu, odnosno, kako su oni to nazvali, specijalnu vojnu operaciju.

Denis Ivančić, hrvatski poduzetnik iz Lavova, za HRT je rekao kako nikada neće zaboraviti to jutro kada se probudio i otvorio prozor i ništa nije vidio od zadimljenog neba. Nazvao je prijatelje koji su mu rekli da je rat počeo.

"Svi susjedi su nosili stvari, punili su prtljažnike auta i odlazili su iz grada. Idem do grada, u gradu svi kažu rat je počeo, ljudi su bježali. Poslije toga je bilo velikih problema, nije se mogla dignuti gotovina na bankomatu, objekti su bili zatvoreni i jedna velika panika je bila", rekao je Ivančić.

Sada je u potpunosti drugačija priča

A godinu dana kasnije, priča je u potpunosti drugačija. Ako ne gledate medije, nećete ni znati da je rat, rekao je Ivančić.

"Grad je pun, svih namjernica ima, trgovine rade normalno tako da nema nikakvih problema, dodao je."

U prvim danima rata izgledalo je kao da bi sve moglo biti brzo gotovo, to je očekivao i Vladimir Putin. Ipak, Ukrajinci su se organizirali i uspjeli su obraniti Kijev. Mirko Bilandžić, sigurnosni stručnjak, objasnio je da je 24. veljače prošle godine dan koji je obilježio povijest.

"To je trenutak kada je u međunarodnoj sigurnosti i međunarodnom poretku vraćeno nešto što je zaboravljeno, a to su međunarodno oružani sukobi. To je jedan akt protupravne ničim opravdane ruske agresije na Ukrajinu", kazao je Bilandžić.

'Pred novom smo eskalacijom'

Goran Bandov, stručnjak za međunarodne odnose objasnio je da je vrlo teško govoriti kada će ratu doći kraj.

"U trenutku smo pred novom eskalacijom, to je sigurno, vidjet ćemo kamo će ona točno voditi. Kada govorimo o međunarodnoj zajednici potpora Ukrajini je prilično snažna. U sustavu UN-a donesena je rezolucija koju je poduprla 141 država svijeta, ali neke države svijeta prilično značajni međunarodni akteri, uključujući Kinu i Indiju, bili su suzdržani", rekao je Bandov.