Ponovno otvorenje graničnog prijelaza Rafah?

Predsjednik Biden poziva na 'humanitarnu stanku'

U Gazi još više od 20.000 ranjenika

Hamas kaže da je 195 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na kamp u Gazi

TIJEK DOGAĐAJA:

Vlada: Iz Gaze evakuirano 12 hrvatskih državljanina

12.00 - Ukupno 12 hrvatskih državljana prešlo je iz Pojasa Gaze u Egipat, potvrdili su iz Vlade RH za Jutarnji. Očekuje se dolazak njih još desetero, dodaju iz Vlade.

Ujedinjeni Arapski Emirati će liječiti djecu iz Gaze?

11.40 - Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata rekao je da planiraju pružiti medicinsku skrb 1.000 palestinske djece iz Gaze. Šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan nije objasnio kako bi ta djeca trebala napustiti opkoljeni teritorij te doći do Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Državna novinska agencija je rekla da će se palestinska djeca "vratiti kući" nakon što im se pruži medicinska pomoć.

Nije jasno hoće li ta djeca i njihove obitelji biti evakuirana iz Gaze prema sporazumu koji su dogovorili Hamas, Izrael i Egipat da se stranim državljanima i nekim ozlijeđenim Palestincima omogući korištenje prijelaza Rafah. Izrael je pooštrio svoju blokadu Gaze na gotovo četiri tjedna, dopustivši da 335 stranih državljana i 76 teško ozlijeđenih Palestinaca jučer ode prvi put od 7. listopada.

Žestoke borbe između izraelske vojske i pripadnika Hamasa na sjeveru Pojasa Gaze

11.00 - Žestoke borbe vodile su se tijekom noći između izraelskih vojnika i pripadnika Hamasa na sjeveru Pojasa Gaze, prema objema stranama.

Brigade Al-Kasam, vojno krilo Hamasa, izvijestile su o sukobima na sjeverozapadu obalnog pojasa. Hamasovi borci napali su izraelske vojnike na tom području i jugoistočno od grada Gaze protutenkovskim granatama, navodi se. Izraelska vojska priopćila je da su tijekom noći vojnici naišli na terorističke ćelije koje su napadale protutenkovskim raketama i ručnim granatama. Uslijedile su duge bitke, tijekom kojih su izraelske snage napadale topništvom i zrakoplovstvom.

"Deseci terorista" su ubijeni, a Hamasova infrastruktura također je uništena, priopćila je izraelska vojska. Vojska nije dala informacije o mogućim žrtvama u vlastitim redovima u najnovijim borbama.

Najmanje 16 izraelskih vojnika ubijeno je od početka kopnenih operacija u Pojasu Gaze. Izrael više od tri tjedna napada Gazu kao odgovor na najgori masakr u svojoj povijesti, koji su 7. listopada počinili teroristi iz Hamasa i drugih ekstremističkih skupina. Izraelska televizija izvijestila je u srijedu navečer da je, prema zadnjim informacijama, u iznenadnom napadu sudjelovalo oko 3000 militanata.

Izrael revidira broj talaca koje je uzeo Hamas

10.53 - Najmanje 242 osobe uzete su kao taoci tijekom Hamasovih napada, priopćila je izraelska vojska.

Posljednje informacije kazale su da je oteto 240 ljudi, a Hamas je pustio četiri civila od 7. listopada.

Za mnoge se smatra da su skriveni u golemoj podzemnoj mreži tunela skupine u Gazi.

Prvi hrvatski državljanin uspješno je stigao iz Gaze u Egipat

10.35 - Prvi hrvatski državljanin napustio je Gazu, doznaje 24 sata od veleposlanika Hrvatske u Egiptu Tomislava Bošnjaka, a to potvrđuje i Palestinca Esame Elydya, hrvatski državljanina u Egiptu koji čeka svoju suprugu i šestero djece da stignu iz Gaze.

"Prvi hrvatski državljanin je stigao u Egipat, čekamo evakuaciju još 22", rekao je veleposlanik Bošnjak.

"U kontaktu sam s obitelji, jedan hrvatski državljanin je prešao granicu i ušao u Egipat, a doznao sam da bi danas svi trebali biti evakuirani. Ne mogu dočekati da ih vidim, ja nisam mogao na granicu već ih čekam 60 kilometara od granice, u mjestu Elareesh. Dva autobusa s 200 ljudi su stigla u Egipat iz Gaze", kazao je Elydy.

Naime, on je otišao u Egipat prije početka rata kako bi produžio hrvatsku putovnicu u našoj ambasadi i pribavio dokumente za svoju obitelj. No, kako je počeo rat više se nije mogao vratiti svojoj obitelji jer je granični prijelaz s Egiptom bio zatvoren. Njegova supruga, sin i pet kćeri napustile su dom na sjeveru Gaze i evakuirali se na jug nakon što je to Izrael naložio civilima.

"Veleposlanstvo Hrvatske u Egiptu brine o nama, oni će, nadam se, uspjeti srediti da puste moju suprugu i djecu u Egipat. Prvi put su od početka rata otvorili granični prijelaz Rafah i počeli su puštati prvih nekoliko stotina Palestinaca koji imaju i strano državljanstvo. Nadam se da će biti na novom popisu za prelazak granice. Spremamo se za Hrvatsku kad stignu", rekao je Elydy.

Svakog trena prati vijesti na TV-u dok u Egiptu čeka da mu se obitelj iz Gaze javi.

"Uspio sam ih nakratko čuti i saznao da su mi se sin i kći razboljeli. Situacija je kritična. Jedna mi je kći rekla da svaka dva-tri dana dobiju po jednu konzervu hrane svatko od njih. Jedu minimalno, pitke vode nemaju pa piju i slanu vodu, što je nehigijenski", kazao je.

Nepobitni dokazi: Izrael je koristio bijeli fosfor

9.55 - Donatella Rovera, viša savjetnica za krize organizacije Amnesty International, kazala je da je njezina organizacija locirala snimke granata koje su nosile kemikaliju koja je eksplodirala iznad Gaze i Libanona, te je razgovarala s liječnicima koji su liječili devet osoba u Libanonu od ozljeda zadobivenih izloženosti bijelom fosforom, javlja Sky News.

Izvještaj Human Rights Watcha iznio je slične tvrdnje prošlog mjeseca, a Izraelske obrambene snage zanijekale su korištenje bijelog fosfora.

Bijeli fosfor je kemikalija koja se zapali u dodiru s kisikom te se lijepi za površine, a može se ponovno zapaliti i prodrijeti u kožu i kosti, tvrdo Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

"Geolocirali smo i potvrdili videozapise koji pokazuju kako topničke granate ispaljuju iznad Gaze i iznad Libanona, izbacujući bijeli fosfor", rekla je Rovera te dodaje: "Dokazi su prilično nepobitni."

Rekla je da se ni Izrael ni Hamas nisu pridržavali međunarodnog prava tijekom sukoba, pri čemu je Hamas 7. listopada izravno ciljao na civile, a Izrael je izveo "neselektivna i nerazmjerna bombardiranja koja su ubila tisuće djece".

"Prilično je skandalozno vidjeti neaktivnost međunarodne zajednice suočena s katastrofom, humanitarnom krizom ovih razmjera.To je jedan od najintenzivnijih i najsmrtonosnijih sukoba koje smo vidjeli u posljednje vrijeme", zaključuje Rovera.

Egipat: Na izlazak iz Pojasa Gaze čeka 7000 nositelja stranih putovnica

9.20 - Oko 7.000 nositelja stranih putovnica iz 60 zemalja čeka da napusti Pojas Gaze, priopćilo je u četvrtak egipatsko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je pozvalo predstavnike stranih veleposlanstava na sastanak u Kairu kako bi ih informirali o dokumentima potrebnim za ulazak u Egipat s ratom razorenog palestinskog teritorija.

Nije jasno jesu li 7000 osoba samo strani državljani ili i Palestinci s drugom putovnicom. Također nije jasno ima li drugih stranaca u Gazi koji ne žele otići. U srijedu su stotine stranih državljana i Palestinaca s dvojnim državljanstvom napustile Gazu i ušle u Egipat prvi put otkako je izbio rat između Izraela i Hamasa.

Neki teško ranjeni Palestinci također su prebačeni u Egipat preko prijelaza Rafah na liječenje. Palestinski Crveni polumjesec priopćio je u srijedu navečer da je primio još 55 kamiona humanitarne pomoći, čime se ukupan broj povisio na 272 - što je još uvijek mali dio onoga što humanitarni djelatnici kažu da je potrebno.

Izrael je zatvorio Pojas Gaze i izvodi zračne napade na gusto naseljeno područje nakon što su militanti islamističke skupine Hamasa, koja upravlja Pojasom Gaze, 7. listopada počinili teroristički napad na izraelske zajednice u kojemu je ubijeno više od 1400 ljudi.

Oko 240 drugih odvedeni su kao taoci u Gazu. Ministarstvo zdravstva u Gazi koje vodi Hamas priopćilo je da su izraelske snage u napadima na Gazu od početka rata ubile 8.796 ljudi i 22.219 ranile.

Satelitske snimke: Izbjeglički kamp prije i poslije napada

9.00 - Satelitske snimke pokazuju razaranje nakon izraelskog zračnog napada na izbjeglički kamp Jabalia u sjevernoj Gazi.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Slike, koje je objavio Maxar Technologies, prikazuju sravnjene zgrade nakon napada.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Hamas navodi da je u napadu na kamp ubijeno 195 ljudi. Izrael kaže da je gađao jednog od vođa napada militantne skupine 7. listopada.

Kombinacija satelitskih slika koje je objavio Maxar Technology i kreiranih 1. studenog 2023. prikazuje izbjeglički kampa Jabalia 31. listopada 2023. i razaranje u istom kampu nakon što je pogođen izraelskim udarom.

Izraelci su kamp napali američkom bombom za razaranje bunkera?

8.20 - Vojni analitičar Sky Newsa Michael Clarke intenzivno je pregledavao snimke s mjesta udara na izbjeglički kamp Jabalia u Gazi, a u njemu su poginuli deseci ljudi. Hamas čak tvrdi da je život izgubilo više od 195 ljudi.

Napad su izvršile Izraelske obrambene snage (IDF), koje tvrde da je udar izvršen kako bi se eliminirao jedan od zapovjednika Hamasa - Ibrahim Biari. On se, po svemu sudeći, sa svojim borcima skrivao među civilima - to nije spriječilo IDF da izvrši napad u kojem je ubijen, a u kojem su stradale i nevine žrtve.

"Tamo je bilo puno ljudi. Vide se četiri kratera, vrlo blizu pozicioniranih, što znači da su u pitanju bila četiri vrlo precizna pogotka", smatra Clarke.

Prema njemu, za napad je iskorištena bomba laserski navođena probojna bomba GBU-28 ukupne mase 2132 kg (eksplozivno punjenje 286 kg), a koja se koristi za razaranje bunkera. Izrael ih je originalno kupio od SAD-a s namjerom da ih koristi protiv Irana, ako im zatreba.

'Izraelci pred vratima Gaze'

8.10 - Glasnogovornik izraelske vojske kaže da su uz potporu iz zraka i mora trupe sada probile Hamasove prve crte obrane u sjevernom dijelu Gaze.

Izraelski zapovjednik rekao je da su izraelske snage pred "vratima grada Gaze".

Tijekom noći su se u gradu mogle čuti glasne eksplozije i granatiranje, uključujući blizinu bolnice al-Quds, prema palestinskom Crvenom polumjesecu, javlja dopisnica BBC-a.

Izraelske vlasti prethodno su upozorile bolnicu da se odmah evakuira. Međutim, dužnosnici UN-a rekli su da je to nemoguće bez ugrožavanja života pacijenata.

Ponovno otvorenje graničnog prijelaz Rafah?

8.00 - Granični prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta trebao bi se ponovno otvoriti danas, javlja Sky News.

Najmanje 335 stranih državljana napustilo je enklavu jučer kada je granica otvorena - prvi od izbijanja prošlomjesečnog sukoba između Izraela i Hamasa. Deseci teško ozlijeđenih stanovnika Gaze također su prebačeni na skrb u Egipat nakon dogovora između Izraela, Egipta i Hamasa.

Među onima koji su jučer evakuirani bili su državljani Australije, Austrije, Bugarske, Češke, Finske, Indonezije, Italije, Japana, Jordana, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Novinska agencija Reuters, citirajući neimenovani diplomatski izvor, rekla je da se očekuje da će oko 7500 vlasnika stranih putovnica napustiti Gazu tijekom sljedeća dva tjedna.

Predsjednik Biden poziva na 'humanitarnu stanku'

7.30 - Američki predsjednik Joe Biden kazao je kako misli da bi se trebala napraviti humanitarna "pauza" u ratu Izraela i Hamasa kako bi se "zarobljenici" izvukli.

Naime, na događaju na kojem je skupljao sredstva za svoju izbornu kampanju, pozvao je na prekid vatre.

"Mislim da nam treba pauza", rekao je Biden te dodao: "Pauza znači dati vremena da se zatvorenici izvuku."

Humanitarnu stanku preporučile su SAD u Ujedinjenim narodima, a podržavaju je Britanija i Kanada, između ostalih zemalja

U Gazi je još više od 20.000 ranjenika

7.00 - Više od 20.000 ranjenika i dalje je u pojasu Gaze, objavili su Liječnici bez granica (MSF), unatoč prvim evakuacijama palestinskih pacijenata, stranaca i osoba s dvojnim državljanstvom u Egipat u srijedu.

"Više od 20.000 ranjenika ostaje u Gazi, gdje im je ograničen pristup zdravstvenoj skrbi zbog blokade i neprestanih bombardiranja" izraelske vojske, ističe se u srijedu u priopćenju te humanitarne organizacije.

MSF, koji dodaje da su 22 njegova međunarodna zaposlenika napustila Gazu preko graničnog prijelaza Rafaha, zatražio je evakuaciju većeg broj ljudi s palestinskog teritorija.

"Onima koji žele otići iz Gaze mora se omogućiti da to učine bez čekanja i bez uskrate prava na kasniji povratak u Gazu", ocijenio je MSF koji poziva na "trenutni prekid vatre".

Po riječima egipatskog dužnosnika, 76 palestinskih ranjenika i 335 stranaca i osoba s dvojnim državljanstvom napustili su Gazu u srijedu, u prvoj operaciji evakuacije od početka rata Hamasa i Izraela 7. listopada. UN i nevladine organizacije upozoravaju na katastrofalnu humanitarnu situaciju na malom palestinskom teritoriju s 2,4 milijuna stanovnika.

Hamas kaže da je 195 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na kamp u Gazi

6.00 - Najmanje je 195 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima na izbjeglički kamp Džabaliju u Gazi u utorak i u srijedu, priopćila je služba za medije Hamasove vlade.

Oko 120 ih je još pod ruševinama, a najmanje 777 je ranjeno, dodaje u priopćenju.

Izrael je gađao i ubio Hamasove vođe u kampu.

Kamp Džabalija, smješten sjeverno od grada Gaze, najveći je od osam izbjegličkih kampova u Pojasu Gaze. Izrael je proglasio sjever Gaze evakuacijskom zonom.