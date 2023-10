Francuski obavještajci: Eksplozija u bolnici u Gazi nije bila posljedica izraelskog zračnog napada

Benjamin Netanyahu obećao je da će se Izrael 'boriti do pobjede'

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Kopnena ofenziva vjerojatno će krenuti 'u sljedećih nekoliko dana'

13.42 - Bivši viši časnik britanske vojne obavještajne službe i sigurnosti Philip Ingram otkrio je najnovije informacije o situaciji na terenu, javlja Sky News. On tvrdi da Hamas oslobađanje dva taoca shvaća kao način odgađanja izraelske kopnene ofenzive u Gazi. Izrael će sa svoje strane donijeti odluku o ulasku kada bude spreman, kaže on. Dva tjedna nakon Hamasova napada bila bi "najranija faza" u kojoj bi Izrael mogao pokrenuti ofenzivu, kaže Ingram, budući da je potrebno "dugo vremena" da se pripremi. Osim toga, Izrael će napasti područje koje je Hamas godinama pripremao. Ingram vjeruje da će do ofenzive doći "vjerojatno u sljedećih nekoliko dana", pri čemu će Izrael morati odvagnuti potencijalne gubitke u slučaju preranog ulaska i ako pruži dodatno vrijeme Hamasu za pripremu.

Izraelci optužili Hamas da sam ubija svoje stanovništvo

11.50 - IDF se obratio s najnovijim vojnim informacijama, prenosi Sky News. Kažu da Izrael nastavlja s napadima na vojne ciljeve u Gazi, uključujući i one koji predstavljaju prijetnju izraelskim kopnenim snagama. Glasnogovornik je rekao da je u protekla 24 sata više od 150 raketa koje su ispalili Palestinski islamski džihad i Hamas zatajilo i palo na područje Pojasa Gaze. Ove rakete "ubijaju nedužne civile", kaže on, optužujući palestinske skupine da "ubijaju vlastiti narod ovim neuspjelim lansiranjima".

Zapad nagovara Izrael da zaustavi kopnenu invaziju

11.41 - Dok se čeka početak konferencije za novinare IDF-a, SAD i nekoliko europskih vlada potiho nagovaraju Izrael da odgodi kopnenu invaziju, piše The Times of Israel, a prenosi Sky News. Zapadne vlade žele da Izrael odustane od invazije nakon Hamasovog oslobađanja dva taoca, jer vjeruju da bi upad u Gazu mogao uništiti napore da se osigura oslobađanje više talaca, rekao je novinama visoki diplomatski dužnosnik. Oni koji vrše pritisak na Izrael navodno imaju i svoje građane među nestalima. Oni vjeruju da je kopnena invazija vrlo vjerojatna i ne govore Izraelu da potpuno odustane od nje, nego da prvo krene s dodatnim diplomatskim naporima.

Ubijeno 13 Palestinaca u zračnom napadu

10.48 - Najmanje 13 Palestinaca ubijeno je u zračnom napadu u četvrti Deir El Balah u Gazi, izvijestila je Hamasova novinska agencija Al Shehab, prenosi Sky News. Incident se dogodio iznad jedne stambene jedinice, rekao je Al Shehab.

Objavljena snimka puštanja talaca

10.34 - Hamas je objavio snimku na kojoj se vidi oslobađanje američke majke i kćeri Judith i Natalie Raanan.

Nema stanke u bombardiranju

8.06 - Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je da će se Izrael "boriti do pobjede" u Gazi, signalizirajući da nema stanke u bombardiranju nakon što je Hamas oslobodio dvije američke taokinje, a Egipat se priprema održati mirovni samit. Islamistička skupina Hamas oslobodila je u petak dvije američke taokinje, majku i kćer Judith i Natalie Raanan. "Dvije taokinje su kod kuće. Ne odustajemo od napora da vratimo sve otete i nestale ljude", rekao je Netanyahu u priopćenju u petak kasno navečer. "Istovremeno, nastavit ćemo se boriti do pobjede", rekao je izraelski premijer.

Cilj Hamasovog napada 7. listopada na Izrael bio je blokirati normalizaciju odnosa Izraela i Saudijske Arabije, rekao je u petak američki predsjednik Joe Biden. "Jedan od razloga zašto je Hamas krenuo na Izrael...znali su da ću sjesti sa Saudijcima", rekao je Biden. "Znate što? Saudijci su htjeli priznati Izrael", dodao je Biden. Prvi taoci oslobođeni su uoči mirovnog samita u Egiptu u subotu. Egipatski ministar vanjskih poslova Sameh Shoukry rekao je da će se tražiti "međunarodni dogovor" o potrebi za deeskalacijom sukoba i isporukama humanitarne pomoći pojasu Gaze.

Ne zna se tko će sve prisustvovati na jednodnevnom samitu u Kairu, ali je egipatski provladin TV kanal Qahera News izvijestio da će u Kairo doći palestinski, jordanski i talijanski čelnici, kao i šef UN-a Antonio Guterres. Sudjelovat će i šefica njemačke diplomacije Annalena Baerbock koja se nada da će susret poslati snažan signal protiv širenja rata.

Palestinski mediji izvijestili su o snažnom izraelskom bombardiranju Gaze preko noći, što uključuje napad na kuću u Jabaliji na sjeveru Gaze u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi. U izraelskim zračnim napadima rano u subotu ubijeno je najmanje osmero Palestinaca i nekoliko desetaka je ranjenih, pišu palestinski mediji. Izraelska vojska nije se još oglasila.

Jeruzalemska patrijarhija priopćila je da su izraelske snage pogodile crkvu Svetog Porfirija u Gazi gdje su stotine kršćana i muslimana potražile utočište. Ured UN-a za humanitarna pitanja naveo je da je uništeno više od 140.000 domova, što je trećina svih domova u Gazi, od kojih 13.000 u potpunosti. Guterres je u petak obišao kontrolnu točku u Egiptu i pozvao da se pošalje što više kamiona pomoći u Gazu i zatražio da provjere, na kojima Izrael inzistira kako bi spriječio da pomoć stigne Hamasu, budu brze i pragmatične.

Francuski obavještajci o eksploziji u bolnici u Gazi

8.05 - Eksplozija u bolnici u Gazi nije bila posljedica izraelskog zračnog napada, već je vjerojatno uzrokovana neispravnom palestinskom raketom, objavila je francuska vojna obavještajna služba (DRM) u petak. Palestinski dužnosnici rekli su da je 471 osoba ubijena u eksploziji u bolnici Al-Ahli al-Arabi u utorak. Ministarstvo zdravstva Gaze optužilo je Izrael za napad, a Izrael tvrdi da je eksploziju izazvalo neuspješno lansiranje rakete militanata. "Ne postoji ništa što bi nam dopuštalo da kažemo da se radi o izraelskom napadu, ali najvjerojatniji (scenarij) je palestinska raketa", naveo je DRM.

Krater je bio premali da bi ga uzrokovao izraelski projektil, prema DRM-u. "Najvjerojatnija hipoteza je palestinska raketa koja je eksplodirala s punjenjem oko pet kilograma", rekli su iz DRM-a novinarima, dodajući da su palestinske skupine imale rakete malog kalibra s takvom vrstom eksplozivnog punjenja. DRM obično ne iznosi takve informacije, ali ih je prema uputama francuskog predsjednika Emmanuela Macrona odlučio objaviti s obzirom na proturječna izvješća o odgovornima za napad na bolnicu.

Francuski obavještajci isključili su razne mogućnosti poput onih da se radi o fragmentima iz izraelskog protuzračnog obrambenog sustava Iron Dome ili presretnutoj raketi. Dio analize temeljio se na dostupnim materijalima, što uključuje nekoliko razbijenih prozora, uništenih vozila i relativno ograničenu prisutnost civilnih predmeta na mjestu eksplozije. DRM nije mogao odrediti točnu lokaciju lansiranja rakete i nije okrivio za to nijednu skupinu.

Nisu htjeli iznositi procjene o broju poginulih, ali su naveli da je vjerojatno riječ o manje od 471 osobe. Na napad Hamasa 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 Izraelaca, Izrael je uzvratio obećanjem da će uništiti tu skupinu, stavljajući 2,3 milijuna ljudi u Gazi pod opsadu. U napadima na enklavu ubijeno je više od 4100 ljudi, a više od milijun ih je ostalo bez doma.