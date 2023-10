Izrael planira nove napade na Gazu

Baza američkih snaga u Iraku ponovno je napadnuta dronom

Izrael uništio dvije sirijske zračne luke i evakuira 14 zajednica u blizini Libanona i Sirije

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Od 4651 ubijena Palestinca, 40% je djece

13.40 - Ministarstvo zdravstva Gaze objavilo je najnovije podatke o žrtvama u izraelskim zračnim napadima. Od 7. listopada ubijen je 4651 Palestinac, od čega je 40% djece. Ranjeno je više od 14.245 osoba, od čega 70% djece i žena. Glasnogovornik Ashraf Al-Qudra rekao je da je u posljednja 24 sata u izraelskim napadima ubijeno 266 Palestinaca, uključujući 117 djece.

'Udar na Zapadnoj obali je značajan'

13.32 - Bivši visoki časnik britanske vojne obavještajne službe i sigurnosti Philip Ingram rekao je da je noćni napad na Zapadnu obalu "značajan" jer njime upravljaju palestinske vlasti - a ne Hamas, javlja Sky News. "Palestinske vlasti su se posvađale s Hamasom 2007. i oni su se razišli - a Hamas se držao Gaze", rekao je za Sky News. "Udar je bio u Jeninu. Jenin također ima značaj za palestinske pojedince koji se bore protiv Izraela, jer je 2002. godine bila bitka za Jenin kada je Izrael otišao u izbjeglički kamp i ubijen je veliki broj izbjeglica. Ali palestinski otpor je identificirao da bi mogao ubiti jako puno Izraelaca korištenjem asimetričnih tehnika i improviziranih eksplozivnih naprava. Izraelski gubici bili su prilično visoki. To je postalo [dio] psihe u palestinskom pokretu otpora. Značajno je da je Izrael rekao da je meta Hamasa na Zapadnoj obali jer Hamas nema kontrolu nad Zapadnom obalom." Ingram je također rekao da se čini da Izrael pokušava "uplašiti" civile da krenu na jug - dok Hamas želi da civili ostanu u tom području. "Sinoć smo vidjeli blagu promjenu u onome što se događa u [Izraelskoj] psihi i govoru", rekao je. "Ono što počinjemo primjećivati su operacije prije nego što pošalju kopnene trupe preko granice, oni pokušavaju postaviti uvjete kako bi prestrašili preostale civile da se presele južno od ove linije Wadi Gaza i to je mjesto gdje međunarodna pomoć dolazi. To je da im ne bude kompleksno ciljati civile tamo gdje budu pokušavali napasti Hamas."Hamas želi da civili budu tamo jer ih koriste kao živi štit. Žele da međunarodni tisak vidi slike žena i djece koje nose iz ruševina nakon što ih je Izrael napao iz zraka ili sa zemlje. To im odgovara."

Širenje bolesti u Pojasu Gaze

12.10 - Vodene kozice, šuga i dijareja u porastu su zbog užasnih sanitarnih uvjeta u Pojasu Gaze, objavili su u nedjelju Ujedinjeni narodi. Ured UN-a za hitnu pomoć (OCHA) rekao je da je jedan od razloga to što su se ljudi morali oslanjati na prljavu vodu zbog nedostatka pitke vode. Ured UN-a nije naveo konkretne brojke. UN upozorava da će se broj slučajeva bolesti povećati ako vodoopskrbni i sanitarni objekti brzo ne dobiju struju ili gorivo za nastavak rada. Izrael je uveo "potpunu opsadu" Gaze odsijecajući gusto naseljeni obalni pojas Sredozemlja od hrane, goriva, lijekova, vode i drugih osnovnih zaliha - kao odgovor na masakr koji su prije dva tjedna počinili militanti Hamasa.

Izraelska vojska tvrdi da je ubila važnu osobu Hamasa i 'desetke terorista'

10.18 - Izraelska vojska tvrdi da je ubila zamjenika šefa Hamasovih raketnih snaga, kao i "desetke terorista" u noćnim napadima na Gazu, izvijestila je novinska agencija Reuters, prenosi Sky News. Vojska je također rekla da su u jednom napadu u Libanonu pogodili mjesto s kojeg se lansiralo projektile na izraelske zrakoplove.

Izrael će evakuirati još 14 zajednica

8.51 - Izrael je rekao da bi se još 14 zajednica na sjeveru zemlje trebalo evakuirati, upozorili su ministarstvo obrane i vojska u zajedničkom priopćenju u nedjelju. Popis zajednica koje podliježu nalogu za evakuaciju odobrio je izraelski ministar obrane Yoav Gallant. Pogođena područja nalaze se u blizini Libanona i Sirije. U tom području došlo je do teških prekograničnih razmjena vatre otkako je prije dva tjedna izbio rat u Gazi. Izrael se priprema za moguće izbijanje neprijateljstava s libanonskom milicijom Hezbollahom koju podržava Iran u isto vrijeme dok traje rat s Hamasom. Zemlja je neka područja duž granice proglasila zatvorenim vojnim zonama, prisiljavajući stanovnike da se isele. Izrael je u petak rekao da će evakuirati više od 20.000 stanovnika iz Kiryat Shmone, jednog od najvećih gradova na sjevernoj granici s Libanonom. U međuvremenu u ponedjeljak, izraelsko ministarstvo obrane izdalo je nalog bez presedana da se ljudi u 28 sela unutar 2 km od granice evakuiraju prema jugu, prenosi Sky News.

Izrael uništio dvije sirijske zračne luke

8.14 - Izraelski raketni napad pogodio je međunarodne zračne luke Damask i Alep u Siriji, objavili su lokalni državni mediji. U napadu rano jutros ubijen je jedan civilni radnik, a zračne luke su zatvorene, dodaje se. Redovni letovi za i iz zračnih luka u Damasku i Alepu preusmjereni su na međunarodnu zračnu luku Latakia, priopćilo je Ministarstvo prometa. Izrael je ove godine nekoliko puta napao zračne luke kako bi zaustavio isporuke iz Irana svojim posrednicima na Bliskom istoku. To uključuje libanonsku skupinu Hezbollah.

Izrael planira nove napade na Gazu

7.58 - Izrael je rano u nedjelju izvodio zračne udare na južnu Gazu i najavio da će intenzivirati napade na sjeveru enklave, a Washington je obećao više protuzračne obrane na Bliskom istoku kao odgovor na napade na američke snage u regiji. Palestinski mediji izvijestili su da je najmanje 11 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na grad Kan Junis na jugu Gaze, te da Izrael napada južni grad Rafah, a medicinski izvori u Gazi izvijestili su u nedjelju da je u napadima tijekom noći na području Gaze ubijeno više od 50 Palestinaca. Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je glasnogovornik izraelske vojske kontraadmiral Daniel Hagari pozvao stanovnike Gaze da se evakuiraju prema jugu, dalje od opasnosti. "Radi vaše vlastite sigurnosti krenite prema jugu. Nastavit ćemo napadati u području grada Gaze i pojačati napade", rekao je Hagari izraelskim novinarima u subotu.

Izrael je započeo potpunu opsadu Gaze nakon prekograničnog napada militanata islamističkog pokreta Hamas na jug Izraela 7. listopada u kojemu je ubijeno 1400 ljudi, uglavnom civila, u šokantnom napadu koji je traumatizirao Izrael. Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je u subotu da su izraelski zračni i raketni napadi u znak odmazde ubili najmanje 4385 Palestinaca, uključujući stotine djece, a više od milijun od 2,3 milijuna ljudi na malom teritoriju ostalo je bez domova. SAD je najavio da će poslati više protuzračne obrane, uključujući sustav THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) i dodatne raketne sustave protuzračne obrane Patriot na Bliski istok te da će pripremiti više vojske.

Irački militanti gađali su bespilotnim letjelicama i raketama dvije vojne baze u kojima su smještene američke snage u Iraku, što je zadnji u nizu napada nakon što su upozorili Washington da ne intervenira kako bi podržao Izrael protiv Hamasa u Gazi. "Nakon detaljnih razgovora s predsjednikom (Joeom) Bidenom o nedavnim eskalacijama od strane Irana i njegovih posredničkih snaga diljem regije Bliskog istoka, danas sam naredio niz dodatnih koraka za daljnje jačanje prisutnosti Ministarstva obrane u regiji", rekao je ministar obrane Lloyd Austin u priopćenju.

Washington je zadnjih tjedana već poslao značajnu količinu pomorskih snaga na Bliski istok, uključujući dva nosača zrakoplova, prateće brodove i oko 2000 marinaca. Prvi konvoj humanitarne pomoći kojemu je dopušten ulazak u opkoljeni Pojas Gaze od izbijanja rata stigao je preko graničnog prijelaza Rafah u subotu. Ujedinjeni narodi rekli su da je konvoj od 20 kamiona donio zalihe koje mogu spasiti živote i koje će primiti palestinski Crveni polumjesec. No humanitarni ured UN-a rekao je da je količina robe koja je ušla u subotu bila samo 4 posto dnevnog prosjeka uvoza u Gazu prije neprijateljstava i djelić onoga što je bilo potrebno nakon 13 dana opsade pretrpane enklave.

Biden, koji dugo čvrsto podržava Izrael, pozdravio je dolazak pomoći nakon intenzivnih pregovora. Rekao je da su Sjedinjene Države predane osiguranju da Palestinci kojima ponestaje hrane, vode, lijekova i goriva dobiju više pomoći. "Nastavit ćemo raditi sa svim stranama", rekao je Biden u izjavi. Sjedinjene Države predložile su kasno u subotu nacrt rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a u kojoj se kaže da Izrael ima pravo braniti se. Rezolucija zahtijeva da Iran prestane izvoziti oružje "milicijama i terorističkim skupinama koje prijete miru i sigurnosti diljem regije".

Izrael je nagomilao tenkove i trupe u blizini ograđene granice oko uske obalne enklave za planiranu kopnenu invaziju s ciljem uništenja Hamasa. "Ući ćemo u Pojas Gaze... da uništimo Hamasove operativce i Hamasovu infrastrukturu", rekao je načelnik stožera general-pukovnik Herzi Halevi vojnicima u videu koji je u subotu distribuirala izraelska vojska. "U mislima ćemo imati sjećanja na slike i one koji su pali u subotu prije dva tjedna."

Izraelske snage izvele su vježbe vatrenog oružja "u pripremama za sljedeću fazu rata", pokazala je snimka koju je u subotu objavila izraelska vojska. Hamas je priopćio da je u subotu ispalio rakete prema Tel Avivu kao odgovor na izraelske zračne napade. Izrael je rekao da su njegovi zrakoplovi u subotu gađali ciljeve Hezbolaha u Libanonu. Dok međunarodna zabrinutost raste da bi se sukob mogao proširiti u regionalni rat, američki državni tajnik Antony Blinken upozorio je u subotu privremenog premijera Libanona Najiba Mikatija da bi libanonski narod mogao biti pogođen ako njegova zemlja bude uvučena, priopćio je State Department.

Izrael kaže da je ubio 'teroriste' u zračnom napadu na džamiju u Dženinu

7.57 - Izraelska vojske je priopćila u nedjelju da je u zračnom napadu neutralizirala "teroriste" koji su bili u podrum džamije Al Ansar u Dženinu, na okupiranoj Zapadnoj obali. "Vojska je izvela zračni napad na teroristički kompleks agenata Hamasa i Islamskog džihada, koji su odgovorni za više terorističkih napada zadnjih mjeseci i spremaju novi teroristički napad", ističe se u priopćenju izraelske vojske.

Ravnatelj Crvenog polumjeseca u Dženinu Mahmud al-Sadi, kako prenosi službena palestinska agencija Wafa, rekao je da je jedna osoba poginula, a tri su ranjene u tom zračnom napadu. Izraelska vojska je navela da je u džamiji bilo "zapovjedno središte za planiranje napada" i "baza za njihovo izvođenje". Vojska dodaje da je ta "teroristička ćelija" u subotu 14. listopada organizirala napad blizu zida koji Izrael razdvaja od Zapadne obale, pomoću eksplozivne naprave, u kojemu nitko nije stradao.

Izraelska vojska i stanovnici kolonija ubili su desetke ljudi nakon 7. listopada, dana Hamasova krvavog napada na Izrael iz pojasa Gaze, u kojemu je poginulo više od 1.400 ljudi, većinom civila. U pojasu Gaze je više od 4.300 ljudi, uglavnom civila, poginulo u neprestanom bombardiranju izraelske vojske, priopćilo je Hamasovo ministarstvo zdravstva.

Novi napad na američke snage u Iraku

7.54 - Baza američkih snaga u Iraku ponovno je u subotu napadnuta dronom, doznaje se od sigurnosnih izvora u Iraku, a Pentagon je rekao da ne može to potvrditi. Ovo je peti napad na američke i strane snage u Iraku u zadnja četiri dana dok naoružane skupine bliske Iranu prijete američkim interesima zbog potpore Washingtona Izraelu, na čijem je tlu islamistički pokret Hamas 7. listopada izveo napad neviđenih razmjera. U napadu u subotu nema žrtava, a skupina pod nazivom "Islamski otpor u Iraku" preuzela je za njega odgovornost na kanalima Telegrama bliskim šijitskim milicijama odanim Iranu.

"Dron je pao u bazu" Ain al-Asad, na zapadu Iraka, gdje su stacionirane američke i snage međunarodne antidžihadističke koalicije, rekao je za AFP izvor u iračkoj vojsci koji je htio ostati anoniman. Dron nije prouzročio "nikakvu štetu". Drugi mjesni sigurnosni dužnosnik govorio je o "dvjema bespilotnim letjelicama: prva je srušena, a druga je pala zbog tehničkog kvara". Pentagon je ipak priopćio da nije upoznat s tim događajem. "Nismo dobili nikakvo operativno izvješće koje bi potvrdilo" da se u subotu dogodio napad, rekao je dužnosnik američkog ministarstva obrane koji je htio ostati anoniman.

Baze Ain al-Asad i al-Harir na sjeveru Iraka te vojni kamp blizu bagdadske zračne luke bili su od srijede na meti pet napada. U tim su bazama američki i koalicijski vojnici. Oko 2.500 američkih vojnika i tisuću vojnika drugih zemalja članica koalicije sada su stacionirani u bazama iračkih snaga. Zadnjih dana milicije odane Iranu koji podupire Hamas i ne priznaje državu Izrael, zaredali su s prijetnjama Sjedinjenim Državama. Jedna od njih, Hezbollah, zatražila je da Amerikanci "odu" iz Iraka, inače će "kušati paklenu vatru".

Hamas je od 7. listopada ubio više od 1.400 ljudi na izraelskom teritoriju, većinom civila koji su pokošeni metcima, živi spaljeni ili su umrli nakon mučenja prvog dana napada palestinskog islamističkog pokreta iz Gaze, objavile su izraelske vlasti. U pojasu Gaze ubijeno je gotovo 4.400 Palestinaca, uglavnom civila, u neprestanom izraelskom bombardiranju, priopćilo je Hamasovo ministarstvo zdravstva u Gazi.