Rishi Sunak pozvao je Izrael da 'zaštiti obične Palestince'

Human Rights Watch: Izrael koristio bijeli fosfor u Gazi i Libanonu

Izraelska vojska traži preseljenje 1,1 milijun Palestinaca u Gazi u roku 24 sata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Uzbuna u sjevernom Izraelu

14.12 - Sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu, upozoravajući na opasnost od raketiranja. Palestinska militantna skupina Hamas ispaljivala je rakete na jug Izraela tijekom proteklog dana, posebice na grad Ashkelon.

Izraelske snage ubile su tri Palestinca na Zapadnoj obali, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Ubijeni su tijekom prosvjeda podrške Gazi, javlja Sky News.

Palestincima bacaju letke s upozorenjeme

13.08 - Iznad Gaze bačeni su leci koji govore civilima da odmah napuste svoje domove, javlja Sky News. "Stanovnicima grada Gaze, terorističke organizacije su započele rat protiv države Izrael", stoji u lecima. "Grad Gaza je postao bojno polje. Morate odmah evakuirati svoj dom i uputiti se u južnu dolinu Gaze." Civilima je rečeno da se do daljnjega ne vraćaju u svoje domove, te da također evakuiraju javna skloništa.

SAD je mogao potaknuti naredbu o evakuaciji

12.01 - Vojni analitičar Sky Newsa Sean Bell iznio je svoju reakciju na vijest da je Palestincima rečeno da se zbog svoje sigurnosti presele na jug Gaze. Kaže da je ovo "vrlo značajno" i uključuje evakuacije ne samo iz grada Gaze, već i iz "dosta drugih područja". Više od milijun ljudi trebat će preseliti - što Bell kaže da je "prilično malo vjerojatno". Evakuacije bi mogle biti preteča ulaska izraelske vojske u to područje, kaže on. "Iz vojne perspektive, to je nevjerojatno opasan i težak posao za obavljanje, ući u urbanu borbu koja bi, čak i da je puno civila otišlo, ostavila IDF nevjerojatno ranjivom", kaže on. Odluka da se civilima kaže da odu možda je bila rezultat američkih diplomatskih posjeta, pri čemu su američki dužnosnici govorili Izraelu da se pobrine za civile. Bell kaže da je posljednji put kad je Izrael započeo kampanju bombardiranja rekao civilima da odu - ali nije bilo kamo otići. Sada je Izrael dao Palestincima mogućnost da se negdje presele, kaže on.

Hamas pozvao Palestince da ne napuštaju domove

9.11 - Hamas je u petak rekao Palestincima koji žive u Gazi da ne napuštaju svoje domove, navodi se u priopćenju poslanom medijskim organizacijama. Naoružana skupina, koja upravlja teritorijem, optužila je Izrael za sudjelovanje u "psihološkom ratu" slanjem poruka u kojima se palestinskim civilima i zaposlenicima međunarodnih organizacija govori da se evakuiraju na jug. "Okupacija se pokušava širiti i cirkulirati lažnu propagandu raznim sredstvima, s ciljem stvaranja zbunjenosti među građanima i potkopavanja stabilnosti naše unutarnje fronte", stoji u priopćenju, misleći na Izrael, piše CNN.

Britanci pozvali civile da slijede naredbu o evakuaciji

8.50 - Ministarstvo vanjskih poslova UK-a poziva ljude u gradu Gazi da slijede naredbu o evakuaciji. Izraelska vojska ranije je rekla civilima da izađu i presele se u južnu Gazu u roku od 24 sata radi vlastite sigurnosti, prenosi Sky News. Na stranici sa savjetima za putovanja britanskog Ministarstva vanjskih poslova piše: "Izraelska vojska je ujutro 13. listopada objavila da bi se cijelo stanovništvo Gaze sjeverno od Wadi Gaze trebalo preseliti u južnu Gazu unutar sljedeća 24 sata. Savjetujemo da slijedite ove savjete koje su izdale izraelske vlasti. Svjesni smo da je ovo situacija koja se brzo mijenja i predstavlja značajne rizike."

'Vrijeme je za rat'

7.56 - Izraelska vojska u petak je pozvala sve civile grada Gaze, više od milijun ljudi, da se presele na jug u roku od 24 sata, istodobno gomilajući tenkove u blizini Pojasa Gaze uoči očekivane kopnene invazije. "Sada je vrijeme za rat", rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant dok su izraelski ratni zrakoplovi nastavili gađati Gazu u znak odmazde za najsmrtonosniji napad palestinskih militanata u izraelskoj povijesti. Izraelska vojska objavila je da će djelovati "drastično" u gradu Gazi u nadolazećim danima i da će se civili moći vratiti tek kada bude donesena nova objava. Ujedinjeni narodi rekli su kako smatraju nemogućim da se takvo preseljenje obavi "bez razornih humanitarnih posljedica". "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi kako bi se izbjeglo da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofu", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric. Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan opisao je odgovor UN-a na rano upozorenje Izraela stanovnicima Gaze kao "sramotan". Dužnosnik Hamasa rekao je da je upozorenje u vezi s Gazom "lažna propaganda" i pozvao građane da ne nasjedaju na to.

Sunak pozvao Izrael da zaštiti obične Palestince

7.19 - Britanski premijer Rishi Sunak pozvao je Izrael da "zaštiti obične Palestince" dok progoni militante Hamasa odgovorne za ubojstvo Izraelaca. Downing Street je potvrdio da je premijer razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom u četvrtak nakon što je pristao poslati brodove Kraljevske mornarice i nadzorne zrakoplove Kraljevskog ratnog zrakoplovstva kao potporu Tel Avivu nakon napada Hamasa. Glasnogovornica vlade je rekla je da je tijekom telefonskog razgovora Sunak "ponovio da UK stoji rame uz rame s Izraelom u borbi protiv terorizma" i da Hamas "nikada više ne bi trebao biti u mogućnosti počiniti zločine nad izraelskim narodom". "Imajući na umu da se Hamas upleo u civilno stanovništvo u Gazi, premijer je rekao da je važno poduzeti sve moguće mjere kako bi se zaštitili obični Palestinci i omogućila humanitarna pomoć", dodala je.

Netanyahu je obećao da će "slomiti" Hamas nakon što su njegovi borci u subotu upali na jug zemlje i masakrirali stotine ljudi, uključujući ubojstva djece u njihovim domovima i mladih na glazbenom festivalu. Izraelska vojska je kao odgovor projektilima uništila Pojas Gaze, a priprema se i kopnena ofenziva - potez koji će vjerojatno povećati broj mrtvih. Smatra se da je u sukobu već poginulo blizu 3000 ljudi. Tel Aviv je u četvrtak priopćio da će potpuna opsada Gaze ostati na snazi sve dok militanti Hamasa ne oslobode oko 150 taoca otetih tijekom ubojitog upada.

Human Rights Watch: Izrael koristio bijeli fosfor u Gazi i Libanonu

6.53 - Human Rights Watch u četvrtak je optužio Izrael za korištenje streljiva s bijelim fosforom u vojnim operacijama u Gazi i Libanonu, rekavši da uporaba takvog oružja dovodi civile u opasnost od ozbiljnih i dugotrajnih ozljeda. Upitana za komentar na optužbe, izraelska vojska je odgovorila da "trenutačno nije upoznata s korištenjem oružja koje sadrži bijeli fosfor u Gazi". Nisu komentirali tvrdnje o uporabi u Libanonu, prenosi Reuters. Izrael je bombardirao Gazu kao odmazdu za Hamasovo divljanje u gradovima južnog Izraela u kojem je ubijeno najmanje 1300 ljudi. U Gazi je ubijeno najmanje 1500 Palestinaca, a Izrael je također gađao i libanonski Hezbolah.

Human Rights Watch je objavio da je provjerio video snimke nastale u Libanonu 10. listopada i Gazi 11. listopada koje, kako tvrde, pokazuju "višestruke zračne udare topnički ispaljenog bijelog fosfora iznad gradske luke Gaze i dva ruralna mjesta duž izraelsko-libanonske granice". Objavili su i poveznice na dvije videosnimke objavljene na društvenim mrežama za koje tvrde da pokazuju "korištenje artiljerijskih projektila od 155 mm bijelog fosfora, očito za dimne zavjese, označavanje ili signalizaciju". Obje navodno prikazuju područje u blizini izraelsko-libanonske granice.

Organizacija nije objavila poveznice na videozapise koji pokazuju njihovu upotrebu u Gazi. Palestinski TV kanali prikazali su videosnimku na kojoj se vide tanki oblačići bijelog dima na nebu iznad Gaze koji su navodno uzrokovani fosfornim streljivom. Bijeli fosfor se smatra zapaljivim oružjem prema Protokolu III Konvencije o zabrani uporabe određenih konvencionalnih oružja. Protokol, koji Izrael nije potpisao i ne obvezuje ga, zabranjuje korištenje zapaljivog oružja protiv vojnih ciljeva koji se nalaze među civilima.

Upozorenje izraelske vojske

6.45 - Ujedinjeni narodi priopćili su rano u petak kako im je izraelska vojska rekla da bi se oko 1,1 milijun Palestinaca u Gazi trebalo preseliti na jug enklave u sljedeća 24 sata. "Ujedinjeni narodi smatraju nemogućim da se takav pokret održi bez razornih humanitarnih posljedica", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric u izjavi. "Ujedinjeni narodi snažno apeliraju da se svaka takva naredba, ako bude potvrđena, poništi izbjegavajući da se ono što je već tragedija pretvori u katastrofalnu situaciju", rekao je. Dujarric je dodao da se naredba izraelske vojske odnosi i na svo osoblje UN-a i one koji su smješteni u objektima UN-a, uključujući škole, zdravstvene centre i klinike, prenosi Reuters.

Izrael je obećao da će uništiti pokret Hamas koji vlada Pojasom Gaze, kao odmazdu za najsmrtonosniji napad na civile u izraelskoj povijesti, kada su stotine naoružanih napadača prešle granicu i u subotu divljale izraelskim gradovima. Izraelski dužnosnici kažu da je broj mrtvih unutar Izraela porastao na više od 1300. Većina su bili civili ubijeni u svojim domovima, na ulicama ili na plesnoj zabavi. Vlasti u Gazi priopćile su da je više od 1500 Palestinaca ubijeno i preko 6000 ranjeno u osvetničkim izraelskim zračnim udarima, a planiraju i kopneni napad.