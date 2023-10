Izrael napao sela na jugu Libanona

7.28 - Troje Palestinaca, među kojima dvoje tinejdžera, ubile su izraelske snage u zasebnim događajima na okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, izvijestila je palestinska službena novinska agencija WAFA. Izraelske snage napale su selo Budrus, zapadno od Ramallaha i te upucale i usmrtile mladića Gebriela Awada te ranile još jednu osobu, priopćila je WAFA. Osim toga, 14-godišnje dijete ubijeno je metkom u glavu u izbjegličkome kampu na jugu Betlehema, a 16-godišnje je podleglo ranama nakon što je ustrijeljeno u gradu Tulkarmu, dodaje WAFA. Izrael nije odmah dao komentar. Na desetine Palestinaca ubijeno je na Zapadnoj obali u posljednjem valu izraelsko-palestinskoga sukoba.

Izrael priprema kopneni napad u Pojasu Gaze kao odgovor na smrtonosni napad u kojemu je palestinska militantna skupina Hamas ubila najmanje 1400 izraelaca, ponajviše civila, 7. listopada. Izraelske snage na taj su događaj odgovorile bombardiranjem Gaze, najsnažnijim u povijesti države, kojime su ubile više od tri tisuće Palestinavca te u potpunosti opkolile zarobljenu enklavu kojom upravlja Hamas, čime su razbijesnile Palestince na Zapadnoj obali. Zapadna obala dom je Palestinske samouprave (PA) kojom vladaju Hamasovi suparnici Fatah te palestinski predsjednik, 87-godišnji Mahmoud Abbas. Graniči s Jeruzalemom u kojemu se nalaze sveta mjesta muslimana, kršćana i židova te je mjesto čestih međusobnih sukoba. Hamas je objavio da je napad 7. listopada dio osvete zbog izraelskih napada na muslimanske vjernike u džamiji Al-Aqsa u Starome gradu Jeruzalemu.

7.12 - Izrael je u zračnome napadu pogodio dva sela na jugu Libanona, objavili su libanonski mediji. Izrael je izveo zračni napad na dva sela na jugu Libanona rano u četvrtak, izvijestila je libanonska televizija Al Mayadeen. Izraelske rakete pogodile su Kafr Shubu te blizinu Odaisseha, dodaje se.

7.10 - Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi odobrio je otvaranje graničnoga prijelaza Rafah za 20 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć Gazi, potvrdio je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden. Al-Sisi i Biden postigli su dogovor uslijed pogoršanja humanitarne krize u toj enklavi te brojnih anti-izraelskih prosvjeda diljem Bliskoga istoka. Biden nije precizirao kada će se granica otvoriti, ali je glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby kazao da će se to ostvariti kad se popravi cesta uništena u izraelskim napadima. Egipat je rekao da prijelaz Rafah, vitalna arterija prije borbi, a sada važna ruta za očajnički potrebne zalihe, nije službeno zatvoren, ali je postao neoperativan zbog izraelskih zračnih napada na strani Gaze.

Tijekom Bidenovog posjeta Izraelu, ured izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua poručio je da će Izrael dozvoliti uvoz hrane, vode i lijekova do juga Gaze putem Egipta, jedine države osim Izraela koja s njome dijeli granicu, dokle god one ne pripadnu Hamasu. "Izrael neće spriječiti humanitarnu pomoć iz Egipta sve dok se radi samo o hrani, vodi i lijekovima za civilno stanovništvo koje se nalazi u južnom pojasu Gaze ili (ono) koje se tamo evakuira, i sve dok te zalihe ne stignu do Hamasa", priopćio je ured Netanyahua.

Kamioni pomoći u utorak su se približili prijelazu Rafah između Egipta i Gaze iz egipatskog grada al-Arish, no nisu mogli ući u Gazu jer nije postojao sporazum o isporuci pomoći. UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths kazao je Vijeću sigurnosti u srijedu da UN traži da se pomoć Gazi vrati na prijašnjih 100 kamiona dnevno, koliko ih je pomoć prevozilo prije sukoba Izraela i Hamasa, jer smatra da 20 kamiona pomoći neće biti dovoljno za potrebe stanovništva toga područja. Nakon što je Hamas pokrenuo krvavi napad na izraelski teritorij 7. listopada, Izrael je rekao da nameće potpunu blokadu Pojasu Gaze u kojem živi do 2,3 milijuna ljudi, zbog čega oni ostaju bez struje, hrane i goriva.