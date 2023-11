Prijevremeno rođene bebe u Gazi bit će prevezene u Egipat

TIJEK DOGAĐAJA:

Tri zapovjednika Hamasa ubijena

8.25 - Tri zapovjednika Hamasa ubijena su dok se kopnene operacije nastavljaju u Gazi, ustvrdile su Izraelske obrambene snage. Borbeni zrakoplovi pod vodstvom IDF-a i Izraelske uprave za vrijednosne papire ciljali su militante kao i "terorističku infrastrukturu" u regiji, navodi se u najnovijem ažuriranju. Vojnici su također pronašli "skladište oružja", koje je "napao" IDF-ov zrakoplov, dodaje se.

"Kopnene operacije u Pojasu Gaze se nastavljaju; IDF i ISA ubili su tri dodatna zapovjednika četa terorističke organizacije Hamas. Trupe IDF-a nastavljaju djelovati u Pojasu Gaze, usmjeravajući zrakoplove da napadaju teroriste, terorističku infrastrukturu i lociraju oružje i vojnu opremu", navodi IDF.

Nije navedeno koji je dio opkoljene palestinske enklave bio na meti napada.

Prijevremeno rođene bebe danas će biti prevezene u Egipat

8.00 - Ukupno 31 prijevremeno rođena beba sigurno je premještena iz glavne bolnice u Gazi u drugu na jugu tijekom vikenda, a danas će biti premještena u Egipat, rekli su zdravstveni dužnosnici. Mnoštvo drugih kritično ranjenih pacijenata ostaje blokirano u bolnici al Shifa, nekoliko dana nakon što su izraelske snage ušle u bolnicu, piše Sky News.

Sudbina novorođenčadi privukla je svjetsku pažnju nakon što su fotografije pokazale kako ih liječnici pokušavaju ugrijati i nekoliko njih stavljaju u jedan krevet. Nestanak struje zatvorio je inkubatore i drugu opremu, dok je nestalo hrane, vode i medicinskih potrepština dok su se izraelske snage borile s militantima Hamasa ispred bolnice.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da su "vrlo bolesne" bebe evakuirane, zajedno sa šest zdravstvenih radnika i 10 članova obitelji osoblja. Rekao je da su prevezeni u bolnicu u gradu Rafah na jugu Gaze gdje im je pružena hitna pomoć. Dužnosnik UN-a rekao je da bebama prijete ozbiljne infekcije, a 11 ih je u kritičnom stanju.

Tim WHO-a koji je u subotu posjetio bolnicu rekao je da je 291 pacijent još uvijek tamo, uključujući bebe, pacijente s ozljedama s teško zaraženim ranama i druge s ozljedama kralježnice koji se ne mogu kretati.

Izrael je dugo tvrdio da Hamas koristi objekt u vojne svrhe - tvrdnja koju je militantna skupina negirala. Izraelske trupe, koje su smještene u bolnici i pretražuju njen teren danima, kažu da su pronašle puške, tunel i oružje.

Povjerenik UN-a za ljudska prava 'zgrožena užasnim događajima'

7:50 - Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava objavio je da je "zgrožen užasnim događajima u posljednjih 48 sati u Gazi". Čini se da je Volker Turk mislio na izraelske udare na izbjeglički kamp Jabalia u subotu, u kojima je također pogođena škola kojom upravlja UN, kažu dužnosnici u tom području.

"Ubojstva tolikih ljudi u školama koje su pretvorene u skloništa, usred bijega stotina iz bolnice Al-Shifa i tekućeg raseljavanja u južnoj Gazi, potpuno su u suprotnosti sa zaštitom civila koju zahtijeva međunarodno pravo", napisao je Turk na platformi X.

Izrael širi operaciju u Gazi

7.45 - Izraelska vojska rekla je da širi svoju operaciju u Pojasu Gaze, izvještava agencija France-Presse. Izrael je upozorio stanovnike najvećeg izbjegličkog kampa u Gazi, Jabalia, i obližnjeg obalnog kampa da se evakuiraju, nakon što je vojska u nedjelju rekla da "proširuje svoje operativne aktivnosti u dodatnim četvrtima" Gaze.

Zdravstveni dužnosnik Hamasa rekao je da je više od 80 ljudi ubijeno u dvostrukim napadima na Jabaliju u subotu, uključujući UN-ovu školu koja je pružala utočište raseljenim osobama.

Arapski i muslimanski ministri pozivaju na trenutni prekid vatre u Gazi

7.15 - Arapski i muslimanski ministri pozvali su u ponedjeljak na trenutni prekid vatre u Gazi, dok su njihova izaslanstva u posjeti Pekingu. Reuters izvještava da izaslanstvo, koje se treba sastati s dužnosnicima koji predstavljaju stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, također pojačava pritisak na zapad da odbaci izraelsko opravdanje svojih akcija protiv Palestinaca kao samoobranu.

Dužnosnici koji će se u ponedjeljak sastati s kineskim glavnim diplomatom Wang Yijem su iz Saudijske Arabije, Jordana, Egipta, Indonezije, Palestine i Organizacije za islamsku suradnju.

Izvanredni zajednički islamsko-arapski samit u Rijadu ovog mjeseca također je pozvao međunarodni kazneni sud da istraži "ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje Izrael čini" na palestinskim teritorijima. Saudijska Arabija nastojala je izvršiti pritisak na SAD i Izrael da prekinu neprijateljstva u Gazi, a prijestolonasljednik Mohammed bin Salman okupio je arapske i muslimanske vođe kako bi pojačao tu poruku.

Taoci su odvedeni u bolnicu al-Shifa na dan napada Hamasa

6.40 - Izraelska vojska objavila je snimke sigurnosnih kamera za koje kaže da pokazuju kako su taoci dovedeni u bolnicu al-Shifa u Gazi 7. listopada nakon što su ih oteli Hamasovci tijekom napada na južni Izrael, izvještava agencija France-Presse.

Prva snimka, na kojoj se vidi vremenska oznaka 10.53 sati 7. listopada, prikazuje čovjeka u kratkim hlačama i blijedoplavoj košulji kojeg pet muškaraca, od kojih su najmanje trojica naoružana, vuku kroz nešto što izgleda kao ulazni hodnik.

U drugoj snimci, nekoliko minuta kasnije u 10.55 sati, ozlijeđenog čovjeka u donjem rublju dovoze na kolicima sedmorica muškaraca, od kojih su najmanje četvorica naoružana, dok nekoliko muškaraca u plavim bolničkim odorama gleda.

"Ovdje možete vidjeti kako Hamas uzima taoca… odvode ga u bolnicu", kazao je vojni glasnogovornik Daniel Hagari navodeći da su taoci iz Nepala i Tajlanda.

Hamas opovrgnuo izraelske tvrdnje o zapovjednom centru ispod bolnice

6.37 - Visoki dužnosnik Hamasa odbacio je objavu IDF-a u kojoj navode da su pronašli tunel u bolnici al Shifa te da je to dokaz da je Hamas koristio i područje bolnice za svoje ciljeve.

Predstavnik Hamasa u Libanonu, Osama Hamdan, rekao je: "Oni su tvrdili da je ova bolnica zapovjedni centar, kontrola, administracija i dominacija, što je mnogo veće od običnog tunela. Gdje je to? Nema ništa od toga. Ne zato što smo to dobro sakrili, nego zato što je to istina o kojoj okupacija laže. Hoće li okupacija naći rupu ovdje ili ondje, ući u tunel ovdje ili ondje, to ne znači puno. Ne poričemo da se tuneli protežu duž cesta i ulica u Gazi stotinama kilometara. To nikada nismo skrivali."

Macron planira unajmiti zrakoplove za medicinske potrepštine za Gazu

6.35 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron planira unajmiti zrakoplov koji će prevoziti 10 tona medicinskih potrepština za Gazu. Macron je istaknuo da su letovi s više od 100 tona humanitarne pomoći već isporučeni u Egipat, koji graniči s Gazom. Novi let, napisao je na X, uključivat će "dvije mobilne medicinske jedinice za liječenje približno 500 teško ozlijeđenih osoba."

Francuska je spremna prevesti do 50 ozlijeđene ili bolesne djece u francuske bolnice. Macron je također rekao da oslobađanje taoca, uključujući osam francuskih državljana, ostaje prioritet, ali je naglasio potrebu za prekidom vatre između Izraela i militanata Hamasa.

Regionalni direktor WHO-a: Gaza je na rubu velikog širenja bolesti

6.35 - Regionalni direktor za hitne slučajeve Svjetske zdravstvene organizacije, Richard Brennan, rekao je za Sky News da bi Gaza mogla biti "na rubu velikog širenja bolesti". Uz 800.000 ljudi naguranih u prenapučenim školama i drugim "kolektivnim centrima", otkrivaju se kožne infekcije, uključujući šugu, zajedno sa žuticom i proljevom, rekao je Brennan.

Jemenski Houthu pobunjenici zarobili japanski brod u Crvenom moru

6.33 - Japanska vlada oštro je osudila otmicu japanskog teretnog broda u Crvenom moru od strane Houthi pobunjenika koje podržava Iran. Jemenska milicija tvrdila je da je brod izraelski, ali je glasnogovornik japanske vlade potvrdio da je brod prijevoznik automobila kojim upravlja Nippon Yusen.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu okrivio je Iran, koji podržava miliciju Hutija, za otmicu. Rekao je da ni brod ni posada nisu bili Izraelci i nazvao je to "iranskim napadom na međunarodni brod".

Houthi su ranije zaprijetili da će gađati bilo koji izraelski brod u njihovom dosegu kao odgovor na izraelsku osvetničku vojnu akciju u Pojasu Gaze nakon napada Hamasa 7. listopada.