TIJEK DOGAĐAJA:

Obitelj iz Gaze doselila se u Vukovar: 'Želimo što prije riješiti svu dokumentaciju kako bismo pronašli posao'

18.53 - Osmeročlana palestinska obitelj Elaydy, čiji članovi imaju i hrvatsko državljanstvo, došla je u Vukovar. Kako piše 24 sata, hrvatsko veleposlanstvo osiguralo im je transfer do Zagreba pa do Vukovara gdje su trenutno smješteni. Esame Elaydy inače je hrvatski branitelj, a do 2000. godine živio je u Hrvatskoj. Odselio se u Gazi bolesnoj majci pa ondje osnovao obitelj.

Malo prije početka rata otišao je u Egipat kako bi u našem veleposlanstvu produljio hrvatsku putovnicu i sredio dokumente za svoju obitelj. Istovremeno, započeo je rat u Gazi - granice s Egiptom su se zatvorile tako da se nije mogao vratiti svojoj obitelji. U tome mu je pomoglo hrvatsko veleposlanstvo u Egiptu, njegova je obitelj uspjela pobjeći iz razorene Gaze. Sada su u njihovu novom domu u Vukovaru.

"Kuću nam je na korištenje dao Vukovarac koji ima građevinsku firmu. U njoj su prije nas živjeli njegovi radnici, koji su se privremeno iselili da bi mi mogli boraviti u njoj. Ne znam kako bih mu zahvalio. Većina ljudi pratila nas je preko medija, nemamo nikakvih problema. Sve je dobro, za nas su tako doznali i neki stari prijatelji, koji su iz Osijeka došli kako bi nam pomogli. Donijeli su hranu, odjeću, a najveća nam je pomoć ova kuća, stvarno veliko hvala gospodinu koji nam ju je ustupio. Pomogao nam je i Crveni križ. Kontaktirali su me i iz Ministarstva branitelja da im pošaljem dokumentaciju i isplatit će nam jednokratnu pomoć. No mi želimo što prije riješiti svu dokumentaciju kako bismo pronašli posao", kazao je Esame.

Radit će, kazao je, što god - u Gazi je radio u građevinarstvu i u poljoprivredi, dok mu je supruga medicinska sestra. Najmlađi sin i kći su osnovnoškolci, dvije kćeri su srednjoškolke, a dvije su studirale u Gazi. Nadaju se da će svoje školovanje moći nastaviti ovdje.

"Osjećam se OK, želim naučiti hrvatski i nadam se da ću završiti fakultet za medicinsku sestru. U Gazi sam bila na drugoj godini fakulteta, želim ga završiti ovdje i nadam se da ću naći posao", rekla je Batoul kojoj se sviđa Vukovar. "Lijep je grad, ponekad odemo u šetnju pa u dućan. Privikavamo se na život u novoj sredini, sretni smo jer je mir", dodala je.

Hrvatski jezik zna jedino otac, Esame, a ostali ga trebaju naučiti.

"Sad sređujemo dokumentaciju da dobijemo zdravstveno, prijavili smo se na policiju i na zavod za zapošljavanje. Čekam da se riješe upisi za djecu kako bi krenuli u školu. Moram sad vidjeti što ću s kćerima koje studiraju, jedna je studirala IT, druga je bila na faksu za medicinsku sestru. Možda ćemo se preseliti u Osijek da nastave školovanje. Vjerojatno ćemo morati u podstanare, pa ne znam kad će to biti", rekao je Esame. Ostatk obitelji još je u šoku, a u glavi su im slike rata kojeg su proživjeli.

"Pogotovo jer rat još traje. Evo, preko obitelji u Jordanu doznali smo da je sad preminuo brat moje supruge. Imao je karcinom i, otkad je rat, nije mogao primati kemoterapije. Mi smo izgubili svaki kontakt s obitelji u Gazi jer su prekinute sve linije. Ovu informaciju naša je obitelj u Jordanu doznala preko Crvenoga križa i uspjeli su nam javiti. Za ostatak obitelji ne znamo. Moja supruga i djeca na početku rata preselili su se sa sjevera jer nam je kuća razrušena u ratu. Na jugu su živjeli u UN-ovoj školi. Viđali su trupla po cesti, sve je bilo razoreno, to su slike koje se ne zaboravljaju. Bilo je vrlo opasno kad su se evakuirali. Imali su 30 minuta vožnje do granice s Egiptom. Nisu vidjeli ni jedan auto na cesti, bilo ih je strah da neće uspjeti. Sve su to traume. Sin se ne želi odvojiti od mene, još je traumatiziran. Jedna se kći zna buditi i vrištati tijekom noći jer ima noćne more", rekao je Esame.

U Hrvatskoj je bio u ratu, no, kazao je, ovdje civili nisu pogibali u tolikom broju kao u Gazi gdje jedna bomba ubije do 300 ljudi.

"Sad mi je najvažnije vidjeti da su moja supruga i djeca živi i zdravi. Kćeri su imale velike nade da će završiti fakultet, a sad počinju novi život. U Vukovaru malo idu u šetnju, do dućana, dobili smo televizor od Crvenoga križa, od jednog prijatelja dobili smo peć na drva, pa se grijemo. Djeca su pametna, brzo uče, savladat će jezik", zaključio je Esame.

Od 7. listopada umrlo 13.300 Palestinaca

18.41 - Ministarstvo zdravstva Gaze pod Hamasom ažuriralo je svoje podatke o ukupnom broju ljudi koji su umrli od izbijanja rata. Tvrde da je od 7. listopada umrlo 13.300 Palestinaca, a ta brojka uključuje oko 5600 djece i 3550 žena, navodi se.

Brojke nisu neovisno provjerene.

Liječnici bez granica: 'Naša klinika se jutros našla pod vatrom'

18.39 - Liječnici bez granica kazali su kako je jutros napadnuta jedna od njihovih klinika u gradu Gazi.

"U gradu Gazi, naša klinika se jutros našla pod vatrom. Naši kolege su vidjeli da je srušen zid i da je dio zgrade progutala vatra, dok su se posvuda vodile teške borbe. Izraelski tenk viđen je na ulici", napisali su na X-u. "Četiri naša automobila su izgorjela. Peti automobil, parkiran preko puta, prelomljen je na dva dijela kao da ga je zgnječilo teško teretno vozilo ili tenk. Svi automobili i klinika jasno su označeni našim logom", dodali su.

IDF napao 'terorističku infrastrukturu' u Libanonu

14.13 - Izraelske obrambene snage tvrde da su pogodile "terorističku infrastrukturu" koja pripada Hezbolahu u Libanonu nakon što je militantna skupina pokušala ispaliti protutenkovski projektil na Izrael.

"Ranije danas, teroristička ćelija pokušala je lansirati protutenkovske projektile u području Marwahin u Libanonu. IDF je pogodio ćeliju", stoji u priopćenju na Telegramu.

Još 25 lansiranja i tri bespilotne letjelice identificirane su s druge strane granice, a neki od njih su presretnuti, dodaje se.

"Nema izvještaja o ozlijeđenima. IDF je pogodio izvore ispaljivanja", navodi se.

Jordanski princ stiže u Egipat kako bi nadgledao izgradnju poljske bolnice u Gazi

13.50 - Jordanski prijestolonasljednik princ al Hussein stigao je u Egipat kako bi nadgledao izgradnju poljske bolnice u Gazi. Materijali za izgradnju jordanskog objekta jutros su poslani iz Egipta preko graničnog prijelaza Rafah u opkoljeno palestinsko područje.

Jordan je rekao da će izgraditi bolnicu u Khan Younisu na jugu Gaze kako bi pomogao u zdravstvenoj krizi u tom području. Oko 40 kamiona prevezlo je opremu za izgradnju objekta u kojem će po završetku biti smješten 41 krevet.

Teške borbe oko bolnice u Gazi: Strahuje se da je više ljudi poginulo

11.45 - Strahuje se da je više ljudi poginulo nakon teških borbi oko bolnice u sjevernom pojasu Gaze. Granata je pogodila drugi kat indonezijske bolnice, gdje su se sklonile tisuće pacijenata i raseljenih osoba, prema ministarstvu zdravlja koje vodi Hamas. Rečeno je da je nekoliko ljudi ubijeno.

Marwan Abdallah, medicinski radnik u ustanovi, rekao je AP-u da su izraelski tenkovi djelovali na manje od 200 metara od bolnice, te da su se izraelski snajperisti mogli vidjeti na krovovima obližnjih zgrada. Dok je razgovarao preko telefona, u pozadini se čula pucnjava.

Gospodin Abdallah je rekao da je bolnica, koja je jedna od onih koje su bile prisiljene prekinuti rad zbog nestašice goriva, primila desetke mrtvih i ranjenih nakon zračnih napada i granatiranja tijekom noći. Rekao je da se medicinsko osoblje i raseljene osobe boje da će Izrael opsjedati bolnicu i prisiliti je na evakuaciju.

Izrael je tvrdio da Hamas koristi bolnice u razne vojne svrhe, poput postavljanja zapovjednih centara i skladištenja oružja, što militantna skupina niječe.

U bolnici na sjeveru Gaze okruženoj tenkovima ubijeno 12 Palestinaca

10.15 - Izraelski tenkovi raspoređeni su oko indonezijske bolnice na sjeveru Gaze, gdje je ubijeno 12 Palestinaca, a deseci su ranjeni, objavilo je ministarstvo zdravstva te enklave u ponedjeljak dok se borbe nastavljaju uz naznake o nadolazećem prekidu sukoba. Izraelska vojska nije odmah potvrdila izvješća iz bolnice Indonezija, a palestinska novinska agencija WAFA je rekla da je zgrada pogođena topničkom paljbom.

Bolnica Indonezija, otvorena 2016. sredstvima indonezijskih organizacija, prestala je s radom poput mnogih drugih zdravstvenih objekata u Gazi. No, glasnogovornik ministarstva Ašraf Al-Kidra je rekao da je u njoj otprilike 700 ljudi, uključujući medicinsko osoblje i ranjene. Na drugom kraju Pojasa Gaze, kojim upravlja palestinska islamistička organizacija Hamas, najmanje 14 Palestinaca je ubijeno u dvama izraelskim zračnim napadima na kuće u gradu Rafah, blizu granice s Egiptom, objavili su zdravstveni dužnosnici.

Izraelska vojska je izdala priopćenje s videosnimkom zračnih napada i vojnika koji idu od kuće do kuće, rekavši da je ubila trojicu Hamasovih zapovjednika i skupinu palestinskih boraca, no nije pružila točne lokacije. Unatoč nastavku borbi između Hamasovih militanata i izraelskih snaga, američki i izraelski dužnosnici su rekli da je dogovor o oslobađanju nekih talaca u palestinskoj enklavi sve bliže.

Dio humanitarne pomoći ulazi kroz prijelaz Rafah na granici s Egiptom, gdje se kasnije očekuje 40 kamiona s opremom za terensku bolnicu Emirati, ističe se u priopćenju granične službe Pojasa Gaze.

Izrael je obećao da će uništiti Hamas nakon divljanja te militantne skupine u Izraelu 7. listopada u kojem su njegovi borci, po izraelskim podacima, ubili 1200 ljudi i uzeli 240 talaca. Kako je sukob ušao u sedmi tjedan, vlasti u Pojasu Gaze kojim upravlja Hamas rekle su da je u stalnom izraelskom bombardiranju poginulo 13.000 Palestinaca, uključujući najmanje 5500 djece.

Izraelski tenkovi i vojnici su upali u Gazu krajem prošlog mjeseca i otada su zauzeli veća područja sjeverno, sjeverozapadno i istočno od grada Gaze, no Hamas i lokalni očevici tvrde da militanti vode gerilski rat u džepovima tijesnog, urbaniziranog sjevera, uključujući dijelova grada Gaze te izbjegličkih kampova Jabalia i Beach. Izraelski veleposlanik u Sjedinjenim Američkim Državama je u intervjuu za američku televiziju ABC rekao da se Izrael nada da će Hamas možda pustiti veći broj talaca "u narednim danima".

Svjedoci su zabilježili povremene teške borbe između Hamasovih militanata i izraelskih snaga koje pokušavaju napredovati prema Jabaliji, u kojoj živi 100.000 ljudi, a koja je prema Izraelu ključno vojno uporište.

Opetovano izraelsko bombardiranje Jabalije, mjesta sjeverno od grada Gaze koje je izraslo iz kampa za palestinske izbjeglice u izraelsko-arapskom ratu 1948., dovelo je do mnogobrojnih civilnih smrti, rekli su palestinski bolničari. Izraelska vojska je u nedjelju na društvenim mrežama i na arapskom jeziku pozvala stanovnike nekoliko četvrti u Jabaliji da pođu prema jugu "radi vlastite sigurnosti" i zbog toga je vojska rekla da će prestati vojno djelovati između 10 i 14 sati.

Nakon što je "stanka" prestala, 11 Palestinaca u Jabaliji ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na kuću, objavilo je ministarstvo zdravstva Gaze. Palestinci tvrde da izraelsko opetovano bombardiranje juga Gaze čini obećanja Izraela o sigurnosti apsurdnima. Ukupno su 64 izraelska vojnika poginula u sukobu, prema posljednjim podacima vojske.

Bivši izraelski veleposlanik: 'Hamas bi se sada trebao predati'

9.35 - Bivši izraelski veleposlanik u UN-u upozorio je Hamas da se preda prije nego još civila bude ubijeno. Danny Danon je rekao da Izrael "nije odlučio ući u Gazu", već je usredotočen na uništenje militantne skupine.

"Rat će završiti kada iskorijenimo Hamas, kako bi se oni mogli predati. Ako nas sada promatraju, trebali bi se predati prije nego bude još žrtava", rekao je.

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas tvrdi da je više od 12.000 ljudi - civila i militanata - ubijeno od napada 7. listopada.

Izrael je u više navrata rekao da aktivno pokušava izbjeći civilne žrtve i optužio je Hamas da koristi Palestince kao "ljudske štitove" - tvrdnju koju skupina poriče.

"Stvarno nam je stalo do žrtava među civilima. Stalo nam je do civila u Gazi više nego vodstvu Hamasa. Žalimo za svakim gubitkom života svakog civila", rekao je Danon.

Najmanje 10 ubijeno u zračnom napadu na indonezijsku bolnicu u Gazi

9.20 - Ravnatelj indonezijske bolnice u sjevernoj Gazi rekao je za BBC da je najmanje 10 ljudi ubijeno u izraelskom zračnom napadu.

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas kasnije je priopćilo da je 12 ljudi ubijeno.

Glasnogovornik ministarstva Ashraf al-Qudra izjavio je za novinsku agenciju AFP da su uz poginule i deseci ranjenih.

Turska prima više od 100 ljudi evakuiranih iz Gaze

9.12 - Više od 100 evakuiranih iz Gaze stići će u ponedjeljak u Tursku, uključujući desetke ljudi koji će tamo dobiti liječničku pomoć, rekli su Reutersu turski ministar zdravstva i izvor iz ministarstva vanjskih poslova.

Šezdeset i jedan pacijent, u pratnji od oko 49 rođaka, stigao je u Egipat iz Gaze u nedjelju navečer i trebao je odletjeti u Ankaru u ponedjeljak ujutro nakon što su proveli noć u bolnici, rekao je ministar zdravlja Fahrettin Koca.

Japanci: Izravno se obraćamo Hutima nakon otmice broda

8:30 - Japan je rekao da se "izravno obraća" jemenskim pobunjenicima Hutima nakon što su oteli brod u Crvenom moru kako bi se oslobodila japanska posada. Huti su se spustili iz helikoptera na teretni brod kojim su upravljali Japanci prije nego su uzeli 25-članu posadu za taoce, prema američkim i izraelskim dužnosnicima.

Brod je povezan s jednim od najbogatijih ljudi u Izraelu, a napad je uslijedio nakon što je militantna skupina obećala da će ciljati brodove povezane s tom zemljom. Japanski glavni tajnik kabineta Hirokazu Matsuno rekao je da vlada čini sve što može za "prijevremeno puštanje" broda i njegove posade.

"Dok komuniciramo s Izraelom, osim izravnog obraćanja Hutima, također pozivamo srodne zemlje poput Saudijske Arabije, Omana i Irana da snažno apeliraju na Hute da oslobode brodove i mornare što je prije moguće", rekao je.

Huti su dio regionalnog saveza koji je povezan s Iranom, a koji također uključuje Hamas i libanonski Hezbollah i okrivljuju Izrael za nestabilnost na Bliskom istoku.

Tri zapovjednika Hamasa ubijena

8.25 - Tri zapovjednika Hamasa ubijena su dok se kopnene operacije nastavljaju u Gazi, ustvrdile su Izraelske obrambene snage. Borbeni zrakoplovi pod vodstvom IDF-a i Izraelske uprave za vrijednosne papire ciljali su militante kao i "terorističku infrastrukturu" u regiji, navodi se u najnovijem ažuriranju. Vojnici su također pronašli "skladište oružja", koje je "napao" IDF-ov zrakoplov, dodaje se.

"Kopnene operacije u Pojasu Gaze se nastavljaju; IDF i ISA ubili su tri dodatna zapovjednika četa terorističke organizacije Hamas. Trupe IDF-a nastavljaju djelovati u Pojasu Gaze, usmjeravajući zrakoplove da napadaju teroriste, terorističku infrastrukturu i lociraju oružje i vojnu opremu", navodi IDF.

Nije navedeno koji je dio opkoljene palestinske enklave bio na meti napada.

Prijevremeno rođene bebe danas će biti prevezene u Egipat

8.00 - Ukupno 31 prijevremeno rođena beba sigurno je premještena iz glavne bolnice u Gazi u drugu na jugu tijekom vikenda, a danas će biti premještena u Egipat, rekli su zdravstveni dužnosnici. Mnoštvo drugih kritično ranjenih pacijenata ostaje blokirano u bolnici al Shifa, nekoliko dana nakon što su izraelske snage ušle u bolnicu, piše Sky News.

Sudbina novorođenčadi privukla je svjetsku pažnju nakon što su fotografije pokazale kako ih liječnici pokušavaju ugrijati i nekoliko njih stavljaju u jedan krevet. Nestanak struje zatvorio je inkubatore i drugu opremu, dok je nestalo hrane, vode i medicinskih potrepština dok su se izraelske snage borile s militantima Hamasa ispred bolnice.

Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je da su "vrlo bolesne" bebe evakuirane, zajedno sa šest zdravstvenih radnika i 10 članova obitelji osoblja. Rekao je da su prevezeni u bolnicu u gradu Rafah na jugu Gaze gdje im je pružena hitna pomoć. Dužnosnik UN-a rekao je da bebama prijete ozbiljne infekcije, a 11 ih je u kritičnom stanju.

Tim WHO-a koji je u subotu posjetio bolnicu rekao je da je 291 pacijent još uvijek tamo, uključujući bebe, pacijente s ozljedama s teško zaraženim ranama i druge s ozljedama kralježnice koji se ne mogu kretati.

Izrael je dugo tvrdio da Hamas koristi objekt u vojne svrhe - tvrdnja koju je militantna skupina negirala. Izraelske trupe, koje su smještene u bolnici i pretražuju njen teren danima, kažu da su pronašle puške, tunel i oružje.

Povjerenik UN-a za ljudska prava 'zgrožena užasnim događajima'

7:50 - Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava objavio je da je "zgrožen užasnim događajima u posljednjih 48 sati u Gazi". Čini se da je Volker Turk mislio na izraelske udare na izbjeglički kamp Jabalia u subotu, u kojima je također pogođena škola kojom upravlja UN, kažu dužnosnici u tom području.

"Ubojstva tolikih ljudi u školama koje su pretvorene u skloništa, usred bijega stotina iz bolnice Al-Shifa i tekućeg raseljavanja u južnoj Gazi, potpuno su u suprotnosti sa zaštitom civila koju zahtijeva međunarodno pravo", napisao je Turk na platformi X.

Izrael širi operaciju u Gazi

7.45 - Izraelska vojska rekla je da širi svoju operaciju u Pojasu Gaze, izvještava agencija France-Presse. Izrael je upozorio stanovnike najvećeg izbjegličkog kampa u Gazi, Jabalia, i obližnjeg obalnog kampa da se evakuiraju, nakon što je vojska u nedjelju rekla da "proširuje svoje operativne aktivnosti u dodatnim četvrtima" Gaze.

Zdravstveni dužnosnik Hamasa rekao je da je više od 80 ljudi ubijeno u dvostrukim napadima na Jabaliju u subotu, uključujući UN-ovu školu koja je pružala utočište raseljenim osobama.

Arapski i muslimanski ministri pozivaju na trenutni prekid vatre u Gazi

7.15 - Arapski i muslimanski ministri pozvali su u ponedjeljak na trenutni prekid vatre u Gazi, dok su njihova izaslanstva u posjeti Pekingu. Reuters izvještava da izaslanstvo, koje se treba sastati s dužnosnicima koji predstavljaju stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, također pojačava pritisak na zapad da odbaci izraelsko opravdanje svojih akcija protiv Palestinaca kao samoobranu.

Dužnosnici koji će se u ponedjeljak sastati s kineskim glavnim diplomatom Wang Yijem su iz Saudijske Arabije, Jordana, Egipta, Indonezije, Palestine i Organizacije za islamsku suradnju.

Izvanredni zajednički islamsko-arapski samit u Rijadu ovog mjeseca također je pozvao međunarodni kazneni sud da istraži "ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje Izrael čini" na palestinskim teritorijima. Saudijska Arabija nastojala je izvršiti pritisak na SAD i Izrael da prekinu neprijateljstva u Gazi, a prijestolonasljednik Mohammed bin Salman okupio je arapske i muslimanske vođe kako bi pojačao tu poruku.

Taoci su odvedeni u bolnicu al-Shifa na dan napada Hamasa

6.40 - Izraelska vojska objavila je snimke sigurnosnih kamera za koje kaže da pokazuju kako su taoci dovedeni u bolnicu al-Shifa u Gazi 7. listopada nakon što su ih oteli Hamasovci tijekom napada na južni Izrael, izvještava agencija France-Presse.

Prva snimka, na kojoj se vidi vremenska oznaka 10.53 sati 7. listopada, prikazuje čovjeka u kratkim hlačama i blijedoplavoj košulji kojeg pet muškaraca, od kojih su najmanje trojica naoružana, vuku kroz nešto što izgleda kao ulazni hodnik.

U drugoj snimci, nekoliko minuta kasnije u 10.55 sati, ozlijeđenog čovjeka u donjem rublju dovoze na kolicima sedmorica muškaraca, od kojih su najmanje četvorica naoružana, dok nekoliko muškaraca u plavim bolničkim odorama gleda.

"Ovdje možete vidjeti kako Hamas uzima taoca… odvode ga u bolnicu", kazao je vojni glasnogovornik Daniel Hagari navodeći da su taoci iz Nepala i Tajlanda.

Hamas opovrgnuo izraelske tvrdnje o zapovjednom centru ispod bolnice

6.37 - Visoki dužnosnik Hamasa odbacio je objavu IDF-a u kojoj navode da su pronašli tunel u bolnici al Shifa te da je to dokaz da je Hamas koristio i područje bolnice za svoje ciljeve.

Predstavnik Hamasa u Libanonu, Osama Hamdan, rekao je: "Oni su tvrdili da je ova bolnica zapovjedni centar, kontrola, administracija i dominacija, što je mnogo veće od običnog tunela. Gdje je to? Nema ništa od toga. Ne zato što smo to dobro sakrili, nego zato što je to istina o kojoj okupacija laže. Hoće li okupacija naći rupu ovdje ili ondje, ući u tunel ovdje ili ondje, to ne znači puno. Ne poričemo da se tuneli protežu duž cesta i ulica u Gazi stotinama kilometara. To nikada nismo skrivali."

Macron planira unajmiti zrakoplove za medicinske potrepštine za Gazu

6.35 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron planira unajmiti zrakoplov koji će prevoziti 10 tona medicinskih potrepština za Gazu. Macron je istaknuo da su letovi s više od 100 tona humanitarne pomoći već isporučeni u Egipat, koji graniči s Gazom. Novi let, napisao je na X, uključivat će "dvije mobilne medicinske jedinice za liječenje približno 500 teško ozlijeđenih osoba."

Francuska je spremna prevesti do 50 ozlijeđene ili bolesne djece u francuske bolnice. Macron je također rekao da oslobađanje taoca, uključujući osam francuskih državljana, ostaje prioritet, ali je naglasio potrebu za prekidom vatre između Izraela i militanata Hamasa.

Regionalni direktor WHO-a: Gaza je na rubu velikog širenja bolesti

6.35 - Regionalni direktor za hitne slučajeve Svjetske zdravstvene organizacije, Richard Brennan, rekao je za Sky News da bi Gaza mogla biti "na rubu velikog širenja bolesti". Uz 800.000 ljudi naguranih u prenapučenim školama i drugim "kolektivnim centrima", otkrivaju se kožne infekcije, uključujući šugu, zajedno sa žuticom i proljevom, rekao je Brennan.

Jemenski Houthu pobunjenici zarobili japanski brod u Crvenom moru

6.33 - Japanska vlada oštro je osudila otmicu japanskog teretnog broda u Crvenom moru od strane Houthi pobunjenika koje podržava Iran. Jemenska milicija tvrdila je da je brod izraelski, ali je glasnogovornik japanske vlade potvrdio da je brod prijevoznik automobila kojim upravlja Nippon Yusen.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu okrivio je Iran, koji podržava miliciju Hutija, za otmicu. Rekao je da ni brod ni posada nisu bili Izraelci i nazvao je to "iranskim napadom na međunarodni brod".

Houthi su ranije zaprijetili da će gađati bilo koji izraelski brod u njihovom dosegu kao odgovor na izraelsku osvetničku vojnu akciju u Pojasu Gaze nakon napada Hamasa 7. listopada.