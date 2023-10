U Pojasu Gaze nestalo struje, stanovnici zaglavljeni, prijelaz prema Egiptu zatvoren

Izrael potvrdio napad na libanonski teritorij, Hezbolah preuzeo odgovornost

Palestinski izaslanik u UN-u nazvao je izraelsko bombardiranje Gaze genocidom

Tijekom noći Izrael pogodio više od 200 ciljeva u Pojasu Gaze

U Izrael stigla pošiljka 'naprednog oružja' iz SAD-a

Egipat ne želi otvoriti granicu s Gazom

TIJEK DOGAĐAJA:

Video treniranja Hamasa

21.25 - Hamas je objavio video koji pokazuje kako su trenirali uništavanje barijera na granici Izraela i Gaze, što im je omogućilo da započnu masovni pokolj civila. Prikazuje članove inženjerijskog korpusa Qassami kako polažu eksploziv na žičane ograde i barijere, traže zaklon i dižu ih u zrak, piše Sky News. Ograda koja dijeli Pojas Gaze od Izraela probijena je na više mjesta u subotnjem napadu, što je omogućilo borcima da uđu i počnu pohod. Video također prikazuje pripadnike Hamasa u borbenoj opremi kako na leđima nose male metalne rampe i rasklapaju ih kako bi motori prešli preko srušenih ograda. Mnogi militanti koristili su motore tijekom napada, a jedan video koji je dosta dijeljen prikazuje mladu Izraelku kako je natjerana da sjedne na motocikl i odvezena. Hamas je također izgradio lažno izraelsko naselje u Gazi i vježbao napade, potvrdio je izvor blizak skupini novinskoj agenciji Reuters.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Videozapis obuke daje uvid u to koliko je planiranja uloženo u višestruki napad koji je dosad odnio više od 1200 izraelskih života. Više od 1000 Palestinaca također je ubijeno u napadima odmazde. Izvor iz Hamasa ispričao je da je nakon probijanja ograde taktika bila da buldožeri uđu kako bi povećali rupe, odnosno kako bi omogućili ulazak većih vozila. Dodao je kako mnogi koji su sudjelovali u obuci uopće nisu znali čemu ona služi jer je Hamas bio odlučan u tome da Izraelci ne saznaju za napad. Mnogi njihovi zapovjednici su također potvrdili kako nisu znali da će se napad dogoditi. Izraelske vlasti su priznale da su uhvaćene nespremne nakon što su bile uljuljkane u lažni osjećaj sigurnosti, misleći da Hamas ne planira nikakvu značajnu ofenzivu.

Izraelske snage ubile 27 Palestinaca na Zapadnoj obali

20.10 - Izraelske snage ubile su najmanje 27 Palestinaca u sukobima na okupiranoj Zapadnoj obali od subote kada je islamistički palestinski pokret iz Pojasa Gaze iznenada napao Izrael koji je tada Hamasu objavio rat i počeo bombardirati Gazu. Palestinske frakcije pozvale su stanovništvo na Palestinskim područjima da se pridruži borbi protiv izraelske okupacije te raste prijetnja od velike eskalacije. U srijedu su izraelske snage sigurnosti ubile tri Palestinca u selu Qusra blizu grada Nablusa na Zapadnoj obali, prenosi Reuters. Nakon Hamasovih napada izraelska vojska rekla je da opskrbljuje građane koji imaju dozvolu za nošenje oružja tisućama komada vatrenog oružja kako "bi ojačala obrambeni sustav" diljem zemlje. Pet maloljetnih osoba je među žrtvama od subote, rekao je palestinski dužnosnik. Više od 130 Palestinaca je ranjeno, mnogi u sukobima s vojskom diljem Zapadne obale. Kako raste neizvjesnost tko će naslijediti nepopularnog predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa, Hamas nastoji proširiti svoj utjecaj i na Zapadnu obalu, piše Reuters.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelska vojska rekla je da se priprema za eskalaciju na Zapadnoj obali i njezine su snage na visokom stupnju pripravnost te provode uhićenja i sprječavaju moguće napade. "Svatko tko se usudi provocirati nas u Judeji i Samariji suočit će se s golemom snagom", rekao je vojni glasnogovornik, kontraadmiral Daniel Hagari ranije ovaj tjedan rabeći biblijsko hebrejsko nazivlje za Zapadnu obalu. Kontrolne vojne točke još su zatvorene u srijedu, a ceste u nekoliko dijelova Zapadne obale blokirane što ograničava kretanje. Hamas neprestance poziva Palestince u Jeruzalemu i na Zapadnoj obali da se pridruže borbi protiv okupacije. Unatoč razmimoilaženju s Hamasom, Abasova stranka Fatah, koja dominira na Zapadnoj obali, objavila je da se Palestinci izvan Gaze također trebaju boriti protiv izraelske okupacije. Nasilje na Zapadnoj obali također raste uz povećane upade izraelske vojske na to područje tijekom ove godine i protunapade Palestinaca na izraelske mete. Ove godine do subote ubijeno je više od 220 Palestinaca i najmanje 29 ljudi u Izraelu, prema podacima UN-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pošto su stotine tisuća Palestinaca bile primorane napustiti svoje domove u ratu 1948. koji je slijedio nakon osnutka Izraela, Palestinci su nastojali osnovati svoju neovisnu državu na Zapadnoj obali, a koja bi obuhvaćala također Istočni Jeruzalem te Gazu. Taj plan danas se čini daljim nego ikad jer su izraelski doseljenici širili svoja naselja na palestinskim područjima i tako odsijecali komunikaciju među zajednicama, a posljedično zamrznuti su pregovori pod okriljem Sjedinjenih Država. Skupine za ljudska prava kažu da su izraelske vlasti sustavno ugnjetavale Palestince desetljećima provodeći politiku nalik apartheidu, a od 2007. uvele su i blokadu Gaze kada je na vlast u tom području došao Hamas.

'Rat svih ratova'

19.22 - "Moglo bi doći do krvavog sukoba, praktički rata svih ratova na Bliskom istoku koje smo do sada poznavali, a već sada ishod i broj poginulih nadilazi i ona najcrnija i najpesimističnija očekivanja", izvijestio je za HRT Petar Vlahov iz Tel Aviva. Vlahov je rekao kako je po njemu zabrinjavajuća informacija da su izraelske zračne snage tijekom dana gađale i granični prijelaz između pojasa Gaze i Egipta. "Dakle Izraelci ne žele niti da civili napuste ovaj prostor pojasa Gaze, da se među njima ne bi infiltrirali i Hamasovi teroristi. Izrael je jednostavno odlučio da svi pripadnici Hamasa i svi oni koji podržavaju Hamas kao terorističku organizaciju moraju skupo platiti ove zločine koje su počinili prošloga vikenda", istaknuo je. Izrael je gađan tijekom dana i s prostora Sirije i s prostora Libanona u kojem djeluje Hezbolah. Neki procjenjuju da Hezbolah više od 2500 projektila, što kratkog, što dugog dometa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael će možda voditi borbe na dva fronta?

18.59 - Izražena je zabrinutost da će Izrael biti prisiljen voditi rat na dva fronta ako libanonska militantna skupina odluči iskoristiti trenutnu situaciju u zemlji, piše Sky News. Hezbollah je priznao da je izvršio napade na Izrael, a u posljednjih sat vremena građani na sjeveru zemlje pozvani su da se sklone zbog "neprijateljskih zrakoplova" koji ulaze iz Libanona. Mark Regev, viši savjetnik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekao je za Sky News da je "već neko vrijeme zabrinut" da će Hezbollah "eskalirati situaciju". "Ne želimo vidjeti eskalaciju na sjeveru, ali ako nam se nametne rat na dva fronta, nećemo biti iznenađeni. Spremni smo, spremni smo i pobijedit ćemo", rekao je. "Nije lako, ali nijedan rat nikada nije lak. Planirali smo tu mogućnost... i možemo voditi, ako bude potrebno, rat na dvije fronte." Regev je rekao da zemlja želi izaći iz ovog sukoba s "drugačijom realnošću" i da Gaza "neće biti ista". "Ovaj rat će završiti pod našim uvjetima", dodao je, rekavši da će se rješenjem situacija u Gazi "radikalno promijeniti". Upitan hoće li Izrael ponovno okupirati to područje, g. Regev je odbio odgovoriti, rekavši našem voditelju Marku Austinu da neće komentirati vojnu taktiku.

Izraelcima dozvoljeno nošenje oružja

18.56 - Svaka osoba u južnom izraelskom gradu manjem od 4 km od Pojasa Gaze smjet će nositi oružje, rekao je krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti zemlje. Svim građanima Sderota bit će dopušteno nositi oružje kao odgovor na napade koje je pokrenuo Hamas, rekao je Itamr Ben-Givr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od subote je podneseno oko 10.600 novih zahtjeva za dozvolu za nošenje vatrenog oružja, priopćilo je ministarstvo nacionalne sigurnosti. "Od danas svaki stanovnik Sderota može dobiti dozvolu za nošenje oružja", rekao je g. Ben-Gvir, dodajući da će se promjena pravila proširiti na dodatne gradove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upozorenje Izraelcima

18.34 - Izraelcima je rečeno da ostanu kod kuće i zaključaju vrata zbog upozorenja na 'moguću infiltraciju', javlja Sky News. Izraelsko glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje. To dolazi nakon što su građani na sjeveru pozvani da se sklone nakon što je "neprijateljski zrakoplov" ušao iz Libanona.

Izrael je danas formirao vladu nacionalnog jedinstva dok napada Gazu kako bi iskorijenio Hamas i raspoređuje snage sjeverno od gusto naseljene palestinske enklave, gdje su militanti rekli da se još bore nakon svojeg prekograničnog napada. Premijer Benjamin Netanyahu pristao je formirati ratnu vladu s bivšim ministrom obrane i čelnikom centrističke oporbene stranke Bennyjem Gantzom i u potpunosti se usredotočiti na sukob, stoji u zajedničkom priopćenju s Gantzovom strankom.

Broj poginulih u Izraelu popeo se na 1200 s više od 2700 ranjenih, priopćila je izraelska vojska, u višesatnom divljanju militanata nakon što su u subotu probili graničnu ogradu koja okružuje Gazu. Brigade Al Kasam, vojno krilo Hamasa, priopćile su u srijedu da se još uvijek bore unutar Izraela. Izrael je rasporedio tenkove i oklopna vozila sjeverno od Gaze gdje se vode sukobi, ali nije komentirao tvrdnje Hamasa. U osvetničkim udarima na blokiranu enklavu ubijeno je 1.055 ljudi, a ranjeno 5.184, kažu palestinski dužnosnici. Ujedinjeni narodi rekli su da je među poginulima devetero djelatnika njihove agencije za izbjeglice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael je najavio brzu kaznu za najsmrtonosniji napad palestinskih militanata u njegovoj 75-godišnjoj povijesti, iza kojeg su ostala razbacana trupla na glazbenom festivalu i u kibucu. Vojska je priopćila da su deseci njezinih borbenih zrakoplova tijekom noći pogodili više od 200 ciljeva u četvrti grada Gaze za koje je rekla da ih je Hamas koristio za pokretanje svojih napada. Washington je rekao da razgovara s Izraelom i Egiptom o sigurnom prolazu za civile iz Gaze, kojoj je prekinuta opskrba strujom, vodom i hranom. Ujedinjeni narodi priopćili su da je više od 180.000 stanovnika Gaze ostalo bez krova nad glavom, a mnogi su u gomilama na ulicama ili u školama. Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je u izraelskim napadima uništeno više od 22.600 stambenih jedinica i 10 zdravstvenih ustanova te oštećeno 48 škola.

Vlahov se javio iz Izraela

15.55 - HRT-ova ekipa Petar Vlahov, Stjepan Kotarski i Stjepan Beti u Izraelu su te su se javili iz Aškelona gdje su svjedočili jednom od raketnih udara Hamasa. "Svjedočili smo jednom od raketnih udara Hamasa na Izrael, između Aškelona i Tel Aviva. Nekoliko raketa palo je u našoj blizini. Morali smo odmah izaći iz automobila i sačekati da prođe raketni udar", javio je za HRT Vlahov.

Putin komentirao eskalaciju nasilja između Izraela i Hamasa

15:10 - Ruski predsjednik Vladimir Putin komentirao je eskalaciju nasilja između Izraela i Hamasa, okrivljujući SAD za neuspjeh u pronalaženju rješenja. Reuters izvještava da je Putin rekao kako se sukob ne može riješiti bez rješavanja pitanja poput uspostave palestinske države. On je u srijedu optužio SAD da zaobilazi uspostavljeni proces rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba i da pokušava uzeti stvari u svoje ruke bez rješavanja temeljnih pitanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Dio zemalja koje Palestinci smatraju i uvijek su smatrali dijelom izvornih palestinskih zemalja Izrael je okupirao u različito vrijeme i na različite načine. Uglavnom, naravno, uz pomoć vojne sile", prenosi Tass Putinove riječi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ranije je Putinov tajnik za medije Dmitrij Peskov rekao novinarima "Održavamo naše kontakte sa stranama u sukobu", dodajući da Rusija "nastavlja pažljivo analizirati situaciju" i da "zadržava svoju poziciju zemlje koja ima potencijal sudjelovati u rješavanju problema".

Erdogan: bombardiranje Gaze je masakr

15:00 - Turski predsjednik Tayyip Erdogan ocijenio je u srijedu da je izraelska blokada i bombardiranje Gaze u znak odmazde za napad palestinske militantne skupine Hamas nesrazmjeran odgovor koji se svodi na "masakr". Uz ponudu Ankare za posredovanje, Erdogan i njegov ministar vanjskih poslova razgovarali su s regionalnim silama i Sjedinjenim Državama. Izraelski veleposlanik u Ankari rekao je da je prerano razgovarati o posredovanju.

"Otvoreno se protivimo ubijanju civila na izraelskom teritoriju. Isto tako, nikada ne možemo prihvatiti masakr bespomoćnih i nevinih u Gazi neselektivnim, stalnim bombardiranjem", rekao je Erdogan na okupljanju svoje stranke. Obraćajući se vladajućoj stranci u parlamentu, Erdogan je rekao da čak i rat ima "moral", ali da je eskalacija od vikenda to "vrlo ozbiljno" narušila.

"Sprečavanje ljudi da zadovolje svoje najosnovnije potrebe i bombardiranje kuća u kojima žive civili - ukratko, vođenje sukoba korištenjem svih vrsta sramotnih metoda - nije rat, to je masakr", rekao je, misleći na izraelsko isključenje struje i vode Gazi i uništavanje infrastrukture.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Turska, koja je u prošlosti podržavala Palestince i primala članove Hamasa, radi na popravljanju veza s Izraelom nakon godina neprijateljstva. Za razliku od Europske unije i SAD-a, Ankara ne smatra Hamas terorističkom organizacijom. Iako otvoreno ne okrivljuje Izrael, Turska je rekla da su borbe rezultat godina nepravde prema Palestincima i da je jedini put do mira formiranje suverene palestinske države uz rješenje s dvije države. Erdogan je u srijedu kritizirajući izraelske "nesrazmjerne" napade na Gazu pozvao svijet da "slijepo" ne stane na jednu stranu.

"Pozivamo zemlje u Americi, Europi i drugim regijama da zauzmu stav prema stranama koji je pošten, pravedan i utemeljen na humanitarnoj ravnoteži. Svatko bi se trebao suzdržati od djela koja će kazniti palestinski narod, poput blokiranja humanitarne pomoći", rekao je.

Irski premijer upozorio Izrael na posljedice 'neproporcionalnog odgovora'

14:49 - Irski premijer Leo Varadkar upozorio je izraelsku vladu da bi međunarodna solidarnost nakon Hamasova napada mogla "ispariti" ako njezin odgovor u Gazi bude neproporcionalan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stav Irske je vrlo jasan po ovom pitanju - Izrael je demokratska država, to je suverena država, to je država koja je međunarodno priznata, ima pravo postojati", rekao je. “Nažalost je okružena neprijateljima koji je žele zbrisati s lica zemlje i zato se mora braniti. Ali to mora učiniti na način koji je proporcionalan", istaknuo je. "I vrlo jasno kažemo izraelskoj vladi, premda postoji velika solidarnost SAD-a, europskih zemalja iza Izraela u ovom trenutku ta bi solidarnost mogla nestati, a mislim da će nestati, ako odgovor Izraela u Gazi bude nerazmjeran, osobito ako cilja civile", naglasio je irski premijer.

Broj ubijenih Palestinaca u izraelskim zračnim napadima na Pojas Gaze u srijedu je porastao na najmanje 1050.

"Jako se protivimo činjenici da je prekinuta civilna infrastruktura poput vode, struje, mislimo da je to vrlo pogrešan pristup", dodao je Varadkar.

Zašto Izrael još nije pokrenuo kopnenu ofenzivu?

Sigurnosni i obrambeni analitičar Michael Clarke, analizirao je za SkyNews trenutna ratna zbivanja u Izraelu i Pojasu Gaze. Clarke kaže da Izrael "sigurno" u svojim raketnim napadima gađa svoje mete, ali "možda liberalno tumači svoje mete", što znači da će civili vjerojatno biti ozlijeđeni.

"Izraelci ne napadaju namjerno civilne mete, ali ako misle da Hamas koristi civilne mete, sigurno će to učiniti", kaže Clarke.

U udarima su pogođeni veliki izbjeglički kampovi koji su često "mjesto za terorizam", kaže Clarke. Navodi da je Mohammed Deif, vojni vođa Hamasa u Gazi, rođen u izbjegličkom kampu, ali, naravno, i da su izbjeglički kampovi ispunjeni nedužnim ljudima. Čini se da je Izrael do sada ciljao oko 2600 mjesta, kaže Clarke, a to će biti samo intenzivnije.

Izrael još nije pokrenuo kopnenu ofenzivu, ali Clarke je "siguran da dolazi" jer je to jedina opcija koju izraelska vojska ima. Za organizaciju ovakvih ofenziva potrebno je vrijeme, a Izrael će i dalje pozivati ljude. Clarke kaže da je "prilično siguran da će ofenziva biti i morem i zrakom".

Smatra se da se oko 100 Izraelaca drži kao taoci u Pojasu Gaze. Clarke kaže da je to "briga" za Izrael, koji će pokušati "izvesti ofenzivu na takav način da spasi što više talaca".

"Siguran sam da ih ne mogu sve spasiti, ali dat će sve od sebe", kazao je.

"Kada se stvari odvijaju u Gazi, možete očekivati da će se svjetsko mnijenje okrenuti protiv Izraela", kaže Clarke. Bit će tvrdnji da je odgovor nesrazmjeran, kaže. Izrael će to uzeti u obzir,ali za sada "užas onoga što se dogodilo u subotu još uvijek odzvanja".

U Gazi je nestalo struje, stanovnici zaglavljeni

14:00 - Kao što se najavljivalo, u Pojasu Gaze je nestalo struje nakon što je jedina elektrana na tom području ostala bez goriva. Jutros je glasnogovornik energetskih tijela rekao da očekuje da će struje nestati oko 12 sati po britanskom vremenu.

Ovo se događa usred "potpune opsade" koju je nametnuo Izrael, u kojoj su hrana, voda i struja uskraćeni građanima Gaze izvana, javlja SkyNews.

Palestinci u pojasu trenutno su tamo zaglavljeni, a granični prijelazi prema Egiptu zatvoreni su. Više od 1.000 stanovnika je ubijeno kao rezultat izraelskih napada na tom području, a 260.000 je raseljeno.

SAD i saveznici upozoravaju Hezbolah

13:55 - Sjedinjene Države i njihovi saveznici upozorili su libanonsku militantnu skupinu Hezbolah protiv eskalacije sukoba u Izraelu, rekli su CNN-u više američkih dužnosnika i ljudi upućenih u rasprave. Visoki dužnosnici administracije u ovom trenutku ne vjeruju da će se Hezbolah pridružiti ratu Hamasa koji je na snazi protiv Izraela, a dužnosnici misle da upozorenja imaju utjecaja iako je došlo do određene eskalacije na granici.

SAD šalje poruku Hezbolahu da se drži podalje od sukoba kroz niz kanala, uključujući libanonsku vladu i predsjednika libanonskog parlamenta, Nabiha Berrija, saveznika Hezbolaha. Dužnosnici administracije na brifingu u Kongresu u nedjelju su Berrija spomenuli kao posrednika, prema osobi upoznatoj s brifingom. SAD se neće službeno angažirati s onim što je označeno kao teroristička skupina, tako da je Berri jedan prirodni kanal.

Francuska je također prenijela Hezbolahu, na zahtjev Izraela, da se moraju držati podalje od rata i da ne smiju dalje eskalirati ili će Izrael značajno odgovoriti, rekao je izvor upoznat s razgovorima. Ti su razgovori također bili usklađeni sa SAD-om, rekao je izvor.

"Zapadni saveznici koji imaju neformalne veze s Hezbolahom prenijeli su neke poruke", potvrdio je zapadni diplomat, dodajući da odgovor Hezbollaha ukazuje na "prethodnu volju Hezbollaha da za sada ne eskalira"

Hamas kaže da pokreće 'velike napade' na Ashkelon

13:50 - Oružano krilo Hamasa, brigade Al Qassam, kaže da izvodi "velike napade" na izraelski grad Ashkelon.

"Kao odgovor na kontinuirano raseljavanje civila, brigade Al Qassama lansiraju veliki raketni napad na okupirani Ashkelon", navodi se.

"Značajna šteta i ozljede kao rezultat nedavnog granatiranja Qassama okupiranog Ashkelona, kao odgovor na raseljavanje civila", stoji u naslovu.

Izraelske obrambene snage rekle su da su se u gradu oglasile sirene, ali nisu ponudile više detalja.

Von der Leyen: Napad Hamasa je 'teroristički čin' koji odražava 'drevno zlo'

13:45 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je napad koji je izveo Hamas protiv civila u Izraelu "teroristički čin" i odražava "drevno zlo".

"U zoru šabata, prošle subote, cijeli se svijet probudio u užasu. Stotine nevinih ljudi hladnokrvno je ubijeno", rekla je von der Leyen u srijedu na tjednom sastanku europskih povjerenika u Bruxellesu. Izraelski veleposlanik pri EU i NATO-u Haim Regev bio je pozvani gost na sastanku. Teroristi Hamasa ubijali su žene i djecu u njihovim domovima, rekla je.

"Ovi nevini ubijeni su iz jednog jedinog razloga. Zato što su bili Židovi i živjeli u državi Izrael. To je drevno zlo, koje nas podsjeća na najmračniju prošlost i sve nas šokira do srži", rekla je, naglasivši da " moramo biti jasni u definiranju ove vrste užasa. To je terorizam. I to je ratni čin."

U Francuskoj prijavljeni deseci antisemitskih djela nakon Hamasova napada

13:32 - Francuska policija uhitila je više od 20 osoba zbog desetaka antisemitskih djela izvedenih od subote, uključujući maltretiranje židovske djece od njihovih školskih kolega, priopćila je vlada u srijedu. Francuska je dom jedne od najvećih europskih muslimanskih i židovskih populacija i sukobi na Bliskom istoku mogu potaknuti napetosti u zemlji. Ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin rekao je da vlada namjerava spriječiti napetosti pojačanom policijskom zaštitom židovskih mjesta, uključujući škole i sinagoge.

"Važno je da svi Francuzi židovske vjere znaju da su zaštićeni", rekao je Darmanin kad su on i ministar obrazovanja Gabriel Attal posjetili židovsku školu u blizini Pariza. Oko 10.000 policajaca štiti 500 lokacija, rekao je Darmanin. Attal je rekao da su se učenici židovske vjere suočavali s problemima u svojim školama, uključujući učenika u široj pariškoj regiji kojeg su napali njegovi kolege i poderali mu majicu. Svi takvi incidenti bit će proslijeđeni pravosudnim tijelima, rekao je. U Britaniji su se izvješća o antisemitskim incidentima utrostručila od vikenda u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, objavila je u utorak židovska dobrotvorna organizacija.

Britanski ministar vanjskih poslova stigao je u Izrael

13:29 - James Cleverly je u srijedu poslijepodne stigao u Izrael, gdje će se sastati s preživjelima u napadima. Ministar vanjskih poslova također će se sastati s višim izraelskim čelnicima kako bi iznio podršku Ujedinjenog Kraljevstva pravu Izraela da se brani, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

U izraelskim zračnim napadima ubijeno 9 radnika UN-a

12:50 - UNRWA, koji je pri UN-u odgovoran za Palestince i djeluje u Pojasu Gaze, objavio je da je u izraelskim napadima na Pojas Gaze smrtno stradalo devet UN-ovih radnika.

Upozorenje Palestincima: 'Bježite od Hamasovaca, u opasnosti ste'

12:38 - "Palestinski civili koji ostanu u blizini militanata iz Hamasa i njihovih sjedišta, u opasnosti su", poručio je bivši izraelski veleposlanik u UN-u Danny Danon.

On je za Sky News rekao kako namjera Izraela nije nauditi civilima. Optužio je Hamas da koristi civile kao živi štit.

"Pozivamo stanovništvo u Gazi da se iseli. Bježite od stožera Hamasa, bježite od militanata Hamasa. Ne želimo povrijediti nijednog civila, ali ako ostanete u blizini tih barbarskih terorista, u opasnosti ste", poručio je.

Zašto Egipat ne želi otvoriti granicu s Gazom i primiti izbjeglice?

11:53 - Jedno od najčešćih pitanja ovih dana je zašto Egipat neće otvoriti svoju sjevernu granicu s Pojasom Gaze i pustiti palestinske izbjeglice unutra.

"Prilaz Rafah u Egipat je zatvoren i Izraelci ga vjerojatno žele zadržati zatvorenim", kaže vojni analitičar Michael Clarke za SkyNews, objašnjavajući da Izrael tako želi spriječiti bijeg militanata Hamasa.

“Egipćani ga apsolutno ne žele otvoriti jer ne žele vlastiti problem izbjeglica. Oni ne žele da se još jedna Gaza razvija na Sinajskom [poluotoku]. To je predloženo - 'zašto ne preselimo Gazance na Sinaj?' Ne, Egipćani kažu, apsolutno ne", kaže Clarke.

Čak 60 posto ranjenih u Pojasu Gaze su žene i djeca

11:37 - U najnovijem ažuriranju Ministarstva zdravstva Gaze, potvrđeno je da je više od 1.000 Palestinaca ubijeno u izraelskim osvetničkim napadima od subotnjeg upada Hamasa. Ubijeno je 1055 ljudi, a još 5.184 ozlijeđeno u danonoćnim udarima Izraela, navodi se.

Palestinsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da gotovo dvije trećine ranjenih u Pojasu Gaze čine žene i djeca.

"Svi bolnički kreveti su potrošeni – lijekovi i medicinski potrošni materijal su na izmaku", stoji u priopćenju.

Ministarstvo zdravstva zabilježilo je 5000 ozljeda, a najnovije ažurirane informacije sugeriraju da su među njima više od 3000 žene i djeca.

Više od 260.000 ljudi je raseljeno, prema podacima UN-a.

Papa Franjo 'jako zabrinut' zbog opsade Gaze

11:30 - Papa Franjo u srijedu je pozvao islamističku skupinu Hamas da oslobodi sve taoce koje je uzela u napadu na Izrael tijekom vikenda i rekao je da Izrael ima pravo na obranu, izražavajući istovremeno zabrinutost zbog "potpune" izraelske opsade nametnute Gazi.

"Nastavljam pratiti, s boli i strepnjom, što se događa u Izraelu i Palestini. Toliko ljudi je ubijeno, a drugi ranjeni. Molim za one obitelji kojima se blagdan pretvorio u dan žalosti i tražim da se taoce odmah oslobodi", rekao je.

Izrael procjenjuje da Hamas drži između 100 i 150 ljudi koje je oteo u subotu iz područja na jugu Izraela.

"Pravo je onih koji su napadnuti da se brane, ali sam jako zabrinut zbog potpune opsade u kojoj žive Palestinci u Gazi, gdje je također bilo mnogo nevinih žrtava", istaknuo je Papa, referirajući se na izraelski odgovor na napad Hamasa.

Broj ljudi ubijenih u Izraelu u napadima Hamasa koji su započeli u subotu sada se popeo na najmanje 1200, a više od 2700 ljudi je ozlijeđeno. Prema ministarstvu zdravstva u Gazi, poginulo je najmanje 950 ljudi u Pojasu Gaze od posljedica protunapada izraelskih zračnih snaga, a 5000 ih je ranjeno. I tijekom noći na srijedu Izrael je nastavio s napadima na Gazu.

Papina izjava o izraelskom pravu na obranu uslijedila je nakon komentara da su mu ranije poruke bile preslabe.

Izraelski veleposlanik pri Vatikanu Raphael Schutz kazao je Reutersu na marginama konferencije u Rimu u ponedjeljak: "Razumijem da Vatikan želi mir. Svi mi želimo mir. Ali želio bih čuti snažnije riječi o izraelskom pravu da se brani".

"Bliski istok ne treba rat nego mir, mir izgrađen na pravdi, dijalogu i hrabrosti za bratstvo", dodao je Franjo.

Sirene upozoravaju na moguće zračne prijetnje iz Libanona ili Sirije

11:06 - Sirene se oglašavaju u sjevernom Izraelu, prema podacima Izraelskih obrambenih snaga (IDF). Vojska upozorava na potencijalnu zračnu prijetnju iz Sirije i Libanona u blizini granica. Ranije je militantna skupina Hezbolah izvršila udare na sjeveru Izraela te preuzela odgovornost za napad.

IDF napao sveučilište u Gazi

11:00 - Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da su pogodile Islamsko sveučilište u Gazi - tvrdeći da se ono "koristi kao Hamasov kamp za obuku vojnih obavještajnih operativaca".

"Nedavno su borbeni zrakoplovi IDF-a napali važno operativno i vojno središte terorističke organizacije Hamas u Pojasu Gaze - Islamsko sveučilište", navodi se u najnovijem izvješću IDF-a. Rečeno je da se kampus također koristio za razvoj i proizvodnju oružja, a održavale su se konferencije kako bi se prikupila sredstva za njegove aktivnosti. "Sveučilište je održavalo bliske veze s višim vodstvom Hamasa."

Izraelska vojska obećala je snažan odgovor na napade Hamasa i već baca tisuće bombi na Pojas Gaze. Zapovjednik Zračnih snaga IDF-a brigadni general Omer Tishler rekao je da se bombe bacaju "24 sata na dan… bez razlike između dana i noći".

Zračne udare IDF-a uništavaju četvrti Gaze, gdje Izrael tvrdi da su se skrivali članovi Hamasa.

Situacija u Gazi

10:54 - Sinoć je došlo do vrlo opasne eskalacije u sjevernom dijelu Gaze. Četvrti su uništene pod stotinama zračnih napada, a ubijeno je više od 50 ljudi, većinom civila, javljaju lokalne vlasti.

UN pokušava smjestiti 200.000 raseljenih osoba, što je oko 10 posto stanovništva u Pojasu Gaze. Ljudi su bez struje, vode i hrane. Čekaju u redovima u pekarama gdje dobivaju male količine hrane. Banke daju male količine novca, a benzinske postaje male količine goriva.

Ministar zdravlja rekao je da će za 24 sata svi medicinski centri i bolnice ostati bez lijekova. Jedina elektrana u Gazi - jedini tamošnji izvor električne energije - ostat će bez goriva za oko 12 sati, izvijestio je BBC prije sad vremena, a sada javlja kako su saznali da bi taj rok mogao biti znatno skraćen. Šef Energetske uprave Gaze, Jalal Ismail, kaže da će potpuno prestati s radom danas u 14 sati po lokalnom vremenu (13 sati po Hrvatskom).

Izrael na granicu s Gazom rasporedio 3000 rezervista: 'Borbe će se intenzivirati'

10:45 - IDF (Izraelske obrambene snage) je obnovio barijeru oko Gaze. Poslali su "pješaštvo, oklopne vojnike, topnički korpus" i 300.000 rezervista, blizu granice s Gazom

Oni "blizu Pojasa Gaze se spremaju izvršiti misiju koju nam je dala izraelska vlada - a to je osigurati da Hamas na kraju ovog rata neće imati nikakve vojne sposobnosti kojima bi mogao ugroziti ili ubiti izraelske civile", kazao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus.

Broj poginulih u Izraelu popeo se na 1200 - ogromna većina su njih civili, a više od 2700 ljudi je ranjeno. Conricus kaže da se otkrivaju "neopisivi zločini", uključujući i kibuc Kfar Aza. Nazvao je to "scenom iz apokaliptičnog filma ili nekog povezanim sa zombijima."

IDF trenutno napada Hamasove vojne lokacije iz zraka - Hamas smješta svoje vojne baze u neke civilne zgrade, tvrdi Conricus. Također kaže kako su rakete ispaljene iz Sirije na Izrael, ali nije poznato tko stoji iza napada. I Hezbollah je ispalio projektile iz Libanona, a Izrael je uzvratio. Borbe će se intenzivirati, a prizore iz Gaze "bit će sve teže razumjeti i nositi se s njima" u nadolazećim danima, kaže.

Hezbolah preuzeo odgovornost za raketni napad iz Libanona

10:45 - Militantna skupina Hezbollah preuzela je odgovornost za raketni napad na izraelski teritorij jutros iz Libanona. Hezbolah je izvijestio da je ispalio precizne projektile kao odgovor na izraelske napade u kojima su ranije ovog tjedna poginula tri njegova lvoca.

Ovo je sada unakrsna vatra -kao i prije kratkog vremena, Izraelske obrambene snage (IDF) potvrdile su da napadaju libanonski teritorij kao odgovor na ono za što su mislili da je "protutenkovsko oružje" preko granice.

U priopćenju Hezbolah kaže da djeluje u znak solidarnost s ofenzivom palestinskog Hamasa na Izrael. Njegova je operacija odgovor na "cionističku agresiju" od ponedjeljka koja je uzrokovala smrt trojice militanata Hezbolaha u izraelskom bombardiranju.

Po libanonskoj nacionalnoj agenciji za informiranje, izraelsko topništvo uz potporu dronova bombardiralo je okolicu nekoliko pograničnih sela u Libanonu, među kojima Dhayru i Yarin. Stanovnici južnog libanonskog grada Rmeisha rekli su da je izraelsko granatiranje pogodilo njihov grad, a sigurnosni izvor rekao je Reutersu da su izraelske topničke granate gađale područje Dhayre. Lokalna libanonska televizijska postaja al-Jadeed emitirala je slike oblaka bijelog dima koji izbijaju iz šumovitog područja u blizini domova i poljoprivrednog zemljišta u Dhayri.

U Pojasu Gaze 112.000 obitelji ovoga tjedna nije moglo dobiti hranu

10:38 - Više od milijun ljudi u Gazi već se prije sukoba oslanjalo na pomoć UNRWA-e u hrani, kaže Juliette Touma, direktorica komunikacija Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

"To vam pokazuje razinu ovisnosti o našim sustavima i našim operacijama na terenu", rekla je. "Šezdeset posto ljudi živi u siromaštvu. Razina nezaposlenosti naglo je porasla u posljednjih nekoliko godina, osobito među mladima."

Ove godine, prije trenutnih neprijateljstava, nesigurnost u hrani već se pogoršavala s velikim porastom broja ljudi koji su primali pakete hrane i koji su se oslanjali na posuđivanje od prijatelja i rodbine, s otprilike polovice u 2021. na gotovo tri četvrtine u 2023. UN-ov program pomoći u hrani sada je na čekanju zbog trenutnih događaja, a izvješćuju da 112.000 obitelji (gotovo pola milijuna ljudi - ili četvrtina stanovništva) nije mogla dobiti svoje obroke hrane ovoga tjedna.

Izraelska policija ubila dva Palestinca u Jeruzalemu

10:15 - Granična policija ubila je dvojicu Palestinaca u istočnom Jeruzalemu, priopćile su policijske snage. Dvije ubijene osobe bacale su kamenje i vatromet na policajce, priopćila je izraelska granična policija. Pogođen je jedan policajac. U priopćenju je granična policija rekla da su se smrtni slučajevi dogodili u utorak navečer u anektiranom području.

"Kao odgovor na prijetnju njihovim životima, granični policajci su pucali na dvojicu napadača" za koje je kasnije potvrđeno da su mrtvi, priopćila je policija.

IDF potvrđuje da napada libanonski teritorij

10:10 - Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da trenutno izvode udare unutar libanonskog teritorija.

"Kao odgovor na protutenkovske projektile koji su nedavno ispaljeni na vojnike IDF-a, IDF trenutačno napada libanonski teritorij", navodi se u ažuriranoj verziji.

Napad s libanonskog teritorija navodno je izvršen u blizini izraelskog grada Arab al Aramshe, nasuprot libanonskog sela Dhayra. Izrael nije iznio detalje o tome tko bi mogao biti odgovoran niti je li bilo žrtava na obje strane.

Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su za Sky News da ne mogu potvrditi izvješća da su militanti Hamasa u Kfar Azi odrubili glave 40 beba. Potvrđeno je da su djeca ubijena u kibucu, ali tvrdnje o odrubljivanju glava za sada ostaju nepotvrđene.

Izrael izvijestio o unakrsnoj vatri iz Libanona

10:05 - Izraelska vojska je tvrdila da je jedan od njenih sjevernih položaja u srijedu napadnut protutenkovskom vatrom iz Libanona. Napad se navodno dogodio u blizini izraelskog grada Arab al Aramshe, nasuprot libanonskog sela Dhayra.

Izrael nije iznio detalje o tome tko bi mogao biti odgovoran niti ima li žrtava. Stanovnici južnog Libanona rekli su da izraelsko topništvo granatira područje.

Jedina elektrana u Gazi ima goriva za 'najviše 12 sati'

9:00 - Jedina elektrana u Pojasu Gaze i jedini trenutni opskrbljivač električnom energijom ostat će bez goriva za 10 do 12 sati, rekao je predsjednik Palestinske energetske uprave. Thafer Melhem je to komentirao radiju Glas Palestine usred "potpune opsade" koju provodi Izrael, koji nastoji ograničiti struju, hranu i vodu na cijeli Pojas Gaze.

Bolnički uvjeti u Gazi 'postaju stvarno loši'

8:50 - Bolnički uvjeti u Gazi "postaju jako loši", rekao je za Sky News kirurg iz Liverpoola koji je trenutno u Gazi.

Dr. Abdel Hammad, koji je bio u Gazi kako bi izvršio transplantaciju bubrega kada se dogodio napad Hamasa, rekao je da je "zabrinut da će stvari postati teže u narednim danima" jer su zalihe smanjene.

"Stvari su vrlo teške i ljudi su zabrinuti za svoju sigurnost", rekao je. "Pretpostavljam da smo na najsigurnijem mjestu u Gazi, ali ipak je zastrašujuće kada se dogode ovi zračni napadi", dodao je.

Kirurg je također rekao da su bolnički uvjeti u Gazi "postali stvarno loši". "Sada su preplavljeni brojkama koje imaju", dodao je.

Izrael gađa područje oko džamije Al-Furqan: 'To je leglo terorizma'

8:48 - Izraelske zračne snage nastavile su tijekom noći na srijedu napade na Pojas Gaze nakon onih koje je izvela tijekom vikenda islamistička skupina Hamas. Deseci borbenih zrakoplova napali su više od 200 ciljeva u području Al-Furqan, priopćile su Izraelske obrambene snage (IDF) rano u srijedu ujutro. Bio je to treći put u 24 sata da su u Pojasu Gaze izvedeni napadi velikih razmjera, a ukupno je pogođeno više od 450 ciljeva. Izraelska vojska je rekla da Hamas koristi Al-Furqan, u sjevernom dijelu Pojasa Gaze, kao teroristički centar. Izrael smatra da je to područje baza za brojne terorističke napade koji su izvedeni protiv Izraela.

Vojska je također objavila da su borbeni zrakoplovi tijekom noći uništili Hamasove "napredne sustave za otkrivanje" koji su korišteni za uočavanje vojnih zrakoplova. U bombardiranju je pogođeno i skladište oružja i zapovjednički centar Islamskog džihada, dodala je vojska. Broj ljudi ubijenih u Izraelu u napadima Hamasa koji su započeli u subotu sada se popeo na najmanje 1200, rekao je glasnogovornik IDF-a Jonathan Conricus u najnovijim informacijama o situaciji u srijedu ujutro.

"Velika većina" poginulih bili su civili, rekao je Conricus, okarakteriziravši broj kao "nevjerojatan" i "nezamisliv".

Više od 2700 ljudi je ozlijeđeno. "Nažalost, nešto mi govori da ove brojke nisu konačne", dodao je glasnogovornik.

Dužnosnik Hamasa u srijedu je kazao da je tijekom noći poginulo najmanje 30 ljudi u izraelskim napadima, a više stotina je ranjeno.

Dosad ubijeno 950 Palestinaca, 5.000 ranjeno

8:43 - Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je najnoviji potvrđeni broj ubijenih u izraelskim osvetničkim napadima. Od subote do jutros u 7.25 sati zabilježeno je 950 ubijenih Palestinaca i 5000 ranjenih. A prema ažuriranoj informaciji Ujedinjenih naroda, zbog sukoba je raseljeno 263.934 ljudi iz Gaze.

"Očekuje se da će ovaj broj i dalje rasti", stoji u priopćenju palestinskog ministarstva zdravstva.

SAD poslao Izraelu napredno oružje

7:40 - Izraelsko ministarstvo obrane priopćilo je da je od SAD-a primilo pošiljku "naprednog oružja". Objavivši snimku koja prikazuje istovar tereta iz zrakoplova, ministarstvo navodi da je ova "početna pošiljka nabavljena i dovezena u u Izrael zahvaljujući Misiji za nabavu SAD-a i izraelskoj Jedinici za međunarodni transport".

"Oni su koordinirali i osiguravali ovaj transport naoružanja iz SAD-a", kažu.

Predsjednik Joe Biden rekao je da će njegova administracija "naglo povećati" zalihe u Izrael, ali nije dao ikakve pojedinosti o tome koju vrstu oružja SAD šalje.

Izraelska vojska noćas pogodila više od 200 ciljeva u Gazi

7:32 - Izraelska vojska je tijekom noći pogodila više od 200 ciljeva u Gazi, izvijestila je novinska agencija DPA pozivajući se na priopćenje vojske. Izrael napada Pojas Gaze u znak odmazde za masakre koje su tijekom vikenda počinili palestinski militanti na njegovom teritoriju. U izraelskim napadima borbenim zrakoplovima gađano je područje oko džamije Al-Furqan, koju Izrael naziva "leglom terora". U posljednja 24 sata, izraelska vojska je rekla da je tamo pogodila 450 meta.

Palestinski izaslanik u UN-u: Izraelsko bombardiranje je genocid

7:24 - Palestinski izaslanik u Ujedinjenim narodima nazvao je u utorak genocidom izraelsko bombardiranje Gaze i nametanje potpune opsade palestinske enklave pod kontrolom Hamasa.

Militanti Hamasa izveli su u subotu svoj najsmrtonosniji napad u povijesti Izraela, kada su naoružani napadači divljali po izraelskim gradovima, ubivši više od 1000 ljudi i odvodeći desetke talaca u Gazu. Izrael je uzvratio zračnim udarima na Gazu koji su sravnili cijele četvrti dok se priprema za moguću kopnenu ofenzivu.

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant izazvao je međunarodnu osudu najavivši u ponedjeljak "potpunu blokadu" kako bi se spriječio dovoz hrane i goriva u Gazu, dom za 2,3 milijuna ljudi. Gallant je rekao da se Izrael bori protiv "zvjerskih ljudi".

"Takva očigledna dehumanizacija i pokušaji da se narod bombardira, da se koristi izgladnjivanje kao metoda ratovanja i da se iskorijeni njihova nacionalna egzistencija - nisu ništa manje nego genocidni", napisao je palestinski izaslanik u UN-u Riyad Mansour u pismu Vijeću sigurnosti UN-a, objavio je Reuters.

"Ova djela predstavljaju ratne zločine", napisao je.

Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan rekao je u utorak kako on razumije da "koncept opsade nije nešto čemu će zapravo težiti izraelska vlada", dodajući da Washington razgovara s izraelskom vladom "o njihovim postupcima u u tom pogledu."

Sullivan je također rekao da su američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak razgovarali o "razlici između pune odgovornosti koju snose Hamasovi teroristi i nedužnih civila".

Izraelski veleposlanik pri UN-u Gilad Erdan u nedjelju je optužio Hamas za ratne zločine i rekao da je vrijeme da se "zbriše Hamasova teroristička infrastruktura", dok se 15-člano Vijeće sigurnosti UN-a sastalo iza zatvorenih vrata o sukobu.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres u ponedjeljak je rekao da je "duboko potresen" izraelskom objavom potpune opsade Gaze.

"Humanitarna situacija u Gazi bila je izuzetno teška prije ovih neprijateljstava, a sada će se samo eksponencijalno pogoršati", rekao je Guterres.