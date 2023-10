Izrael napao područja tri bolnice u blizini Gaze

Ravnatelj bolnice u Gazi: Ova medicinska ustanova je na rubu "prave katastrofe"

U Gazi ubijeno skoro 5000 Palestinaca, ali i preko 1400 Izraelaca

TIJEK DOGAĐAJA:

Gaza: Broj ubijenih Palestinaca premašio je 5000

14:00 - Ministarstvo zdravstva u Gazi koje vodi Hamas kaže da je 436 Palestinaca, uključujući 182 djece, ubijeno u izraelskim napadima na Gazu u posljednja 24 sata.

Navode da je ukupan broj ubijenih od početka sukoba sada iznosi 5087, a još 15.273 je ozlijeđenih. Ove brojke nisu neovisno provjerene.

IDF: Hamasovci su imali upute kako ubiti i koliko ubiti. Provjerava se dio s kemijskim oružjem

13:55 - Izraelska vojska traži dokaze o tome jesu li militanti Hamasa imali materijale za izradu kemijskog oružja kada su 7. listopada upali u južni Izrael. To je došlo nakon što je izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao u intervjuu za Sky News da su borci nosili upute o tome kako napraviti oružje. Izraelske snage otkrile su priručnik na tijelu mrtvoj borca u kibucu Be'eri.

"O sposobnostima o kojima pitate, kemikalijama... još uvijek tražimo dokaze o tome jesu li ih imali ili ne. Ali naredbe su postojale, kao što je naš predsjednik Herzog jučer spomenuo, postojale su naredbe kako ubiti, koliko ubiti, koliko uzeti kao taoce", rekao je IDF-ov general-bojnik Michael Edelsteinu tijekom brifinga za novinare.

Izrael: Uhitili smo 37 članova Hamasa na Zapadnoj obali

12:40 - Izraelske obrambene snage tvrde da je uhićeno oko 800 traženih Palestinaca na Zapadnoj obali, a među njima je više od 500 povezanih s Hamasom od napada na Izrael 7. listopada. 37 pripadnika Hamasa je privedeno tijekom noći.

Izraelski tenkovi i pješadija noćas upali u pojas Gaze

12:15 - Izraelska vojska objavila je u ponedjeljak da su njezine kopnene snage u noći na ponedjeljak izvele ograničene upade u Pojas Gaze. Izraelske zračne snage napadaju točke gdje se palestinski militantni okupljaju u očekivanju invazije.

Palestinska skupina Hamas jučer je objavila da su se njezini borci sukobili s oklopnim snagama koje su infiltrirale južni dio Gaze, pritom uništivši dio izraelske vojne opreme. Izrael nije govorio o gubicima.

U televizijskom obraćanju o posljednjem vojnom djelovanju glavni glasnogovornik izraelske vojske Daniel Hagari rekao je i kako je sada potvrđeno da su u Pojasu Gaze 222 taoca odvedena iz Izraela 7. listopada.

"Tijekom noći bilo je upada tenkova i pješadije", a njihov cilj je "ubiti ekipe terorista koji se pripremaju za našu iduću fazu u ratu", kazao je Hagari, govoreći o operacijama "duboko" u Gazi. "Tim upadima se u obavještajnom smislu locira i traži što nam može pomoći u pronalasku taoca", dodao je. Hagari tvrdi da se takvim operacijama pomaže i u shvaćanju "gdje se teroristi okupljaju i organiziraju u očekivanju iduće faze rata". "Naš cilj je eliminirati takve prijetnje", poručio je.

Naglasio je da se vojna pripremljenost poboljšava i "cijelo vrijeme" osnažuje. Al-Kasam brigade, oružano krilo Hamasa, priopćile su pak da su se njihovi vojnici u nedjelju na jugu Pojasa sukobili s oklopnim snagama, tvrdeći da su uništena dva buldožera i tenk prije no što su napadači bili primorani povući se.

'Sinoć je to bio horor film. Krv i mrtva tijela posvuda'

12.01 - U bolnici Al-Shifa u gradu Gazi, medicinsko osoblje prisiljeno je improvizirati zbog nedostatka zaliha dok se bore za liječenje stotina ozlijeđenih koji svakodnevno pristižu. "Sinoć je to bio horor film. Krv i mrtva tijela posvuda", kazao je Naseralldin Abutaha koji radi u bolnici za NBC News.

Bez najosnovnije opreme u bolnicama u Gazi, Abutaha je rekao da bi ponekad osoblje bilo prisiljeno koristiti košulje kao podveze. Čak ni voda nije bila dostupna, otkrio je pa dodao: "Kunem se da sam jednom upotrijebio Colu da operem posjekotinu."

"Osjećam da sam mrtav iznutra iako nisam umro. Ne mogu više plakati", objasnio je Abutaha pa kazao da je u smjeni od 12 sati svakodnevno pregledavao čak 200 pacijenata.

Hamas: 'Borci su se sukobili s infiltriranim snagama i prisilili ih na povlačenje'

11.55 - Iz Hamasa su javili da su se neki od njihovih boraca sukobili s izraelskim snagama koje su se infiltrirale u Gazu i uništile dio njihove opreme istočno od Khan Younisa, na jugu Gaze. Izrael je ranije potvrdio da je izvodio "ograničene" kopnene napade u regiji.

"Borci su se sukobili s infiltriranim snagama, uništili dva buldožera i tenk i prisilili snage na povlačenje prije nego što su se sigurno vratile u bazu", stoji u priopćenju Hamasa, a Izrael nije odmah odgovorio na tvrdnju.

Borrell pozvao na humanitarnu stanku u sukobu između Izraela i Hamasa

10.32 - Visoki predstavnik za vanjsku politiku Europske unije Josep Borrell priključio se u ponedjeljak pozivima na humanitarnu stanku u sukobu između Izraela i palestinskih militanata Hamasa kako bi se dopremilo više pomoći u Gazu. "Sada je najvažnije da humanitarna pomoć uđe u Gazu", rekao je Borrell novinarima nakon dolaska na sastanak ministara vanjskih poslova EU-a u Luksemburgu.

Borrell je rekao da će ministri razgovarati o pozivu glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa na stanku kako bi se omogućilo da mnogo više humanitarne pomoći za palestinske civile uđe u Gazu. "Ne mogu predvidjeti rezultat sastanka, ali to je svakako nešto o čemu će ministri morati raspravljati... Glavni tajnik Ujedinjenih naroda je to jako tražio", rekao je Borrell.

"Osobno mislim da je potrebna humanitarna stanka kako bi se omogućilo da humanitarna pomoć stigne i bude raspodijeljena", rekao je.

Zbog užasnih sanitarnih uvjeta u Pojasu Gaze u porastu su vodene kozice, šuga i dijareja, objavili su u nedjelju Ujedinjeni narodi. Ured UN-a za hitnu pomoć (OCHA) rekao je da je jedan od razloga to što su se ljudi morali oslanjati na prljavu vodu zbog nedostatka pitke vode. UN upozorava da će se broj slučajeva bolesti povećati ako vodoopskrbni i sanitarni objekti brzo ne dobiju struju ili gorivo za nastavak rada.

U nedjelju je u Gazu ušlo oko 14 kamiona s osnovnim lijekovima i nešto hrane, ali i, što je još važnije, četiri kamiona pitke vode, piše BBC. Radi se o drugom konvoju pomoći. Oko 35 kamiona je ušlo u Gazu u posljednja dva dana, a prema procjenama UN-a dnevne potrebe stanovnika Gaze su 100 kamiona.

Doktor iz bolnice u Gazi: 'Suočavamo se s velikom katastrofom'

09.37 - Šef Odjela za intenzivnu njegu novorođenčadi u bolnici Al-Shifa u Gazi dr. Naser Bulbul kazao je da su na rubu prave katastrofe. Nema osnovnih lijekova, a moglo bi doći i do prekida struje jer goriva ima još za 48 sati. Na odjelu radi tek desetak respiratora. "Pozivamo sve da pošalju potrebne medicinske potrepštine za ovaj kritični odjel ili se u protivnom suočavamo s velikom katastrofom. Ako nestane struje, na odjelu gdje je 55 beba, izgubit ćemo sve one koji trebaju struju u roku od pet minuta", kazao je doktor.

Dio liječnika morao se premjestiti u druge bolnice u južnim područjima Gaze, zbog izraelskih udara i blokiranih cesta, piše Reuters. "Liječnici ne liječe samo novorođenčad, već svu djecu kojima je potrebna medicinska skrb. Čak 60.000 ljudi su se sklonili u bolnicu", otkrio je dr. Bulbul.

Prosvjeduje se širom svijeta

08.49 - Ljudi širom svijeta i dalje prosvjeduju. Na društvenim mrežama šire se snimke iz brojnih gradova - Lyon, New York, Berlin, Paris...

Izraelski ministar obrane: 'Na kraju više neće biti Hamasa'

08.41 - Izraelski ministar obrane Yoav Gallant rekao je da bi sukobi u Gazi "mogli trajati mjesec, dva ili tri, ali na kraju više neće biti Hamasa". Gallant se nakon operativnog brifinga u Operativnom zapovjednom i kontrolnom centru izraelskih zračnih snaga obratio javnosti.

"U smislu operativnih aspekata manevriranja, na kraju dana, ništa neće zaustaviti IDF. Ovo bi trebala biti naša posljednja manevarska operacija u Gazi, iz jednostavnog razloga što nakon toga više neće biti Hamasa", rekao je. Najavio je i da bi sljedeća faza, ona očekivana kopnena operacija, mogla "doći uskoro".

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo: 24 Hrvata spremno je na evakuaciju iz Gaze! Riječ je o izuzetno kompleksnoj operaciji

U Gazi ubijeno skoro 5000 Palestinaca

08.33 - Ministarstvo zdravstva Gaze koje vodi Hamas izvijestilo je da su izraelski napadi do sada ubili 4741 Palestinca, a još 15.898 je ozlijeđeno od početka napada. Ubijeno je preko 1400 Izraelaca, uglavnom civila.

IDF objavio fotografije: 'Ovo su mjesta za lansiranje Hamasovih raketa'

08.14 - Izraeci su na društvenim mrežama objavili niz fotografija koje navodno prikazuju mjesta za lansiranje Hamasovih raketa koja su smještena u blizini civilne infrastrukture unutar Pojasa Gaze.

Izrael pogodio tunele u kojima se skrivaju Hamasovci, kao i druge mete koje su im predstavljale prijetnje

08.10 - Udari izraelskih snaga na Pojas Gaze nastavili su se i tijekom noći, a premijer Netanyahu jutros je sazvao sastanak svog ratnog kabineta. Prema tamošnjem ministarstvu zdravstva koje vodi Hamas, dvotjedno bombardiranje Gaze ubilo je tisuće civila, dok Izrael, s druge strane, tvrdi da gađa samo vojne ciljeve. Iz IDF-a su priopćili da su najmanje 320 tih ciljeva pogodili tijekom jučerašnjeg dana, ali i tijekom noći. Među njima bili su i "tuneli u kojima se nalaze teroristi Hamasa, deseci operativnih zapovjednih centara, od kojih su neki skrivali teroriste Hamasa i Islamskog džihada, vojni kompleksi i osmatračnice", rekli su iz IDF-a. Izrael je, osim toga, pogodio i mete koje su "predstavljale prijetnju snagama u području oko Pojasa Gaze koje se pripremaju za kopnene operacije, uključujući desetke minobacačkih granata i lansirnih postaja za protutenkovske projektile". IDF je djelovao i na svojoj granici s Libanonom pa u napadima pogodio čak četiri "ćelije", a napadao je i unutar libanonskog teritorija.

Ravnatelj bolnice u Gazi: 'Ova medicinska ustanova je na rubu 'prave katastrofe''

07.45 - Iz bolnice Al-Aqsa u središnjoj Gazi izvijestili su da su od svih ozlijeđenih koje su zaprimili nakon napada na bolnice u Gazi čak 65 posto žrtava bila djeca. Ravnatelj bolnice Al-Shifa u sjevernoj Gazi kaže da je medicinska ustanova na rubu "prave katastrofe", a gorivo bi joj moglo nestati u sljedećih 48 sati.

Hezbollah ima na raspolaganju do 200.000 raketa i do 100.000 boraca

07.38 - Militantna skupina Hezbollah sa sjedištem u Libanonu ima na raspolaganju do 200.000 raketa i do 100.000 boraca, prema Institutu za studije nacionalne sigurnosti (INSS) - neovisnom think tanku sa sjedištem u Tel Avivu. Tijekom noći, ali i proteklih dana, Izrael je izveo udare unutar libanonskog teritorija na ono za što tvrdi da su Hezbollahovi ciljevi, koji su povremeno ulazili u sukobe s IDF-om. Skupinu Hezbollah podupire Iran, koji ju je opskrbio velikom zalihom oružja.

"Hezbollah se sastoji i od redovnih i od rezervnih vojnika, procjenjuje se na između 50.000 i 100.000 boraca", stoji izvješću. Grupa, naime, dobiva "vanjsku podršku" od aktivista, uključujući one iz susjednih zemalja kao što su Afganistan, Pakistan, Sirija i Irak. Hezbollah se može pohvaliti i "impresivnim sredstvima napada", navodi se u izvješću, koja se sastoje od opsežne zalihe između 150.000 i 200.000 raketa, puškomitraljeza i projektila. No, kako piše Sky News, tvrdnje nisu provjerene.

Izrael napao područja u blizini tri bolnice u Gazi - palestinski mediji

7:05 Izraelski ratni zrakoplovi bombardirali su područja u blizini triju bolnica u Pojasu Gaze rano u ponedjeljak, izvijestili su palestinski mediji, ali nije odmah jasno jesu li same bolnice pretrpjele štetu.

Izraelska vojska nije odmah komentirala izvještaje, u kojima se kaže da je Izrael izvršio napad u blizini bolnica Shifa i Al-Quds u gradu Gazi i blizu indonezijske bolnice, na sjeveru enklave.

Ravnatelj indonezijske bolnice rekao je za Al Jazeeru da je izraelsko bombardiranje izazvalo "ozbiljnu štetu i ozljede", ne navodeći detalje.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješća. Nije bilo neposrednih izvješća o šteti ili ozlijeđenima i u blizini druge dvije bolnice.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca priopćilo je 14. listopada da im je Izrael naredio da evakuiraju bolnicu Al-Quds. Grupa je rekla da nije moguće premjestiti bolesne i ranjene.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Izrael napao dvije ćelije Hezbollaha u Libanonu

7:01 Izraelski zrakoplovi napali su dvije ćelije Hezbollaha u Libanonu rano u ponedjeljak, koje su planirale lansirati protutenkovske projektile i rakete prema Izraelu, priopćila je njihova vojska.

Libanonska državna novinska agencija NNA izvijestila je o izraelskom zračnom napadu na južno predgrađe Aitarouna, u južnom Libanonu, ne navodeći detalje.

Vojska je rekla da se jedna ćelija nalazi u blizini izraelskog grada Mattat, oko 13 km jugozapadno od Aitarouna. Rečeno je da se drugi nalazi sjevernije u spornom području farmi Shebaa. Vojska je rekla da je pogodila obje ćelije prije nego što su pucale.

Nije odmah bilo jasno jesu li dvije strane mislile na isti niz incidenata. Izrael je kasnije rekao da je pogodio više Hezbollahovih ciljeva, uključujući kompleks i osmatračnicu. Zasad nije bilo izvješća o ozlijeđenima ili šteti.

Hezbollah koji podržava Iran i Izrael razmjenjuju vatru na granici sve češće otkako je palestinska skupina Hamas izvela šokantan napad na Izrael 7. listopada, a Izrael je odgovorio intenzivnim zračnim napadima na Gazu.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Kina: Izgledi zabrinjavajući zbog širenja sukoba na Bliskom istoku

7:00 Kina situaciju u Gazi smatra "vrlo ozbiljnom", s rizikom od porasta kopnenog sukoba velikih razmjera, a izgledi su "zabrinjavajući" kako se oružani sukobi duž susjednih granica šire, objavili su kineski državni mediji ponedjeljak, citirajući posebnog izaslanika zemlje za Bliski istok.

Izaslanik Zhai Jun rekao je da je Kina pružila i nastavit će pružati hitnu humanitarnu pomoć Palestincima putem Ujedinjenih naroda i putem bilateralnih kanala kako bi pomogla u ublažavanju humanitarne krize.

Zhai je također rekao da je Kina voljna učiniti "sve što je povoljno" za promicanje dijaloga, postizanje primirja i obnovu mira, kao i za promicanje rješenja s dvije države, objavila je Središnja kineska televizija.