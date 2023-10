Izrael napao sela na jugu Libanona

Egipat otvorio granicu za 20 kamiona humanitarne pomoći

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Ubijen čelnik Hamasovih snaga u Gazi

12.16 - U izraelskom zračnom napadu ubijen je čelnik Hamasovih nacionalnih sigurnosnih snaga u Gazi, izvijestili su Hamasovi mediji. U napadu je ubijena i njegova obitelj, dodaje se, prenosi Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada kreće invazija na Gazu?

12.04 - Zanimljivo je da bi se večeras američki predsjednik Joe Biden trebao obratiti iz Ovalnog ureda. On će zahtjev za više novca za Izrael završiti zahtjevom za više novca za Ukrajinu, piše Jeremy Bowen za BBC. "I možete vidjeti način na koji se spajaju događaji i posjeti. Saveznici dolaze ovamo u Izrael – SAD, Njemačka i sada Britanija, također članica Vijeća sigurnosti UN-a. Vidjeli smo trupe i tenkove na granici ovdje gdje izvještavam - gomilanje je tamo. Pričuvnici su posljednjih dana dobili slobodne dane da bi promijenili čarape, vidjeli obitelji. Dakle, kada završe ovi posjeti, u kojima su Izraelci objašnjavali koji su njihovi planovi, u potpunosti očekujem da će Izrael krenuti s kopnenom invazijom na Gazu", piše Bowen, međunarodni urednik, na granici Izraela i Gaze.

Hezbollah poslao poruku 'zlonamjernim Europljanima'

9.44 - Dužnosnik Hezbollaha Hashem Safieddine, obraćajući se pristašama, rekao je da je Hezbollah “tisućama puta jači” nego prije te da SAD, Izrael i “zlonamjerni Europljani” trebaju biti oprezni, javlja Guardian.

Napadnute dvije američke baze u Siriji

9.38 - Napadnute su dvije američke vojne baze u Siriji, izvijestila je libanonska TV Al Mayadeen, koja je na strani Irana, prenosi Sky News. Nema službene potvrde o napadima. Al Mayadeen je izvijestio o raketnom napadu na bazu Conoco u ruralnom dijelu sjeverne regije Deir al-Zor. Došlo je i do napada dronom na bazu Al-Tanf blizu sirijskih granica s Irakom i Jordanom, navodi se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jordan tvrdi da nitko u regiji ne 'nasjeda na izraelsku priču' o eksploziji u bolnici

9.35 - Jordanski ministar vanjskih poslova rekao je da "nitko nije nasjeo" na izraelsku priču o eksploziji u bolnici u Gazi. Ayman Safadi rekao je Lesteru Holtu s NBC-a da ljudi "u ovom dijelu svijeta" neće povjerovati da su palestinski militanti slučajno bombardirali bolnicu al Ahli osim ako se ne provede neovisna istraga. Na pitanje vjeruje li Izraelu, Safadi je rekao: "Nitko ne vjeruje u tu priču u ovom dijelu svijeta. Jedini način na koji bi ljudi prihvatili drugačiji narativ je da postoji neovisna međunarodna istraga o tragediji s besprijekornim dokazima da to nije bio Izrael."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šesto djece ostalo pod ruševinama u Gazi

9.22 - Od 3.478 ubijenih Palestinaca i 12.065 ozlijeđenih, 70 posto su djeca, žene i starci, priopćilo je ministarstvo zdravstva Gaze. Oko 600 djece od ukupno 1300 ljudi, ostalo je pod ruševinama nakon izraelskih zračnih napada, rekao je glasnogovornik Ashraf al Qudra. "Ministarstvo vjeruje da među ruševinama ima preživjelih, ali je proces dolaska do njih ozbiljno otežan zbog stalnih zračnih napada i slabog kapaciteta", rekao je, prenosi Sky News.

Tvrdi da je Izrael u utorak pogodio bolnicu al Ahli, nazvavši to "najvećim jednodnevnim bilansom smrtnih slučajeva u modernoj povijesti Gaze". Izrael je rekao da je bolnicu bombardirala neispaljena raketa koju je iz Gaze lansirao Palestinski islamski džihad. Al Qudra je rekao: "Ministarstvo je zabrinuto zbog kontinuiranog gađanja zdravstvenih ustanova i poziva izraelske snage da odmah zaustave sve napade na medicinsku i humanitarnu infrastrukturu i osoblje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izraelci ubili članove terorističkih organizacija

8.42 - Izraelske obrambene snage priopćile su da su ubile starije članove "terorističkih" organizacija u napadima na Rafah. To uključuje Rafata Harba Husseina Abu Hilala, čelnika vojnog ogranka Komiteta narodnog otpora, labave skupine naoružanih frakcija u Gazi. "Stotine" ciljeva Hamasa pogođeno je u posljednja 24 sata, uključujući lansirna mjesta za protutenkovske projektile, okna tunela, obavještajnu infrastrukturu i zapovjedni centar, rekao je IDF. "Tijekom borbi, brojni Hamasovi teroristički operativci koji pripadaju snagama 'Nukbha', koji su vodili barbarsku invaziju na zajednice koje okružuju Pojas Gaze, bili su meta", navodi se, prenosi Sky News.

Direktor američkog State Departmenta podnio ostavku zbog američkog pristupa

7.57 - Službenik američkog State Departmenta koji je radio u agenciji zaduženoj za transfer oružja američkim saveznicima podnio je ostavku. Josh Paul naveo je neslaganje s onim što je opisao kao odluke administracije da ubrza prijenos oružja Izraelu. Paul, koji je bio direktor Kongresa i javnih pitanja u Uredu za političko-vojna pitanja State Departmenta, rekao je na LinkedInu: "Ne mogu raditi na nizu velikih političkih odluka, uključujući žurno slanje više oružja jednoj strani sukoba, za koje vjerujem da su kratkovidni, destruktivni, nepravedni i kontradiktorni samim vrijednostima koje javno zastupamo." Paul je rekao da, iako je prepoznao "monstruoznost" Hamasovog napada na Izrael, također vjeruje da će odgovor Izraela "samo dovesti do veće i dublje patnje" za Izraelaca i Palestinaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesu li izraelske obavještajne službe znale za napad Hamasa?

7.52 - Pavle Kalinić rekao je u razgovoru za Net.hr da se situacija na Bliskom istoku počela komplicirati prije 75 godina kada je osnovana država Izrael, a nije osnovana država Palestina, a dodatna spirala nasilja krenula je u onom trenutku kad je Hamas napao područje uz Pojas Gaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Priča da obavještajne službe Izraela nisu znale, to su priče za lakovjerne. Izraelske službe su to znale, one su to dostavile onome kome su trebale dostaviti, a tu prvenstveno mislim na premijera. Međutim, on je procijenio da je možda trenutak da se napokon obračuna s Hamasom, da zaštiti svoju poziciju i da na taj način uđe u povijest“, kaže nam Kalinić.

'Postoji ozbiljan rizik da sukob u Gazi postane regionalni'

7.49 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da postoji ozbiljan rizik da sukob u Gazi postane regionalni, prenosi novinska agencija Interfax, javlja Sky News. Pokušaji da se Iran okrivi za krizu su provokacije, rekao je. Kremlj je prethodno naglasio jačinu svojih odnosa i s Palestincima i s Izraelom i rekao da traži ulogu u rješavanju sukoba i sprječavanju njegovog prelijevanja u druge zemlje.

Izraelci ubili dvoje tinejdžera

7.28 - Troje Palestinaca, među kojima dvoje tinejdžera, ubile su izraelske snage u zasebnim događajima na okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, izvijestila je palestinska službena novinska agencija WAFA. Izraelske snage napale su selo Budrus, zapadno od Ramallaha i te upucale i usmrtile mladića Gebriela Awada te ranile još jednu osobu, priopćila je WAFA. Osim toga, 14-godišnje dijete ubijeno je metkom u glavu u izbjegličkome kampu na jugu Betlehema, a 16-godišnje je podleglo ranama nakon što je ustrijeljeno u gradu Tulkarmu, dodaje WAFA. Izrael nije odmah dao komentar. Na desetine Palestinaca ubijeno je na Zapadnoj obali u posljednjem valu izraelsko-palestinskoga sukoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izrael priprema kopneni napad u Pojasu Gaze kao odgovor na smrtonosni napad u kojemu je palestinska militantna skupina Hamas ubila najmanje 1400 izraelaca, ponajviše civila, 7. listopada. Izraelske snage na taj su događaj odgovorile bombardiranjem Gaze, najsnažnijim u povijesti države, kojime su ubile više od tri tisuće Palestinavca te u potpunosti opkolile zarobljenu enklavu kojom upravlja Hamas, čime su razbijesnile Palestince na Zapadnoj obali. Zapadna obala dom je Palestinske samouprave (PA) kojom vladaju Hamasovi suparnici Fatah te palestinski predsjednik, 87-godišnji Mahmoud Abbas. Graniči s Jeruzalemom u kojemu se nalaze sveta mjesta muslimana, kršćana i židova te je mjesto čestih međusobnih sukoba. Hamas je objavio da je napad 7. listopada dio osvete zbog izraelskih napada na muslimanske vjernike u džamiji Al-Aqsa u Starome gradu Jeruzalemu.

Izrael napao sela na jugu Libanona

7.12 - Izrael je u zračnome napadu pogodio dva sela na jugu Libanona, objavili su libanonski mediji. Izrael je izveo zračni napad na dva sela na jugu Libanona rano u četvrtak, izvijestila je libanonska televizija Al Mayadeen. Izraelske rakete pogodile su Kafr Shubu te blizinu Odaisseha, dodaje se.

Egipat otvorio granicu za 20 kamiona humanitarne pomoći

7.10 - Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi odobrio je otvaranje graničnoga prijelaza Rafah za 20 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć Gazi, potvrdio je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden. Al-Sisi i Biden postigli su dogovor uslijed pogoršanja humanitarne krize u toj enklavi te brojnih anti-izraelskih prosvjeda diljem Bliskoga istoka. Biden nije precizirao kada će se granica otvoriti, ali je glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby kazao da će se to ostvariti kad se popravi cesta uništena u izraelskim napadima. Egipat je rekao da prijelaz Rafah, vitalna arterija prije borbi, a sada važna ruta za očajnički potrebne zalihe, nije službeno zatvoren, ali je postao neoperativan zbog izraelskih zračnih napada na strani Gaze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom Bidenovog posjeta Izraelu, ured izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua poručio je da će Izrael dozvoliti uvoz hrane, vode i lijekova do juga Gaze putem Egipta, jedine države osim Izraela koja s njome dijeli granicu, dokle god one ne pripadnu Hamasu. "Izrael neće spriječiti humanitarnu pomoć iz Egipta sve dok se radi samo o hrani, vodi i lijekovima za civilno stanovništvo koje se nalazi u južnom pojasu Gaze ili (ono) koje se tamo evakuira, i sve dok te zalihe ne stignu do Hamasa", priopćio je ured Netanyahua.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kamioni pomoći u utorak su se približili prijelazu Rafah između Egipta i Gaze iz egipatskog grada al-Arish, no nisu mogli ući u Gazu jer nije postojao sporazum o isporuci pomoći. UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths kazao je Vijeću sigurnosti u srijedu da UN traži da se pomoć Gazi vrati na prijašnjih 100 kamiona dnevno, koliko ih je pomoć prevozilo prije sukoba Izraela i Hamasa, jer smatra da 20 kamiona pomoći neće biti dovoljno za potrebe stanovništva toga područja. Nakon što je Hamas pokrenuo krvavi napad na izraelski teritorij 7. listopada, Izrael je rekao da nameće potpunu blokadu Pojasu Gaze u kojem živi do 2,3 milijuna ljudi, zbog čega oni ostaju bez struje, hrane i goriva.