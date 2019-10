RASKOL MEĐU MEDICINSKIM SESTRAMA: Sestre i tehničari pobunili se protiv sindikata; ‘Ponizili ste vlastitu struku!’

Predsjednica HSSMS-a pojasnila je da su kao organizacija napravili sve što su mogli te da je sad riječ o ružnim, neosnovanim napadima

Punih godinu i pol dana trajali su sindikalni pregovori s Ministarstvom zdravstva i Vladom, a potpisivanjem Dodatka II Kolektivnom ugovoru izgledalo je da je došlo do rješenja. No, to je zapravo bio tek okidač za najveći raskol među medicinskim sestrama u povijesti sestrinstva, piše u ponedjeljak Jutarnji list.

S jedne strane je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara/tehničara, a s druge nezadovoljni okupljeni u Facebook grupi “Medicinske sestre/tehničari zajedno”.

Osnivaju vlastiti sindikat

Njih gotovo 16 tisuća traži još veća prava i osnivaju svoj sindikat. No da bi Sindikat medicinske sestre/tehničari zajedno bio reprezentativan i mogao sudjelovati u pregovorima s Vladom, moraju imati minimalno šest tisuća članova, navodi dnevnik.

S druge strane, Hrvatski strukovni sindikat tvrdi: “U ovoj godini smo izborili povećanje plaća od 12 posto”, što je prema njihovim izračunima od 457 do 651 kunu više.

Sindikat u nastajanju (“medicinskih sestara/tehničara zajedno”) odgovara: “Nije istina. Ponizili ste vlastitu struku i dali nam sramotnih 45 kuna!”.

Anica Prašnjak, predsjednica HSSMS-a, pojasnila je za Jutarnji list da su kao organizacija napravili sve što su mogli te da je sad riječ o ružnim, neosnovanim napadima.

Svjesna je da situacija nije idealna, ali smatra da su izvukli maksimalno koliko su mogli i tvrdi da su priče o 45 kuna povećanja netočne.

‘Sve što kažu je laž!’

“Da, uvjeti nisu idealni, nedostaje medicinskih sestara i plaće nisu kakve bismo i mi htjeli da jesu, ali činjenica je da smo u ovoj godini plaće sestrama podigli za 12 posto”, tvrdi Prašnjak. Udare na sindikaliste ocjenjuje nepoštenima, a za njih su odgovorni osobni interesi pojedinaca.

Sanda Alić, jedna od čelnica suprotne strane, spremno odgovara: Sve što kažu je laž!

“Ne samo da povećanja plaće nema, nego smo u minusu. Naime, ovo što je navodno povećanje zapravo je vraćanje uzetog iz 2009. godine. Tako da smo na nuli, odnosno u minusu jer su cijene svega što konzumiramo bitno drukčije nego prije deset godina”, kaže Alić i dodaje kako je vrijeme da se to promijeni, donosi Jutarnji list.