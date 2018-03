PUTINOVI NOĆNI VUKOVI NE ODUSTAJU: Dolaze u BiH usprkos zabrani koju Dodik naziva ‘svjetskom urotom protiv Srbije i Rusije’

Pripadnici ruskog motorističkog kluba Noćni vukovi bliskog Vladimiru Putinu ne odustaju od dolaska u BiH iako je njihovom vođi Aleksandru Zaldostanovu zabranjen ulazak u tu zemlju nakon što je proglašen opasnim po nacionalnu sigurnost.

Iako je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić među prvima upozorio na njihovo problematično djelovanje, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik javno je stao u obranu Putinovih ‘bikera’ koje se uobičajeno tretira kao “skupinu za pritisak” čiji je cilj promovirati prorusku politiku.

PUTINOVI BAJKERI STIŽU U SUSJEDSTVO: ‘Noćni vukovi’ u Srbiji okupljaju ultradesničare, a Dodik im uručuje orden

Dodik je za beogradski tabloid “Alo” od utorka izjavio je kako su ruski bikeri zapravo organizacija koja “izaziva simpatije” gdje god se pojavi a da se njihovim stigmatiziranjem skreće pozornost s drugih sigurnosnih problema u BiH.

PUTINOVI ZLOGLASNI ‘NOĆNI VUKOVI’ IPAK NEĆE SMJETI UĆI U BIH? Vlasti navodno ‘spustile rampu’ Zaldostanovu

‘Washington financira tu hajku’

Dodik za “kampanju” protiv Noćnih vukova krivi SAD i medije koje Washington financira a sve vidi kao dio velike urote protiv Srbije i Rusije koja, kako tvrdi Dodik, u BiH samo pomaže a ništa ne traži.

“Oni koji ovdje nešto traže su Amerikanci i Zapad. Oni ne mogu podnijeti da na ovom području postoji političar koji stalno dobija podršku naroda i sad ga treba kriminalizirati. To su pokušali nekoliko puta, pa im nije uspjelo. Neki mediji daju lažnu sliku o nestabilnosti i guraju priče poput one o navodnom postojanju paravojnih formacija. To su velike laži koje služe zapadnoj propagandnoj mašineriji uperenoj protiv Srba i Rusije”, izjavio je Dodik koji je od kraja 2016. na popisu osoba pod sankcijama SAD-a zbog opetovanog ugrožavanja provedbe Daytonskog sporazuma.

Dodik je sada optužio ministra sigurnosti BiH Mektića da kao britanski igrač koji svjesno širi “proturusku histeriju”, a napao je i NATO kao “lažljivu organizaciju” koja potiče sukobe u BiH a pri tom najviše napada Srbe.

Turneja ‘Ruski Balkan’

Sve to, ocjenjuje Dodik, u pozadini je napada na Noćne vukove.

Uz Aleksandra Zaldostanova ulazak u BiH zabranjen je i Saši Saviću, šefu srbijanskog ogranka Noćnih vukova a jedan od vođa te udruge u BiH odnosno u Republici Srpskoj Goran Tadić kazao je kako oni ipak ne odustaju od planirane turneje nazvane “Ruski Balkan” koja bi trebala trajati do kraja ožujka.

“Nakon turneje angažirat ćemo odvjetnika i podnijeti tužbu protiv onih koji su nas optuživali da smo teroristička organizacija jer nema nikakvih dokaza za to”, kazao je Tadić lokalnim medijima.

Ministar Mektić ranije je upozorio kako su Noćni vukovi problem za BiH jer ih vlasti u Banjoj Luci planiraju koristiti za zastrašivanje političkih protivnika.

Pojasnio je kako postoje naznake da bi se ‘bikeri’ bliski Putinu trebali naći u BiH i u listopadu, kada se u toj zemlji planira provedba općih izbora.

Prijetnja nacionalnoj sigurnosti

Organizacija Noćni vukovi navodno je navedena kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti u dokumentu Ministarstva sigurnosti BiH čiji su sadržaj objavili neki portali u BiH, no njegova autentičnost nije potvrđena.

Iz Ministarstva sigurnosti pojasnili su kako ne mogu javno komentirati sadržaj dokumenta koji nosi oznaku najvišeg stupnja tajnosti.

Noćni vukovi su organizacija koje je od 2014. na “crnoj listi” američkog Ministarstva financija zbog povezanosti njenih članova s ruskom okupacijom i nelegalnom aneksijom Krima.

Tadić, jedan od vođa Noćnih vukova potvrdio je javno rusofilsku orijentaciju te skupine ali i neprijateljski odnos prema SAD-u.

“Oni žele smanjiti utjecaj Rusa na ovom području jer mi jedni prema drugima gajimo veliko poštovanje i ljubav, redovno se posjećujemo i vjerujem da to njima smeta. Naravno da nećemo poštovati Ameriku, svi znamo kako su nas tretirali i što misle o nama”, izjavio je Tadić.

U napadima na ministra Mektića zbog njegovih upozorenja na opasno djelovanje Noćnih vukova ujedinili su se gotovo svi mediji u RS-u bliski vlasti Milorada Dodika kao i brojne udruge koje podupiru njegov režim.

Moraš biti idiot da trčiš onima koji su te bombardirali

Jedna od njih nazvana “Čast domovine” koja okuplja bivše časnike vojske bosanskih Srba iz njezina ratnog sastava u otvorenom je pismu Mektića optužila za izdaju nacionalnih interesa uz zaključak kako se oni bore za jedinstvo RS i Srbije te za “veliku i moćnu Rusiju” a protiv približavanja NATO-u ali i EU-u.

“Nećemo u NATO jer treba biti idiot ili makar nalik tebi i tvojima pa trčati onome tko nas je zdušno i krvnički bombardirao tri puta samo zato što smo se suprostavili njihovim imperijalističkim ciljevima. Istina je da smo i protivnici ulaska u EU”, stoji u pismu Mektiću bivših časnika vojske kojom je zapovijedao osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.