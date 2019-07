PUPOVAC NA OBLJETNICI PARTIZANSKOG USTANKA: ‘Hrvati ne mogu biti slobodni, ako Srbi nemaju isti osjećaj slobode’

Politički suprotstavljeni skupovi – jedan u organizaciji Srpskog narodnog vijeća (SNV), Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA RH) i Općine Gračac kojim je obilježena obljetnica partizanskog ustanka naroda Like i kontraskup, iza policijskih barikada, Autohtone Hrvatske stranka prava – održani su u subotu u Donjem Srbu u općini Gračac.

Skupovi su održani uz policijsko osiguranje i bez većih izgreda, a glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin izjavila je kako nije bilo privođenja ni remećenja javnoga reda i mira.

Predsjednik SNV-a i saborski zastupnik Boris Milošević poručio je onima koji umanjuju značenje ovog okupljanja i ometaju ga „da se danas slavi samo ustanak naroda Hrvatske“, koji je bio zajednički ustanak Hrvata i Srba te da su zlonamjerni oni koji ga nazivaju zločinačkim i četničkim skupom, usmjerenim na rušenje hrvatske države“.

Milošević: Danas slavimo ustanak naroda Hrvatske

“Antifašizam i ZAVNOH upisani su u Ustav RH upravo na temelju borbe ustanika iz 1941. godine, no ne treba taj ustanak romantizirati, idealizirati jer je imao nevine žrtve i to treba javno reći”, rekao je Milošević dodavši kako one ne mogu osporiti pravednost i legitimitet ustanka te pravednost njihove borbe.

Milošević je pozvao da se zapamte riječi iz prvoga glasila „Srpske riječi“, na čijoj je naslovnici 1943. godine pisalo ‘Mi Srbi se borimo za slobodu Hrvatske i Hrvata, jer ne mogu Srbi biti slobodni, ako i Hrvati nisu slobodni’.

Predsjednik SABA-e Franjo Habulin založio se za to da se stane na kraj reviziji povijesti, jer se budućnost mora i može graditi samo u zajedništvu zasnovanom na stvaranju uvjeta za bolji život svih, u slobodi, ravnopravnosti i jednakosti.

Skup je pozdravio partizanskim pozdravom: Smrt fašizmu, sloboda narodu!

U ime Antifašističke lige Zoran Pusić ustvrdio je da je doprinos antifašizma najznačajniji u stvorenim vrijednostima kao što su sloboda, jednakost i ravnopravno zajedništvo među ljudima. “To zvuči tako samorazumljivo, a teško se ostvaruje“, rekao je i dodao kako osuđuje “reviziju povijesti i obranu zloćudnoga ustaštva koji je u zakonima, praksi i u pozdravima bio kopija nacizma“.

Pupovac: Hrvatski narod ne može biti slobodan ukoliko Srbi nemaju isti osjećaj slobode

Saborski zastupnik Milorad Pupovac (SDSS) ustvrdio je kako su strahote “tzv. Nezavisne Države Hrvatske od travnja do srpnja 1941., te masovna ubojstava Srba, Židova, Roma i neistomišljenika” rezultirale partizanskim ustankom u Srbu, pod vodstvom Komunističke partije.

Istaknuo je da su ustanici, dok se partizanski pokret nije institucionaizirao, pokazali i ružno lice te počinili i zločine. Pozvao je na minutu šutnje za sve žrtve, nedužne Srbe i nedužne Hrvate.

U ustanku su bili i Hrvati i Srbi pa je antifašistička borba nosila oznake jednakosti, slobode, pravednosti, ustvrdio je dodavši kako je zato neophodno da u Hrvatskoj zavlada duh koji proizlazi iz duha antifašizma, uz kojeg će biti jasno da hrvatski narod ne može biti u cijelosti i potpuno slobodan ukoliko Srbi u Hrvatskoj nemaju isti osjećaj slobode.

“Hrvatski narod ne može biti jednakopravan i jednak s drugim narodima ukoliko će u svojoj zemlji imati narod koji neće biti jednak i jednakopravan s ostalima”, poručio je Pupovac.

Zahvalio se zastupnici Die Linke-a u Bundestagu Martine Renner na tomu što je došla na proslavu. Ocijenio je kako je pobjeda antifašističke koalicije omogućila mir, stabilnost i napredak Europe te ocijenio da „baštinici ove ustaničke i slobodarske tradicije imaju punu odgovornost poručiti iz Srba da bi daljnje negiranje antifašizma za Hrvatsku i Europu te svaku drugu zemlju moglo odvesti u katastrofu“.

Martine Renner je u svom govoru rekla da kao njemačka antifašistica, kao potimak počinitelja, osjeća na ovakvim mjestima „uniženost pred povijesnim zaslugama borbenoga otpora i pobjede nad brutalnom fašističkom okupacijom“. Upravo su partizanke i partizani vojnim uspjesima omogućili AVNOJ, a savezničkoj strani da prizna krovnu partizansku organizaciju Avnoj kao punopravnoga predstavnika okupirane Jugoslavije.

“Osim pobjede nad fašizmom oni su bili ti koji su postavili temelje jednoga socijalističkog eksperimenta, čiji su uspjesi i porazi važni sve do danas kao doprinos kolektivnom iskustvu lijevih politika”, rekla je Renner i dodala kako svojim političkim djelovanjem u duhu internacionalne solidarnosri nastoji unaprijediti lijeve politike.

Mesić: Jugoslavija nije bila totalitarna država

Počasni predsjednik SABA, bivši predsjednik RH Stjepan Mesić ustvrdio je da Jugoslavija nije bila totalitarna država, već autoritarna. Kritizirao je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović zbog tvrdnje da je Jugoslavija bila iza željezne zavjese.

Ocijenio je da NDH nije bila ni nezavisna, ni država, ni Hrvatska, već, kako je rekao, kvislinška. Mesić smatra da reformom školstva i odgem djece treba zaustaviti revizionizam. „Bauk nacifašizma kruži Europom i u Hrvatskoj je našao svoje mjesto“, poručio je Mesić.

Pozvao je Vladu da ispravi legitimiran pozdrav „Za dom spremni“ u upotrebi HOS-a, jer je, po njegovu mišljenju, to pozdrav kojim su se služili notorni zločinci.

Keleminec: partizanski spomenik izgrađen na katoličkoj kapelici

Dvjestotinjak metara dalje predstavnici Autohtone – Hrvatske stranka prava (A-HSP) su uz transparent s natpisom “Krvavi Srb”, zastavama HOS-a i pozdravom “Za dom spremni!” održalo svoj skup.

Predsjednik stranke Dražen Keleminec u izjavi novinarima rekao je da danas desetu godinu prosvjeduju u Srbu kako „laž ne bi postala istina“. Ustanak u Srbu nazvao je četničkim zločinom, a sadašnje proslave četničkim dernekom.Pobrojivši hrvatske žrtve tih ustaničkih dana, naglasio je kako je „brdo na kojem je partizanski spomenik u stvari umjetno brdo, nastalo 1954. godine na katoličkoj kapelici koju su porušili i zatrpali. U Domovinskom ratu ovo je bio u velikosrpskoj agresiji okupirani kraj, dodao je Keleminec