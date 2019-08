PULJANINA KOJI BOLUJE OD MIŠIĆNE DISTROFIJE PREBILI POLICAJCI? ‘Istjerali su ove mlade van i udaranje… Pendrekom mi je slomio kralježak’

Mladić tvrdi da su ga policijski službenici maltretirali u postaji

Dalibora Simonovića, koji boluje od mišićne distrofije i lakše se kreće biciklom nego pješice, fizički je napao policajac, tvrdi ovaj mladić.

On se navodno nije ovrnuo na policajca koji mu je iz službenog vozila doviknuo da stane.

“Pendrek palicom me pogodio. Kad sam se okrenuo, on je već bio u zraku, letio prema meni. Oborio me na pod, stavio mi je koljeno na leđa, ruke mi je stavio iza, zavezao mi je ruke”, ispričao je Dalibor Simonović iz Pule za Vijesti.

Napukao mu je kralježak

Zbog osteoporoze mu je napuknuo kralježak, a iz policije tvrde kako se odupirao uobičajenoj legitimaciji te kako je kod privedenog pronađeno 12 grama marihuane. Kasnije se ispostavilo da je bila riječ o jednom gramu marihuane u plastičnoj kutijici teškoj 11 grama, a marihuana mu, tvrdi ublažava bolove.

Mladić tvrdi da su ga policijski službenici maltretirali u postaji.

STRAVIČAN NAPAD U SREDIŠTU ČAKOVCA: Mladića pronašli na ulici sa slomljenom lubanjom

”Stavili su rukavice da se to ne vidi, istjerali su ove mlade van da izađu i ništa, udaranje po glavi, da kako se ja to ponašam”, kazao je Dalibor.

“Ako osoba smatra da su mu povrijeđena neka prava odnosno da je bilo zloporabe u policijskom postupanju to svakako može prijaviti u policijskoj postaji2, rekla je Suzana Sokač, policijska službenica za odnose s javnošću PU istarske, a Dalibor je potvrdio da će baš to i napraviti.

https://www.rtl.hr/vijesti-hr/video/vijesti/336167/puljanin-optuzuje-policiju-udarali-su-me-pandrekom-i-slomili-mi-ledjni-kraljezak-tuzit-cu-ih/