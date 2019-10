PRVA HRVATICA KOJA JE PRIZNALA PROMJENU SPOLA: ‘Cijeli sam život čekala taj trenutak i sad sam se smirila’

‘Odlučila sam se na promjenu spola u Beogradu, kod kirurga Miroslava Đorđevića prije 10 godina. Čekala sam taj trenutak cijeli život. Evo, sad sam se smirila jer pogled u ogledalu zadovoljava moja očekivanja’, kaže Salome

Salome, prva Hrvatica koja je javno govorila o promjeni spola, jedna je od zvijezda hrvatske interpretacije broadwayskog hit mjuzikla “Menopauza” koji će se u režiji Nine Kleflin premijerno izvesti 21. listopada u Kinu Studentskog centra. Tim povodom razgovarali smo sa Salome s Raba, o samoj predstavi, ali i o njezinom životnom putu koji ju je doveo do Slovenije, a onda i promjene spola nakon koje se konačno osjeća ispunjena i zadovoljna.

Pored Salome, u predstavi glume Sanja Doležal, Arijana Čulina i Karmela Vukov Colić. Kao što i sam naslov sugerira, mjuzikl tematizira biološki “problem” menopauze u koju svaki dan uđe 6000 žena, a u svakom trenutku se s njezinim posljedicama suočava 1,7 milijardi žena.

Radnja ove vesele glazbene parodije prepune glazbenih hitova iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, fokusirana je na četiri žene koje se upoznaju u jednom trgovačkom centru na odjelu donjeg rublja na rasprodaji. Nemaju ništa zajedničko osim jednog crnog grudnjaka od čipke i gubitka memorije, valunga, noćnog znojenja, premalo seksa, previše seksa i još puno toga.

Predstava o ženskim problemima

Predstava na vrlo duhovit, iskren i autentičan način tematizira probleme žena u srednjoj životnoj dobi, pri čemu je hormonska tranzicija koju žene prolaze u srednjoj dobi metafora i za brojna životna pitanja s kojima se općenito susreću. “Ova predstava govori o starenju, o suočavanju s mnogim strahovima prolaznosti, o odnosu žena i njihovih muškaraca, njihove djece, njihovih sada već ostarjelih roditelja. Ona oslovljava gubitak snage, ali i novu snagu, strah, ali i iskustvo i hrabrost za nove preokrete. Ovdje se govori o nedostatku ljubavi, o životnim prioritetima.”

Iako je mjuzikl “Menopauza” nastao na Broadwayju, doživio je interpretacije u raznim zemljama svijeta, od Australije, Brazila, Kanade, Mađarske, Irske, Izraela, Italije, Malezije, Meksika, Novog Zelanda, Filipina, Velike Britanije, Južnoafričke Republike, Južne Koreje pa sve do Slovenije i sad Hrvatske. U Americi je 2016. godine osvojio nagradu “Entertainers of the Year” te ga je do sada pogledalo gotovo 15 milijuna ljudi diljem svijeta.

NET.HR: Glumite u hrvatskoj izvedbi mjuzikla “Menopauza”, čija će premijera biti 24. listopada. Možete li reći kako je došlo do suradnje na projektu?

SALOME: Trenutačno igram već drugu sezonu istog mjuzikla “Menopauza” u Sloveniji. Iza mene je u jednoj sezoni 120 predstava koje je režirala moja draga prijateljica Nina Kleflin koja je redateljica i hrvatskog izdanja istoimenog mjuzikla. RTL Music i Nina su me pozvali da odigram istu ulogu reality zvijezde. Ulogu sam s najvećim veseljem prihvatila jer mislim da je najljepše igrati u svojoj domovini.

NET.HR: Koliko dugo je trajao rad na predstavi i kako je bilo surađivati s redateljicom Ninom Kleflin i glumicama Sanjom Doležal, Arijanom Čulinom i Karmelom Vukov Colić?

SALOME: Radimo već dobrih mjesec i pol dana, glumimo, pjevamo i plešemo gotovo svaki dan. Jako sam sretna da je Nina ušla u moj život. Iskustva koja mi daju Nina i moje drage cure su neprocjenjiva. Bilo to na temu mjuzikla ili životnih iskustava. Užitak i najveće zadovoljstvo mi je to da dijelim pozornicu s tako velikim i dragim ženama. Sve tri glumice su jako posebne i svaka je donijela prelijepu energiju.

Sanja je divna žena s velikim srcem. Karmela također, njezin glas i kako žena priča samo staneš i slušaš. Ponekad nam i nešto ispeče i donese tako da uživamo i u dobroj hrani. Arijana je žena s toliko humora da je to divota, nije mi dosadno i stvarno uživam u njihovu društvu. Najprocjenjiva su njihova životna iskustva koja su vrijedna više nego brdo zlata. Slušam i učim iz njihovih priča jer od zrelih, mudrih žena možeš učiti i zato sam ih jako zavoljela.

NET.HR: U predstavi glumite reality zvijezdu, možete li reći nešto više o ulozi i koliko ste sebe unijeli u formiranje konačnog lika?

SALOME: Pa ima tu i Salome zbog mog sudjelovanja u različitim reality pojavljivanjima i zato moram reći da mi je uloga jako bliska. Zvijezda donosi dar ljepote i upozorava žene da ne smiju zaboraviti na svoju ženstvenost koja im je dana pri rođenju za razliku od mene koja sam morala ostvariti sebe da bih zaživjela kao sretna žena.

NET.HR: Što za vas znači vratiti se u domovinu i nastupiti u mjuziklu? Kakve reakcije očekujete i gajite li nostalgične osjećaje?

SALOME: Pa kad bih rekla da nisam nostalgična, lagala bih. Presretna sam što su mi povjerili ulogu u mjuziklu i baš zato sam prihvatila ulogu. Očekujem pozitivnu reakciju jer mislim kako je došlo vrijeme da se vratim. Imam jako pozitivne osjećaje. Da ih nemam, ne bih bila tu. Veselim se, a ima tu i straha, jer ipak sam profesionalka i voljela bih da budem spremna za svoju Hrvatsku.

NET.HR: Uskoro ćete proslaviti 51. rođendan. Kako se osjećate sada kao žena u tim godinama?

SALOME: Kad sam ušla u pedesetu osjećala sam se na vrhuncu, nikad bolje nego sad. Pametnija, mudrija i mirnija sam u sebi, nekako blažena. Znate, ja sam na sebi radila i radit ću dok sam živa. Nema ljepšeg osjećaja nego kad je duša mirna. Sada je došlo moje vrijeme u koje sam uvijek vjerovala da će doći. Život je toliko lijep ako radimo na njemu, na sebi. Sve četiri smo u tim godinama, toliko slatke, smiješne i vjerujem da se publika treba nasmijati i opustiti s nama. Zato mislim da te godine nisu za bacanje, u njima treba uživati.

NET.HR: Rodili ste se kao dječak na Rabu. Kako je bilo odrastati u tako malom mjestu sa sviješću da ste drugačiji? Kako su se ljudi odnosili prema vama?

SALOME: Ne bih se osvrtala unatrag, mislim da sad više to ni nije važno. Bila su to druga vremena i vjerujem da se i ta sredina tijekom svih ovih godina promijenila. Volim Rab i otočane, za mene je to najljepši otok na Jadranu. Naučila sam biti pozitivna i vjerovati u sebe, nisam se opterećivala tko što misli o meni iako bih, kao i svatko, voljela čuti lijepe riječi. Ipak, na otoku živi moja obitelj i meni dragi ljudi, tako da svi mi imamo neku priču o kojoj bi se mogla napisati knjiga. Lijepe i slabe trenutke, samo možda sam ja svoju objelodanila, drugi nisu.

NET.HR: Kada ste i zbog čega odlučili preseliti se u Sloveniju?

SALOME: Kad si mlad, jednostavno tražiš sebe. Osobno mi nije bilo lako. Vjerovala sam da moram promijeniti sredinu u kojoj sam živjela. Nekako sam to osjetila, da moram ići. To nije bila laka odluka, vjerujte mi, jer u Sloveniji sam kao stranac morala pronaći svoj komad neba pod suncem. Želja mi je da ljudi jednom mogu razumjeti da nisam birala svoju sudbinu iz hira, već iz duboke potrebe. Samo sam napokon htjela biti osoba koju sam tako istinski oduvijek nosila u sebi. Ostvarila sam dom u Ljubljani, tamo imam drage prijatelje koji su moja obitelj. Kad se jednom odseliš iz rodnog mjesta, lako te se zaboravi i ne smatraju te više svojim. Bila sam hrabra i prije 30 godina vjerovala u sebe, da mogu i ja jednog dana biti sretna. Veliki sam optimist i biti uporan niti nije tako loše.

NET.HR: Možete li reći kada ste se odlučili na operaciju promjene spola i gdje?

SALOME: U Beogradu, kod kirurga Miroslava Đorđevića prije 10 godina. Čekala sam taj trenutak cijeli život. Evo, sad sam se smirila jer pogled u ogledalu zadovoljava moja očekivanja.

NET.HR: Kakva je vaša percepcija Hrvatske iz sadašnje perspektive po pitanju prava LGBTQ osoba i imate li dojam da se situacija promijenila nabolje?

SALOME: Pa, bilo bi grozno da se nije promijenila. Vjerojatno jest, ali mislim da svi mi imamo svoje mjesto pod suncem. Uostalom, tko smo mi da sudimo jedni drugima. Neka nam sudi Bog, a mi moramo biti dobri ljudi i prihvatiti različitosti. Jer, kažite mi: Zar nismo svi različiti?!

NET.HR: Namjeravate li se na dulje vrijeme vratiti u Hrvatsku?

SALOME: Pa ja sam već u Zagrebu i ovu sezonu ću biti više u domovini nego u Ljubljani. S curama radim gotovo svaki dan jer se premijera bliži i stvarno je jako napeto.