PROSINEČKI SKORO STIGAO DO SENZACIJE PROTIV BEŠIKTAŠA: Vida ‘požutio’ u teško izborenoj pobjedi

Nogometaši turskog velikana Bešiktaša s 3:2 su pobijedili Denizlispor, kojeg vodi hrvatski trener i legendarni nogometaš Robert Prosinečki.

Bešiktaš je nakon 48 minuta vodio s velikih 3:0, a Denizlispor je do kraja susreta uspio smanjiti na 3:2, no nije uspio stići do boda.

Hrvatski reprezenttivac Domagoj Vida odigrao je cijelu utakmicu za pobjedničku momčad, a u 58. minuti je zaradio žuti karton.

U drugoj utakmici Rizespor je s 2:0 na gostovanju svladao Sivasspor, a asistent za prvi gol bio je bivši nogometaš zaghrebačkog Dinama Emir Dilaver.