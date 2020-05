AKO I PRONAĐEMO CJEPIVO, STVARI SE DRASTIČNO MIJENJAJU: Neki radnici se više neće vratiti u urede

Nedavno istraživanje portala MojPosao pokazalo je da je u Hrvatskoj 69 posto zaposlenih radilo od kuće

Jedan dio radnika i radnica nikada se više neće vratiti u svoje uredske prostorije, a nije riječ o otkazima.

Gostujući na virtualnom panelu “The new beginning” član Uprave GEN-I-ja Andrej Šajn istaknuo je da je njegova kompanija već donijela odluku da se dio zaposlenika i zaposlenica više nikada neće vratiti u svoje urede. I ne, ne planira ih otpustiti već im samo omogućiti da nastave raditi od doma, pišu Vijesti.

Šajn je pri tome otvoreno priznao da do ove pandemije nije mislio da je rad na daljinu u tolikom opsegu uopće moguć. GEN-I zapošljava više od 500 zaposlenika. No, nije jedini. Slično je nedavno izjavio James Gorman, izvršni direktor Morgan Stanleyja, kompanije u kojoj je diljem svijeta zaposleno više od 60.000 ljudi: ”Da ste mi prije tri mjeseca rekli da nam 90 posto zaposlenih može raditi izvan ureda i to u volumenima koje mi imamo, ja bih vam rekao da je vjerojatnost da se to može izvesti skoro pa nula, ali dogodilo se”.

U Hrvatskoj je jedna od prvih tvrtki koje su pokrenule rad od kuće zbog pandemije koronavirusa bio Infobip, koji broji više od tisuću zaposlenika. Ta kompanija, podsjeća Poslovni dnevnik, i inače ima vrlo fleksibilne uvjete rada, no IT kompanije su i ranije bile svjesne mogućnosti tehnologije. Činjenica da velike energetske i financijske kompanije razmišljaju o novim mogućnostima jasno ukazuje da će pandemija izmijeniti tržište rada ne samo po pitanju ponude i potražnje već i kvalitativno.

69 posto zaposlenih radilo od kuće

Nedavno istraživanje portala MojPosao pokazalo je da je u Hrvatskoj 69 posto zaposlenih radilo od kuće. Njih četiri posto tako je radilo i prije, devet posto to izrazito ne želi bez obzira na to što im se može ponuditi, a 18 posto zaposlenika radi poslove koji zahtijevaju da budu na terenu ili uredu. Do sličnih brojki došao je i GEN-I, a Šajn kaže da je interes za radom od doma kod njih, i nakon relaksacije mjera zbog pandemije korone, iskazalo 80 posto zaposlenika.

No, razlog zašto se dio radnika nikad više neće vratiti u urede nije samo manji zdravstveni rizik, kao ni promjena u mindsetu menadžera već i uštede. Uredi i uredsko poslovanje nisu jeftini. Šajn je naveo da je GEN-I zahvaljujući radu od doma smanjio ugljični otisak svoje tvrtke za čak 70 posto. To znači da se manje energije troši u uredima, ali i mnogo se manje energije troši i na put na posao. Manje kafića i restorana oko poslovnih prostora mora raditi, manje je otpada u poslovnim prostorima. Ne putuje se ni na sastanke već se oni obavljaju preko video-konferencijskih sustava.

Naravno, iz perspektive države ova će promjena biti izazovna zbog mogućnosti i efikasnosti nadzora rada od doma, no kako god bilo odluka da se dio radnika nikada više neće vratiti u urede imat će značajne posljedice.

Inače, Njemačka želi zbog pozitivnih iskustava stečenih tijekom koronakrize zakonski osigurati pravo na rad od kuće – odnosno fleksibilni model kod kojeg bi bio moguć rad od kuće cijelo radno vrijeme ili samo nekoliko dana u tjednu. No Savez njemačkih poslodavaca (BDA) tome se protivi jer smatraju da je riječ o novim pravilima koja samo guše rast i fleksibilnost.