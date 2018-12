PROMIJENJEN PRORAČUN ZA OVU GODINU: Sabor prihvatio rebalans, najveće promjene oko Uljanika

Prihodi su povećani za 144 milijuna kuna te iznose 129,2 milijarde kuna

Hrvatski sabor većinom glasova u ponedjeljak je izmijenio državni proračun za ovu godinu te prihvatio projekcije za 2019. i 2020. Za rebalans proračuna izjasnio se 78 zastupnik, jedan je bio suzdržan, a 45 protiv.

Po prijedlogu izmjena državnog proračuna ukupni će prihodi biti povećani za 144 milijuna kuna u odnosu na originalno planirane, te će iznositi 129,2 milijarde kuna. Najznačajnija promjena u rebalansu je pitanje protestiranih jamstava danih Uljanik grupi, a efekt plaćanja po protestiranim jamstvima procjenjuje se na minimalno 2,5 milijardi kuna do kraja godine.

Rebalansom se na poreznim prihodima planira prikupiti 2,1 milijarda kuna ili 2,7 posto više nego se originalno planiralo proračunom za ovu godinu. Pritom se planiraju prihodi od PDV-a od 51,1 milijardu kuna ili 3,1 posto viši, zahvaljujući pozitivnim kretanjima u gospodarstvu i povećanju raspoloživog dohotka.

Veći prihodi od poreza

Prihodi od poreza na dobit bit će za 1,3 posto veći, odnosno u visini od 8,4 milijarde kuna, prihodi od doprinosa 2,6 posto veći ili ukupno 24,9 milijarde kuna, dok bi prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi trebali biti 18,2 posto veći, na 4,4 milijarde kuna. Što se tiče rashoda, oni su ukupno za ovu godinu rebalansom planirani na 131,7 milijardi kuna, što je smanjenje od 1,6 milijardi u odnosu na tekući plan.

Jamstvena pričuva povećava se s originalno planiranih 265 milijuna kuna za 2,6 milijardi kuna, pa će ukupno iznositi 2,865 milijardi kuna uslijed očekivanog aktiviranja državnih jamstava odobrenih Uljanik grupi. Na rebalans proračuna podnesena su tek dva amandmana i to iz Živog Zida, no oba su odbijena.

ZAKON O UDOMITELJSTVU MISTERIOZNO POVUČEN IZ SABORA: Izazvao svađu HDZ-a i HNS-a, a nitko ne zna što se upravo dogodilo

A gdje je zakon o udomiteljstvu?

Tijekom glasovanja SDP-ovac Arsen Bauk tražio je od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da mu objasni zašto se među točkama u planu današnjeg glasovanja ne nalazi i Zakon o udomiteljstvu oko kojeg je došlo do nesuglasja u vladajućoj većini, no Jandroković mu je kazao kako će se o njemu glasovati “kada se steknu uvjeti” te dodao kako će do kraja tekuće sjednice biti biti još dva glasovanja.

HDZ-ov koalicijski partner HNS svoju je podršku tome zakonu prošlog tjedna uvjetovao usvajanjem amandmana po kojemu bi istospolni i neformalni životni partneri imali mogućnost udomljavanja djece što nije dobilo ‘zeleno svjetlo’.

Zamjerke je na početku glasovanja imao i SDP-ov Gordan Maras obzirom da su u srijedu za raspravu na dnevnom redu najavljene 33 točke vezane uz osnivanje Državnog inspektorata.

Poručio je kako se sve to radi samo kako bi na čelo tog inspektorata postavio HDZ-ov zastupnik i predsjednik Zagrebačke skupštine Andrija Mikulić, a kako bi njega u skupštini zamijenio Drago Prgomet.