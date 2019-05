PROMIJENIO SE SVJETSKI POPIS MENTALNIH BOLESTI: Transrodnost ispala s liste, ali je ubačena jedna nova ovisnost, mnogima jako bliska

WHO uklonio s liste mentalnih bolesti transrodnost, ali su dodali sindrom izgaranja na radnom mjestu i ovisnost o videoigrama

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) dodala je na svoju listu mentalnih bolesti sindrom izgaranja na radnom mjestu (burnout) i ovisnost o videoigrama te istovremeno uklonila s liste bolesti transrodnost, piše RT. Definirajući “burnout” kao “sindrom konceptualiziran kao posljedica kroničnog stresa na radnom mjestu s kojim se neuspješno nosimo”, WHO naglašava da je izgaranje puno više od stresa, pri čemu je važan kontekst zanimanja.

Svjetska zdravstvena skupština, koja upravlja Svjetskom zdravstvenom organizacijom, ovog je vikenda službeno usvojila “burnout” kao dio ICD-11 međunarodne klasifikacije bolesti na konferenciji u Ženevi. To što ga je liječnička konferencija učinila prioritetom broj jedan nije nikakva slučajnost, s obzirom da je znanstveni članak objavljen ranije ove godine u “Annals of Internal Medicine” otkrio da taj sindrom, samo u SAD-u košta 4,6 milijardi dolara godišnje.

Neobični savez

Kontroverznija je odluka ona po kojoj je ovisnost o videoigrama izjednačena s ovisnosti o drogama, alkoholu i kockanju. WHO je opisao ovisnost o videoigrama kao “stalno ili ponavljajuće ponašanje u igranju” sa smanjenom kontrolom, prekidom životnih aktivnosti i usprkos negativnim posljedicama. WHO je time stvorila neobičan savez stručnjaka za ovisnosti i industrije igara, koji su se ujedinile u opoziciji uključivanja ovisnosti o videoigrama u ICD-11. U jednom znanstvenom radu, objavljenom u časopisu “Journal of Behavioral Addictions”, znanstvenici upozoravaju WHO na oprez te da pričekaju jaču znanstvenu dokaznu građu, dok je multinacionalna grupa za igre Interactive Games and Entertainment Association upozorila da je odluka WHO-a donesena jednostrano “bez konsenzusa akademske zajednice”.

Rodna nepodudarnost uklonjena

I dok “kompulzivno seksualno ponašanje” nije u potpunosti ušlo u kategoriju ovisnosti, iako ga je Svjetska zdravstvena organizacija usvojila u kategoriju poremećaja mentalnog zdravlja, “rodna nepodudarnost” je potpuno uklonjena iz kategorije mentalnog zdravlja, te je tako postala “stanje povezano sa seksualnim zdravljem”.

Definicija WHO-a ostaje konzervativnija nego što je to slučaj u nekim državama, pa “samo ponašanje i preferencije spolnih varijacija nisu osnova za određivanje dijagnoze”, navodi se u ICD-11, što znači da se ne može primijeniti na adolescente prije puberteta, a međurodne osobe uznemirene jezikom koji je usvojen u drugim dijelovima dokumenta, koji govori o međurodnim varijacijama kao “poremećaju spolnog razvoja”.