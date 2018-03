PROGNOZA VREMENA, za ponedjeljak, 14. kolovoza

Sunčano!

Prevladavat će sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji.

Na dijelu sjevernog Jadrana, Gorskom kotaru, Lici i sjeverozapadnim krajevima bit će povremeno umjerene naoblake, te lokalnih pljuskova i grmljavine.

Vjetar većinom slab, a na otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

IZLASCI I ZALASCI SUNCA

ZAGREB Izlazak u 5 sati i 53 minute

Zalazak u 20 sati i 9 minuta

RIJEKA Izlazak u 6 sati i 02 minute

Zalazak u 20 sati i 12 minuta

DUBROVNIK Izlazak u 5 sati i 53 minute

Zalazak u 19 sati i 53 minute

SAVJET ZA UGODNO ODIJEVANJE

GOSPIĆ i gorski predjeli – VRLO VRUĆE – što manje odjeće

OSIJEK – VRLO VRUĆE – što manje odjeće

RIJEKA I ISTRA – VRLO VRUĆE – što manje odjeće

SPLIT – VRLO VRUĆE – što manje odjeće

ZAGREB – VRLO VRUĆE – što manje odjeće

TEMPERATURA MORA

Temperature mora su vrlo ugodne duž cijele obale.

Najhladnije je kod Zadra, Splita i Dubrovnika 24 stupnja, a najtoplije je kod Komiže i Šibenika 26 stupnjeva.

PROGNOZA DO KRAJA TJEDNA

Dosta toplo te povremeno malo do umjereno oblačno vrijeme zadržat će se u kontinentalnim predjelima sve do nedjelje. Već u ponedjeljak i utorak bit će svugdje sunčano vrijeme.