PROGNOZA VREMENA, za četvrtak, 17. kolovoza

Sunčano!

Pretežno sunčano i vruće.

Vjetar većinom slab, danju uz obalu uglavnom zapadnjak i jugozapadnjak.

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna većinom od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva.

IZLASCI I ZALASCI SUNCA

ZAGREB Izlazak u 5 sati i 57 minuta

Zalazak u 20 sati i 3 minuta

RIJEKA Izlazak u 6 sati i 06 minute

Zalazak u 20 sati i 8 minuta

DUBROVNIK Izlazak u 5 sati i 56 minute

Zalazak u 19 sati i 48 minute

SAVJET ZA UGODNO ODIJEVANJE

GOSPIĆ i gorski predjeli – TOPLO – duge hlače i kratki rukavi

OSIJEK – VRUĆE – kratke hlače i kratki rukavi

RIJEKA I ISTRA – VRUĆE – kratke hlače i kratki rukavi

SPLIT – VRUĆE – kratke hlače i kratki rukavi

ZAGREB – VRUĆE – kratke hlače i kratki rukavi

TEMPERATURA MORA

Temperature mora su vrlo ugodne duž cijele obale, a najtoplije je kod Paga 25 stupnjeva.

PROGNOZA DO KRAJA TJEDNA

Do subote će svugdje biti sunčano.