PROFESOR IZRAČUNAO DA BI RAČUN ZA ‘ČISTOĆU’ TREBAO BITI UPOLA MANJI: Odgovorili su mu tužbom, traže odštetu od 30.000 kuna?!

U tužbi stoji da je Mikac na nedopustiv način prikazao Čistoću kao nečasnu organizaciju

Sveučilišni profesor Matija Mikac izračunao i objavio da bi račun za Čistoću trebao biti u prosjeku upola manji od sadašnjih 70 kuna, a Čistoća ga je zbog toga tužila.

Naime, oni smatraju da je zloupotrijebio slobodu izražavanja te da je na Facebooku iznio paušalne informacije o izračunu cijene odvoza smeća, javlja HRT.

RAČUNI ZA ODVOZ SMEĆA U ZAGREBU OD 1. TRAVNJA IPAK ĆE BITI NIŽI: Evo koliko ćete plaćati i koliko će se često odvoziti papir, plastika i metal

No ni drugi građani nisu zadovoljni sa situacijom kada je u pitanju otpad pa su tako i prosvjedovali na varaždinskom glavnom trgu.

“Ja živim kao samac. Apsurdno je da sam dobio veći račun od stana gdje ih je pet!”, kazao je jedan nezadovoljni Varaždinac. A koliko su građani nezadovoljni govori činjenica da Facebook grupa ‘Varaždinsko smeće’, organizator tog prosvjeda, okuplja gotovo četiri tisuće članova.

Tužba teška 30.000 kuna

“Malo me to zaintrigiralo pa sam išao proučiti zakonsku regulativu i ustvari sam uočio dvije stvari. Jedna do danas nije riješena, ni komunalna tvrtka to nije riješila, a to je da uredba jasno govori da se papir i plastika, odnosno papirnata i plastična ambalaža, ne bi smjele naplaćivati nama kao korisnicima”, kazao je profesor Matija Mikac za emisiju Potrošački kod.

No gradska komunalna tvrtka odgovorila mu je u obliku tužbe teške 30.000 kuna. U njoj stoji da je Mikac na nedopustiv način prikazao Čistoću kao nečasnu organizaciju, da je iznošenjem neistinitih tvrdnji naštetio ugledu tvrtke koja je samo slijedila zakonske odredbe.

“Njihov razlog za tužbu je primarno moja izjava na prosvjedu u siječnju 2019., kada sam ustvari izjavio da po meni, po svim podacima koje sam skupio i kako sam izračunao, zapravo imamo, ajmo reći, previsoke cijene zato što imamo previše odvoza. To se Čistoće zapravo ni ne tiče, nego više Grada. Međutim, oni su u tome prepoznali da sam ja naštetio njihovom ugledu i tužili su me”, zaključio je Mikac, dok tužitelj nisu bili spremni postupak komentirati za HRT.