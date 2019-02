PROFI SPONZORUŠA MOĆNOG PUTINOVOG PRIJATELJA UVALILA U PROBLEME: Postala jedna od glavnih lica političkog trilera koji je počeo na jahti

View this post on Instagram

Woman's dream is to become some sort of drug for a man. To be his air, necessity, obsession ❤Ph: @maximdenisenko ____________________________________________ Мечта женщины-стать для мужчины наркотиком. Быть воздухом, необходимостью. Одержимостью… ❤️ Ph: @maximdenisenko #спокойнойночи #любите #онотогостоит #лучшеевтебе #love #itsworthit #goodnight #thebestinyou