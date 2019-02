PRODAO ILUZIJU O ZG MANHATTANU, A ŠALATU GURA POD HIPOTEKU? Lova je presušila, Zagrebu hitno treba kredit za izvlačenje iz bankrota

Na narednoj gradskoj skupštini Bandićeva većina želi progurati osnivanje tvrtke ‘Sportski objekti’ koja bi mogla založiti ŠRC Šalatu za novi kredit

Uslijed kanonade objava o Bandićevim planiranim čudima, od zagrebačkog Manhattana do novog krova na stadionu u Maksimiru, pomalo ispod radara prošla je najava o osnivanju nove zagrebačke tvrtke za upravljanje sportskim objektima. Biti će to, pisali su dobro obaviješteni mediji, “svojevrsni sportski holding”, a osmislio ga je kreator onog prvog “pravog” holdinga, Slobodan Ljubičić. Neki mediji su se čak pitali hoće li onda Ljubičić osobno biti i šef tog holdinga, ali on je samozatajno poručio da ga to ne zanima… nek to bude netko drugi. Također neslužbeno, objavljeno je da će novi sportski holding imati pet direktora, dakle, pet direktorskih plaća.

A onda slijede suhe formalnosti. Tvrtka će se zvati “Sportski objekti”, biti će osnovana s početnim kapitalom od 20 tisuća, a trebat će dobiti i zeleno svjetlo na prvoj narednoj sjednici Skupštine grada Zagreba, 26. veljače. U obrazloženju uz zaključak o osnivanju nove tvrtke navedeno je da je cilj osnivanja te nove tvrtke “obnova dotrajalih sportskih objekata na području Grada Zagreba”, no, razotkriva se i model djelovanja.

Novoosnovano trgovačko društvo, piše u obrazloženju, imat će ulogu “svojevrsnog projektnog društva”, a u takvo projektno društvo “unosili bi se projekti kojima bi cilj bila obnova sportskih objekata na području Grada Zagreba.” Prvi po redu bio bi ŠRC Šalata. Evidentno je da se osniva tvrtka, da se prvo planira staviti šapu na ŠRC Šalata, ali nije navedeno koji bi ostali objekti bili pogodni za uvlačenje u ovaj projekt.

‘Grad Zagreb je zapravo već godinama u bankrotu’

“Nakon provođenja predloženog osnivanja trgovačkog društva, a po dovršetku uknjižbe ŠRC Šalata u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Grada Zagreba, ista nekretnina bi se unijela u temeljni kapital novoosnovanog društva radi početka izvršenja samog projekta obnove kroz financiranje putem komercijalne banke”. U najavnim tekstovima koji su već objavljeni u medijima pojašnjava se da u Zagrebu već postoji Ustanova sportski objekti, ali “ustanova” ne može dizati kredite, te je nužno osnivanje – trgovačkog društva.

No, Tomislav Jelić, bivši dugogodišnji zagrebački vijećnik i kritičar Bandićevog modela upravljanja gradom, danas član Mosta, smatra da se ne radi ni o kakvoj brizi za sportske objekte, nego o traženju novog “materijala” na temelju kojeg bi se moglo ići u nova zaduženja za “financiranje Bandićeve mašinerije”.

“Grad Zagreb je zapravo već godinama u bankrotu: zadužen je do zakonskog maksimuma. I Holding je zadužen do zakonskog maksimuma. 300 milijuna eura obveznica je trebalo vratiti do 2017. ali je reprogramirano do 2021., te će kamate narasti do polovice glavnice. Već sada Grad ima pristiglo dugovanje od 1.5 milijardi kuna koje nije osigurano u gradskom proračunu”, upozorava Jelić. To nipošto nije financijski okvir koji ostavlja dojam da su u Zagrebu doista realne nove investicije i projekti.

‘Bandiću treba svježeg novca’

“Cilj osnivanja novog trgovačkog društva kojem će jedini vlasnik biti Grad Zagreb je zapravo upisivanje u njegov temeljni kapital sportskih nekretnina, prvo Šalate, a onda dalje – da bi se dobili krediti kod banaka koji će potom služiti za održavanje golog hladnog pogona”, smatra sugovornik Net.hr-a Tomislav Jelić. “Naprosto, Bandić treba svježeg novca a dosadašnji izvori su presušili. Nema više što zalagati!” Činjenica jest da unutar Holdinga već posluju dva trgovačka društva koja su sigurno mogla preuzeti i ovaj projekt: Upravljanje projektima, gdje je direktorica Marija Caharija, te Upravljanje nekretninama, koji vodi Zdravko Ramljak.

Holdingova tvrtka Upravljanje projektima već upravlja s Sportsko-rekreacijskim centrom Svetice i dovoljno je samo malo zagrebati među dokumentima da bi se otkrio neobičan način upravljanja: primjerice, u Službenom glasniku Grada Zagreba može se naći Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu bazenskog kompleksa Sportsko-rekreacijski centar Svetice od 1. lipnja 2016. godine na sedam godina i sedam mjeseci, a mjesečno plaća zakupninu od fascinantnih 327.045,95 eura, odnosno, više od 2 milijuna i 400 tisuća kuna. To znači da će u sedam godina i sedam mjeseci Grad Zagreb za Svetice platiti više od impozantnim 220 milijuna kuna!

Istovremeno, Svetice su već dobrano izraubane, uz staklene stijene uz bazene guma je već dotrajala i pušta vodu, prošle je godine bazen bio zatvoren od 1. kolovoza do 1. listopada, navodno zbog “redovnog remonta”, a zapravo se pokušalo popravljati ili sakriti mnogo znakova loše napravljenih radova. “Već primjer Svetica dovoljno govori o tome kako Grad Zagreb upravlja sportskim objektima. Biti će zbilja loše za Grad ako se dopusti i ovaj manevar sa korištenjem imovine sportskih objekata za nova Bandićeva zaduživanja”, upozorava bivši gradski zastupnik Jelić.

Financijski inženjering

Ukratko, Grad Zagreb već godinama ne upravlja sportskim objektima racionalno, sve je razlomljeno u nekoliko tvrtki, sve je više problema zbog dotrajalih sportskih objekata, bazena i dvorana, ali izgledno je da se iza manevra sa osnivanjem tvrtke za upravljanje sportskim objektima ne krije briga za objekte, nego novi financijski inžinjering Bandićevog tima. Kako će oporba dočekati Bandićev projekt holdinga unutar holdinga koji bi započetak uknjižio vrijedan kompleks Šalate pod svoje skute?

Klub zastupnika SDP-a i Naprijed Hrvatska, kaže u izjavi za Net.hr predsjednik Kluba, Zvane Brumnić, nipošto neće dati zeleno svjetlo projektu, nego će, dapače, zatražiti skidanje cijele točke s dnevnog reda. “Najavljivalo se cjelovito rješenje za upravljanje gradskim sportskim objektima, a ovo što je poslano u proceduru to evidentno nije”, kaže Brumnić. I sam naglašava da iz službenog obrazloženja strši namjera da se koristi Šalata za dizanje kredita, te kaže: “To je svakako sumnjivo i opasno. Znači li to da bi u budućnosti nekakva banka mogla preuzeti cijeli kompleks Šalate?”

I Anka Mrak Taritaš, predsjednica Glasa i predsjednica Kluba Glasa i HSU-a u Skupštini, najavljuje zahtjev za skidanje točke s dnevnog reda. “Naravno da smatramo da se treba uvesti reda u upravljanje gradskim sportskim objektima na korist svim građanima. Treba se jasno razlučiti što je interes građana, što se može dati na upravljanje mjesnim odborima, a što se može dati sportskim društvima itd. Sada je i po tom pitanju u Gradu Zagrebu – kaos. Ali ovo što nudi Bandić s guranjem tvrtke Sportski objekti sigurno nije korak u pravom smjeru”, kaže Mrak Taritaš. “Ukratko, dok ne stigne na naš stol cjelovita strategija, ne želimo pustiti nešto ovakvog.”

‘Projekt nije u interesu građana’

Darko Klasić, predsjednik kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog vijećnika Ferdeljija, na upit Net.hr.-a hoće li njihov klub podržati osnivanje trgovačkog društva “Sportski objekti” također odlučno – negativno. “Vidjeli smo i najave u kojima se projekt predstavlja kao svojevrsni holding unutar holdinga. Naravno da nas je to podsjetilo na vrijeme uoči osnivanja velikog Holdinga. I tada se govorilo o racionalizaciji, o tome kako će svi procesi biti brži i transparentniji te troškovi poslovanja manji, pa samim time da će komunalna usluga građana biti bolja a računi za građane manji… A što imamo sada? Računi za vodu su četiri puta viši nego uoči osnivanja holdinga, sve komunalne usluge su lošije a podružnice holdinga uglavnom u lošijem stanju nego kada su djelovale samostalno”, podsjeća Klasić.

“Uostalom prije par godina u okviru Zg holdinga djelovala je i Ustanova upravljanja sportskim objektima koja je trebala kvalitetno upravljati sportskim objektima Zagreba ali i imati strategiju razvoja sporta i sportske infrastrukture u gradu. Nažalost, unatoč postojanju takve krovne ustanove ništa se nije promijenilo i sport je uglavnom prepušten stihijskom upravljanju i modelu tko je bliže gradskoj upravi dobiva veća sredstva. Posljedice takvog upravljanja sportom i sportskom infrastrukturom vidljive su danas.”, objašnjava Darko Klasić iz HSLS-a. Kaže kako je njihov klub u pravilu spreman podržavati kvalitetne projekte, ali ovo za njih definitivno nije “projekt u interesu građana” nego još samo jedan od načina uvećanja gradske administracije.

‘Bandić se ponaša kao Neron’

Već iz tih nekoliko izjava oporbenih gradskih vijećnika evidentno je da će oporba pokušati spriječiti osnivanje Ljubičićeva novog holdinga unutar holdinga, ali svi također naglašavaju da je Bandić ionako uspio složiti svoju novu većinu s prebjezima iz njihovih redova i da prijeti ozbiljna opasnost da prođe i ovaj projekt.

Za Tomislava Jelića, predstavnika stare garde boraca protiv Bandićevog modela vladavine, ovo je pak znak za nešto mnogo gore nego što je puko novo “kompliciranje” sustava i stvaranje novih radnih mjesta za nove direktore. Za njega je to znak za alarm, da Grad Zagreb zbog stanja bankrota sprema novo zaposjedanje gradskih dragocjenosti za izvlačenje novih kredita. Da Bandić i njegov tim naprosto pokušavaju ugrabiti još posljednje slobodne centimetre grada za održavanje vlastite vladavine.

“Pogledajte ga, ponaša se poput Nerona. Zadužuje se, grabi, a poslije njega…palež! A sve to uz podršku HDZ-a”, komentira Tomislav Jelić.