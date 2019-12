Ovaj program nagrađivanja specifičan je jer se za njega ne mogu prijaviti niti financijski uplatiti kotizaciju institucije, agencije niti pojedinci već isključivo bivši dobitnici ovog priznanja koji nominiraju sljedeće dobitnike u sklopu javno dostupnog Pravilnika o nominacijama

Prije osam godina utemeljen je PRO PR GLOBE AWARDS, jedinstveni program nagrađivanja pojedinaca na području odnosa s javnošću koji se svake godine dodjeljuje u sklopu vodeće međunarodne konferencije za odnose s javnošću, PRO PR.

Do sada su 152 pojedinca zaslužila i zahvaljujući svom doprinosu dobila ova priznanja. Oni dolaze gotovo sa svih kontinenata, tako da dobitnici dolaze iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Turske, Austrije, ali i sa područja jugoistočne Europe.

Nagrada za pojednice, a ne projekte

Ovaj program nagrađivanja specifičan je jer se za njega ne mogu prijaviti niti financijski uplatiti kotizaciju institucije, agencije niti pojedinci već isključivo bivši dobitnici ovog priznanja koji nominiraju sljedeće dobitnike u sklopu javno dostupnog Pravilnika o nominacijama. Ono po čemu se PRO PR GLOBE AWARDS specijalno ističe jest činjenica da sve svjetske nagrade na području komunikacija ili odnosa s javnošću uglavnom su fokusirane na projekte, a ne na pojedince koji su ponekad zaboravljeni ili im se priznanja dodjeljuju na kraju životnog vijeka.

Iza svakog projekta stoje pojedinci – stručnjaci, koji zajedno sa svojim timovima upravljaju ili mijenjaju ugled institucija, kompanija, događaja ili pojedinaca, a uglavnom samozatajno implementiraju ili stvaraju komunikacijske strategije koje mijenjaju svijet oko njih, a PRO PR GLOBE AWARDS upravo to nagrađuje.

Ove godine četiri svjetska udruženja odlučila su se istaknuti svoje nominacije. IPRA (International Public Relations Association), ICCO (International Communications Consultancy Organisation), PRCA (The Public Relations and Communications Association) te CIPR (Chartered Institute of Public Relations).

Organizacijski odbor na čelu sa predsjednikom PRO PR GLOBE AWARDS Danijelom Koletićem objaviti će do kraja godine ovogodišnje laureate kojima će priznanja biti uručena u sklopu 18. PRO PR Konferencije, 20. ožujka 2020. Priznanja u obliku statue biti će autorska djela studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.