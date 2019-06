PRIZNANJE VIKTORIJINOG PLESNOG PARTNERA: ‘Žao mi je jer je sve bilo namješteno. Pobjednik showa znao se od prvog dana’

View this post on Instagram

PLES SA ZVIJEZDAMA JE NAMJEŠTEN. Gotovo je. Ovaj rolerkoster emocija me još pere, iako nikad nisam bio kreativniji i iskreno ne znam od kud mi entuzijazam za projekte koji kreću – žao mi je što je završilo. Žao mi je i jer je sve bilo namješteno. Namještaljka iz X u 2 je bila od onog trenutka kad mi je produkcija rekla da plešem s Viktorijom. Od toga da ju na audiciji pitam tko si i što radiš, do toga da smo zabetonirali naše prijateljstvo onom najboljom gasterbajterskom smjesom. Kroz ovih turbulentnih pola godine pakla i raja, skužio sam da je sve namješteno da ja pobijedim. Trenutak kada produkcija spoji Viktoriju s mentorom, on je pobijedio show i nema veće istine od toga. Namještaljka je ogromna jer s Viktorijom prolazit to hodočašće svake nedjelje u Jadran Filmu, je u pizdu materinu bilo prekrasno. Mijenjao ne bih nikad ništa, jer jasno je sve od starta. Pobjednik showa se znao od prvog dana, to sam ovog puta bio ja. Zbog Viktorije. ♥️💃🕺🏻 . . . #dwts #dancingwiththestars #slowfox #lalaland #lijevaidesna #hollywood #yellow #dress #emmastone #ryan #finals #movienight #plessazvijezdama #zagreb #croatia #show #showtime #liveshow #igwriters #travelblogger #quote @viktorija7777