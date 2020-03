PRIJENOS MEĐU STANOVNICIMA, ZARAŽENIH IMA PO CIJELOJ ZEMLJI: Mađarska vrhunac epidemije očekuje u lipnju i srpnju

U Mađarskoj je 261 osoba zaražena, a deset je ljudi umrlo

Mađarska vlada očekuje vrhunac epidemije koronavirusa u lipnju i srpnju, izjavio je u četvrtak šef ureda premijera Viktora Orbana. Prema službenim podacima, u Mađarskoj je 261 osoba zaražena, a deset je ljudi umrlo. Među njima je diplomat u britanskom veleposlanstvu u Budimpešti Steven Dick (37), potvrdilo je u srijedu britansko ministarstvo vanjskih poslova.

Od 261 oboljelog, deset su Iranci, dvoje Britanci, po jedan Kazahstanac i Vijetnamac, a ostalih 247 Mađari.

Ozdravilo je 28 ljudi, stotinu ih je u karanteni, a dosad je testirano 8005 osoba, objavila je vlada.

Epidemija u Mađarskoj u fazi je prijenosa među stanovnicima i zaraženih ima po cijeloj zemlji, upozorila je vlada.

Orban je u ponedjeljak rekao zastupnicima da vlada razmatra potpuno zatvaranje zemlje i želi da se produže izvanredne ovlasti vlade radi borbe protiv koronavirusa. Ministrica pravosuđa Judit Varga predstavila je parlamentu zakon po kojem bi se izvanredno stanje produžilo na neodređeno vrijeme.

Njime bi se uvela kazna do pet godina zatvora za one koji krše mjere za suzbijanje širenja zaraze i one koji šire lažne informacije.

I dok oporbene stranke ističu da podržavaju napore za borbu protiv virusa, traže da se specijalne ovlasti vlade ograniče na 90 dana, uz mogućnost da ih parlament dodatno produži.

Orban je često u sukobu s Europskom unijom i s nevladinim organizacijama radi onoga što smatraju urušavanjem vladavine prava i trodiobe vlasti.

